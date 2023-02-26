Сборные Ирана и России сыграют товарищеский матч 23 марта

Сборные России и Ирана встретятся в Тегеране в рамках товарищеского матча 23 марта. Об этом заявил директор по связям с общественностью Федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави.
Также он сообщил, что между Федерацией футбола страны и РФС был подписан меморандум о сотрудничестве.
И если ни к чему теперь в Иране я,
Тогда придется ехать в Тель-Авив...
И если ни к чему теперь в Иране я,
Тогда придется ехать в Тель-Авив...
Соперник умелый...игроки Байера...Фейеноорда...Порту...Брендфорда...
Не говоря уж про Сепахан...
Соперник умелый...игроки Байера...Фейеноорда...Порту...Брендфорда...
Не говоря уж про Сепахан...