ПСЖ хочет подписать Винисиуса, если Мбаппе перейдёт в «Реал»

ПСЖ нацелился на подписание нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.
Парижский клуб намерен переманить бразильца, если Килиан Мбаппе примет решение перейти в стан «сливочных».
В нынешнем сезоне Винисиус провёл 35 матчей за «Реал», в которых забил 18 голов и отдал 9 ассистов.
Винисиусу только 22 года, а он уже многого достиг с Реалом, и стал одним из лидеров атаки Мадридского Реала. Да, у него бывают свои бзыки, и порой включает "звезду" , но он полностью пашет на команду, чего не могу сказать о Килиане.
Да, Мбаппе талантище, тут спору нет, но не нужно разрушать отличную атмосферу в команде из-за трансфера одного игрока. Реалу нужен центральный нападающий который заменит Карима, если тренер Реала решит использовать Килиана как ЦФ тогда еще можно побороться за игрока, а если нет, то не вижу смысла менять Вини на Мбаппе....бразилец уже свой мадридист.
Винисиусу только 22 года, а он уже многого достиг с Реалом, и стал одним из лидеров атаки Мадридского Реала. Да, у него бывают свои бзыки, и порой включает "звезду" , но он полностью пашет на команду, чего не могу сказать о Килиане.
Да, Мбаппе талантище, тут спору нет, но не нужно разрушать отличную атмосферу в команде из-за трансфера одного игрока. Реалу нужен центральный нападающий который заменит Карима, если тренер Реала решит использовать Килиана как ЦФ тогда еще можно побороться за игрока, а если нет, то не вижу смысла менять Вини на Мбаппе....бразилец уже свой мадридист.