Гюндоган недоволен Гвардиолой, «Челси» заберёт Неймара из ПСЖ. Клубы готовятся к летним трансферам

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вчера, 20:50

Намечаются топ-сделки.

Клубы готовятся к открытию летнего трансферного окна заранее. Переговоры по некоторым игрокам уже ведутся, шорт-листы уже составлены – рассказываем о последних инсайдах.

Гюндоган готовится к переезду в Барселону

Немецкий полузащитник проводит в составе «Манчестер Сити» свой 7-й сезон, наиболее результативными стали два предыдущих чемпионата. Сейчас Илкай – один из лидеров полузащиты «горожан», но даже так появляются слухи о его приближающемся уходе.

Прежде всего это связано с тем, что предстоящим летом истекает его действующий контракт с «Сити». Обычно можно было бы предположить, что соглашение будет продлено – но отношения между клубом и Гюндоганом становятся все более натянутыми. Еще в январе после поражения от «Саутгемптона» он заявил:

Есть ощущение, что как сегодня, так и в целом в последних матчах мы могли выступить лучше. Мы выигрывали, но я чувствую, что чего-то не хватает, что-то не так. Сейчас команде не хватает какого-то особого рецепта, игра, страсть, желание не такие, как в прежние годы.

Вдобавок к этому стали появляться инсайды о недовольстве ряда игроков работой Гвардиолы. В их числе назывался Жоау Канселу – португалец ушел в «Баварию». Среди них был и Илкай.

На этом фоне стали говорить об интересе к немцу со стороны «Барселоны» — каталонцы сконцентрированы на свободных агентах, так как не могут тратить большие деньги на усиление. И вариант с Гюндоганом – более чем приемлемый. По последним данным, агент игрока уже встретился с боссами «блауграны». Стороны успели подписать предварительный контракт, по которому хавбек перейдет в испанский гранд летом.

ПСЖ ищет клуб для Неймара

Парижане, кажется, опять вернулись к тому, с чего начинали. Деление по лагерям, внутренние конфликты и неудачи в еврокубках – все это внезапно вернулось к матчу против «Баварии». А началось с участившихся поражений в чемпионате – после 1:3 с «Монако» появился инсайд, что Неймар повздорил с Луишем Кампушем и обменялся с ним любезностями (позднее слухи подтвердил сам игрок). Вдобавок к этому ПСЖ уступил «Баварии» в первом матче плей-офф ЛЧ – и после этого бразилец отправился в McDonalds, а затем сыграл в покерном турнире European Poker Tour.

Стоит вспомнить и о напряженных отношениях между Неймаром и Килианом Мбаппе – сейчас все говорит против того, чтобы французский гранд оставил нападающего. Такой шаг может принести команде больше вреда, чем пользы.

Поэтому боссы парижан начали искать команду для скандального форварда. Сообщается, что отпустить его готовы даже бесплатно – так получится сэкономить на зарплате игрока и избежать имиджевых рисков. Обратились шейхи к клубам АПЛ , среди которых «Ливерпуль», «Ман Сити», МЮ , «Ньюкасл» и «Челси». Последние успели провести переговоры с французами – на встрече присутствовал и владелец «синих» Тодд Боэли.

МЮ готов увеличить предложение по Осимхену

И так известно, что манкунианцам нужен топ-форвард после ухода Роналду. Арендованный у «Бернли» Вут Вегхорст этому статусу явно не отвечает – на матч с «Барсой» в ЛЕ тен Хаг уже поставил голландца в полузащиту – он полезнее в работе без мяча, но никак не при завершении.

«Красные дьяволы» сохраняют интерес к лучшему бомбардиру «Наполи» и Серии А Виктору Осимхену. Нигериец проводит свой лучший сезон на профессиональном уровне, забив уже 17 голов в 18 матчах чемпионата.

Правда, и ценник на такого игрока соответствующий. По последним инсайдам, неаполитанцы согласны расстаться с Виктором лишь в том случае, если сумма компенсации за нападающего составит минимум 100 млн евро. Между тем манкунианцы готовы выложить за футболиста целых 120 млн.

Вопрос в том, смогут ли другие претенденты повторить предложение МЮ и на какую сумму в итоге будет заключена сделка.

«Челси» ищет способ выкупить Фелиша

Говорить об этом уже сейчас странно – но появился инсайд, что руководство «Челси» хочет оформить полноценный трансфер нападающего мадридского «Атлетико».

«Аристократы» хотят снизить сумму отступных в случае перехода португальца и рассматривают вариант с обменом футболистами. Среди тех, кого лондонцы готовы отдать для приобретения Фелиша, оказался Мэйсон Маунт. Препятствием на пути к реализации задумки является высокая зарплата молодого англичанина и желание «матрасников» выручить от трансфера как можно больше денег.

До этого сообщалось, что «Челси» летом предложит «Атлетико» 80 миллионов евро за Жоау. Влияние на ход переговоров может оказать и тот факт, что португальский нападающий не хочет возвращаться в мадридский клуб независимо от того, останется ли Диего Симеоне на посту главного тренера.