Гвардиол будет играть за «Лейпциг» и в следующем сезоне

Главный тренер клуба «РБ Лейпциг» высказался о будущем защитника .

Йошко Гвардиол будет игроком «РБ Лейпциг» и в следующем сезоне. Я тренер и я в этом заинтересован. Он счастлив здесь. Он хочет играть в Премьер-Лиге, но не сказал, когда!