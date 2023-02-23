«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» не смогут встретиться в 1/8 финала ЛЕ

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сегодня, 14:41

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» имеют шансы встретиться в плей-офф Лиги Европы, но не в 1/8 финала.

Стоит отметить, что это может произойти не ранее стадии 1/4 финала, поскольку данные коллективы представляют одну ассоциацию. «Дьяволы» заняли 2-е место в своей группе ЛЕ , в ответном стыковом матче они сразятся с «Барселоной». «Канониры» стали лидерами своей группы, они возобновят выступление в турнире со стадии 1/8 финала.