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В ЦСКА заявили о желании сохранить Дивеева

вчера, 23:45

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем защитника Игоря Дивеева в клубе.

Будет ли продлен контракт? Уверен, что будет. Ситуация нерядовая. Игорь, на мой взгляд, лучший российский центральный защитник на сегодня. Какие-то клубы, понятно, проявляют к нему интерес. Но сам Игорь хочет остаться в ЦСКА, свое желание он обозначил. С агентом я встречался буквально вчера. Повторюсь, идет нормальный процесс. Дивеев нужен команде, хотим его сохранить. Но есть финансовая сторона вопроса, технические моменты. «Цель оправдывает средства, любой ценой решить задачу», — такой установки нет.

Тем не менее, важно, что у нас с Игорем конструктивные, можно даже сказать, товарищеские отношения. Я убежден, что Игорь продолжит выступления за ЦСКА.

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протон
протон
вчера в 23:53
Сплавить его надо вместе с Обляковым и Зайнутдиновым. Хорошо хоть от Ахметова уже избавились.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:48
Важный игрок в составе ЦСКА. Нужно сохранять...
Гость
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