ПСЖ хочет подписать Винисиуса, если Мбаппе перейдёт в «Реал»

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сегодня, 08:24

ПСЖ нацелился на подписание нападающего «Реала» .

Парижский клуб намерен переманить бразильца, если примет решение перейти в стан «сливочных».

В нынешнем сезоне Винисиус провёл 35 матчей за «Реал», в которых забил 18 голов и отдал 9 ассистов.