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Жиру заявил, что хочет остаться в «Милане». Он отклонил предложение из АПЛ

сегодня, 10:40

Нападающий Оливье Жиру высказался относительно подписания нового контракта с «Миланом».

Я хочу остаться в «Милане», надеюсь, мы придем к соглашению. Мы ведем переговоры, и я чувствую, что новая сделка может быть согласована.

По данным источника, в январе Жиру отклонил предложение о переходе в «Эвертон».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:56
Нельзя такое Милану говорить, там сразу начнут пытаться сэкономить на зарплате.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:47
36 лет на календаре... Что там в Англии делать? Бегать по туману как ежу?)) Да и овсянка...)
А здесь... Паста, Милан, девушки, тепло...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:14
Думаю, что найдут общий язык и договорятся
zgtbwwxu997u
zgtbwwxu997u ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:43
Согласен только Милан!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:42, ред.
Довольно неплохо вписался в Милане , зачем ему куда-то уходить.
Да и возраст уже не тот, чтобы делать какие-то лишние телодвижения !)
Гость
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