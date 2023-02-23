Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияЛига Европы 2022/2023

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» не смогут встретиться в 1/8 финала ЛЕ

сегодня, 14:41

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» имеют шансы встретиться в плей-офф Лиги Европы, но не в 1/8 финала.

Стоит отметить, что это может произойти не ранее стадии 1/4 финала, поскольку данные коллективы представляют одну ассоциацию. «Дьяволы» заняли 2-е место в своей группе ЛЕ, в ответном стыковом матче они сразятся с «Барселоной». «Канониры» стали лидерами своей группы, они возобновят выступление в турнире со стадии 1/8 финала.

Эти команды встречались в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2008/09, тогда сильнее оказался МЮ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноВ «Зените» подтвердили проведение благотворительного матча с «Фенербахче»
Вчера, 17:16
РФС предложил сборной Ирака сыграть товарищеский матч в Сочи
21 февраля
Футбольная ассоциация Ирака предложила РФС сыграть товарищеский матч
21 февраля
Официально«Зенит» в марте сыграет с одним из самых титулованных клубов Турции
21 февраля
Слухи«Зенит» намерен провести матч с «Фенербахче»
21 февраля
В РФС назвали резервные даты для игр Кубка России
19 февраля
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 17:39
Будет очередной мухлеж при жеребьёвке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:09
Как всё взаимосвязано бывает...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 