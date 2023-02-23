Гвардиол будет играть за «Лейпциг» и в следующем сезоне

Главный тренер клуба «РБ Лейпциг» Марко Розе высказался о будущем защитника Йошко Гвардиола.
Йошко Гвардиол будет игроком «РБ Лейпциг» и в следующем сезоне. Я тренер и я в этом заинтересован. Он счастлив здесь. Он хочет играть в Премьер-Лиге, но не сказал, когда!
Сам контракт 20-летнего хорвата с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.
В августе 2022-го «Челси» предлогал за 20-летнего защитника 90 млн евро.
Сам контракт 20-летнего хорвата с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.
В августе 2022-го «Челси» предлогал за 20-летнего защитника 90 млн евро.