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Сборные Ирана и России сыграют товарищеский матч 23 марта

26 февраля 2023, 12:54

Сборные России и Ирана встретятся в Тегеране в рамках товарищеского матча 23 марта. Об этом заявил директор по связям с общественностью Федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави.

Также он сообщил, что между Федерацией футбола страны и РФС был подписан меморандум о сотрудничестве.

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Все комментарии
Аспект
Аспект
26 февраля в 17:33
А если и с Ираном не сложится? Тогда, немного перефразируя В. Высоцкого:

И если ни к чему теперь в Иране я,
Тогда придется ехать в Тель-Авив...
Мурат Казбек 1
Мурат Казбек 1
26 февраля в 14:56
Респект Иранцам
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
26 февраля в 14:26, ред.
Кстати, игроки Байера со своей стороны уже постарались для Монако...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
26 февраля в 14:24
Может и для игроков Монако и Торино тоже..))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
26 февраля в 14:21
Согласен. Матч будет хороший для игроков Байера и Порту.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 февраля в 14:04
Хороший матч будет...
Соперник умелый...игроки Байера...Фейеноорда...Порту...Брендфорда...
Не говоря уж про Сепахан...
112910415
112910415
26 февраля в 13:59
солидный соперник, трудно будет ...
n84gmcbmreyy
n84gmcbmreyy
26 февраля в 13:51
Большинство команд просто боятся с нами играть - запрещают пиндосы.
Брулин
Брулин
26 февраля в 13:37
Товарищеский матч извечно братских стран. Еще организовать бы матчи с Сирией, Венесуэлой и Северной Кореей - и все, соревновательный календарь сборной укомплектован.
Варвар7
Варвар7
26 февраля в 13:34
После подписания Меморандума просто не имеют морального права проиграть!( Слово то какое серьёзное!).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 февраля в 13:33
После Сепахана шапкозакидательства не будет у экспертов, тренеров, игроков.
ОПС
ОПС
26 февраля в 13:31
А ведь это неплохо в настоящее бесфутбольное время.
нечитайло
нечитайло
26 февраля в 13:14
Ну хоть ребята развеятся
vzkn8cv37abq
vzkn8cv37abq
26 февраля в 12:55
А вот это будет уже очень серьёзный соперник
Гость
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