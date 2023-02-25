Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ хочет подписать Винисиуса, если Мбаппе перейдёт в «Реал»

сегодня, 08:24

ПСЖ нацелился на подписание нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

Парижский клуб намерен переманить бразильца, если Килиан Мбаппе примет решение перейти в стан «сливочных».

В нынешнем сезоне Винисиус провёл 35 матчей за «Реал», в которых забил 18 голов и отдал 9 ассистов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» хотят подписать полузащитника «Майнца»
Сегодня, 14:19
Слухи«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются нападающим «Атлетика» Бильбао
Сегодня, 13:11
СлухиЛукаку может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
Сегодня, 12:57
СлухиЖоау Фелиш хочет остаться в «Челси»
Сегодня, 09:09
«Ювентус» не собирается подписывать Миранчука
Вчера, 23:57
СлухиВылет от «Баварии» может подтолкнуть Месси к уходу из ПСЖ
Вчера, 21:39
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:58
тяжкая доля
держать Мбаппе на жирном контракте и постоянно прикидывать -
что делать, если внезапно убежит ...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 13:38
После прошлогоднего цирка Реалу надо слать Мбаппе далеко
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:25
Сложный вопрос.
И Винни Пух хорош, и Килиан в порядке...
Если соединить не получится "гремучая смесь"?)
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 11:56
Не пойдёт..
Ron09
Ron09
сегодня в 10:41
Каждый раз после гола Винни целуя эмблему говорит идите со своим Псж
ABir
ABir
сегодня в 10:21
Только не в ПСЖ, в это сборище инфантильных миллионеров. Реалу нужно обязательно удержать Виниссиуса у себя
Gahi
Gahi
сегодня в 09:54
Если футболист год назад отказал "Реалу" стоит ли после этого с ним иметь дело, большой вопрос.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:34
Вполне можно и поменять с доплатой. Правда доплачивать всё равно ПСЖ придется.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:29
Если Перес хочет самого плохого Реалу, тогда нужно подписать Мбаппе.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:13, ред.
Я думаю это будет огромной ошибкой со стороны Переса подписать Мбабло и избавиться от Вини!

Винисиусу только 22 года, а он уже многого достиг с Реалом, и стал одним из лидеров атаки Мадридского Реала. Да, у него бывают свои бзыки, и порой включает "звезду" , но он полностью пашет на команду, чего не могу сказать о Килиане.

Да, Мбаппе талантище, тут спору нет, но не нужно разрушать отличную атмосферу в команде из-за трансфера одного игрока. Реалу нужен центральный нападающий который заменит Карима, если тренер Реала решит использовать Килиана как ЦФ тогда еще можно побороться за игрока, а если нет, то не вижу смысла менять Вини на Мбаппе....бразилец уже свой мадридист.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:38
Носятся с этим Мбаппе,как курица с яйцом!!!
bzpk48fqf364
bzpk48fqf364
сегодня в 08:29
Не надо губить ещё одну карьеру
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 