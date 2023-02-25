«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются нападающим «Атлетика» Бильбао

Нападающий «Атлетика» Николас Уильямс привлёк внимание английских топ-клубов.
В подписании 20-летнего форварда заинтересованы «Ливерпуль» и «Арсенал».
В нынешнем сезоне Уильямс провёл 27 матчей за «Атлетик», записав на свой счёт 7 голов и 6 результативных передач.
Стилестически он подойдет и под футбол Клоппа, т.е быстрый выход из обороны в атаку засчет скоростных качеств игроков, и под футбол Артеты, который делает ставку на контроль мяча и также любит скоростных вингеров. В лице Нико мы бы получили хорошего конкурента для Сака.
Стилестически он подойдет и под футбол Клоппа, т.е быстрый выход из обороны в атаку засчет скоростных качеств игроков, и под футбол Артеты, который делает ставку на контроль мяча и также любит скоростных вингеров. В лице Нико мы бы получили хорошего конкурента для Сака.