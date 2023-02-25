Жиру заявил, что хочет остаться в «Милане». Он отклонил предложение из АПЛ

Нападающий Оливье Жиру высказался относительно подписания нового контракта с «Миланом».
Я хочу остаться в «Милане», надеюсь, мы придем к соглашению. Мы ведем переговоры, и я чувствую, что новая сделка может быть согласована.
По данным источника, в январе Жиру отклонил предложение о переходе в «Эвертон».
А здесь... Паста, Милан, девушки, тепло...
А здесь... Паста, Милан, девушки, тепло...
Да и возраст уже не тот, чтобы делать какие-то лишние телодвижения !)
Да и возраст уже не тот, чтобы делать какие-то лишние телодвижения !)