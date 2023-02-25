Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются нападающим «Атлетика» Бильбао

сегодня, 13:11

Нападающий «Атлетика» Николас Уильямс привлёк внимание английских топ-клубов.

В подписании 20-летнего форварда заинтересованы «Ливерпуль» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Уильямс провёл 27 матчей за «Атлетик», записав на свой счёт 7 голов и 6 результативных передач.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» хотят подписать полузащитника «Майнца»
Сегодня, 14:19
СлухиЛукаку может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
Сегодня, 12:57
СлухиЖоау Фелиш хочет остаться в «Челси»
Сегодня, 09:09
СлухиПСЖ хочет подписать Винисиуса, если Мбаппе перейдёт в «Реал»
Сегодня, 08:24
«Ювентус» не собирается подписывать Миранчука
Вчера, 23:57
СлухиВылет от «Баварии» может подтолкнуть Месси к уходу из ПСЖ
Вчера, 21:39
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:40, ред.
Нико действительно интересный игрок. Если честно, обратил на него внимание не так давно, на ЧМ в Катаре. Он был заметной фигурой в составе "красной фурии" когда выходил на замену и отлично работал на своем правом фланге атаки. Думаю при правильном подходе к делу он может раскрыть свой талант еще больше, тут важно правильно выбрать команду и тренера.

Стилестически он подойдет и под футбол Клоппа, т.е быстрый выход из обороны в атаку засчет скоростных качеств игроков, и под футбол Артеты, который делает ставку на контроль мяча и также любит скоростных вингеров. В лице Нико мы бы получили хорошего конкурента для Сака.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:34
Юноша подает надежды!
shlomo
shlomo
сегодня в 13:16
Думаю, что в итоге у него будет выбор побольше.... посмотрим где окажется
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 