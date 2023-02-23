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Гвардиол будет играть за «Лейпциг» и в следующем сезоне

сегодня, 08:47

Главный тренер клуба «РБ Лейпциг» Марко Розе высказался о будущем защитника Йошко Гвардиола.

Йошко Гвардиол будет игроком «РБ Лейпциг» и в следующем сезоне. Я тренер и я в этом заинтересован. Он счастлив здесь. Он хочет играть в Премьер-Лиге, но не сказал, когда!

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:14
С 2024 года в договоре активируется опция выкупа, которая составит 110 миллионов евро.

Сам контракт 20-летнего хорвата с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

В августе 2022-го «Челси» предлогал за 20-летнего защитника 90 млн евро.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:47
Видать англичане предлагали не самые чудесные условия контракта.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:47
Скажет в следующем сезоне, наверное.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:26
Ну на это ответит следущий сезон и большой куш !))
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
VeniaminS больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 20. Поздравляем! Лига чемпионов 2022/2023
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