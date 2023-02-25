«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются нападающим «Атлетика» Бильбао

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сегодня, 13:11

Нападающий «Атлетика» привлёк внимание английских топ-клубов.

В подписании 20-летнего форварда заинтересованы «Ливерпуль» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Уильямс провёл 27 матчей за «Атлетик», записав на свой счёт 7 голов и 6 результативных передач.