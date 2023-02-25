Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Клубы 2023

Месси сыграет товарищеский матч за родной клуб «Ньюэллс Олд Бойз»

сегодня, 11:03

Нападающий ПСЖ Лионель Месси вернётся в «Ньюэллс Олд Бойз», где он начинал карьеру в молодёжной команде.

16 июня этого года Лео сыграет за родной клуб в товарищеском матче в честь Макси Родригеса, который недавно завершил карьеру.

Кроме того, бывший партнёр Месси по сборной Аргентины и его хороший друг Серхио Агуэро заявил, что Лионель серьезно рассматривает возможность вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз» в качестве игрока на постоянной основе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборная Германии хочет отметить свой 1000-й матч игрой с командой Украины
Вчера, 20:32
Определились все участники женского чемпионата мира 2023 года
Вчера, 00:40
Слухи«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» не смогут встретиться в 1/8 финала ЛЕ
23 февраля
ОфициальноВ «Зените» подтвердили проведение благотворительного матча с «Фенербахче»
22 февраля
РФС предложил сборной Ирака сыграть товарищеский матч в Сочи
21 февраля
Футбольная ассоциация Ирака предложила РФС сыграть товарищеский матч
21 февраля
Сортировать
Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 13:45
Он уже все что можно завоевал и теперь от таких игр он конечно получает удовольствие, а играть еженедельно со всякими "Ниццами", "Лорьянами" и "Лансами" ему уже не по кайфу. И даже в матчах ЛЧ надо напрягаться, а у него на это нет ни сил, ни настроения.
112910415
112910415
сегодня в 13:44
красивый, тёплый жест !
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 12:55
наверняка признают лучшим игроком матча
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:21
В карьере, которая была на высочайшем уровне выиграл все значимые трофеи. Может и в Аргентине поиграть через годик другой.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:20
Как вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз»?

А ОАЭ? Короче, надо у папы Месси спросить о планах на будущее, сын походу ещё не в теме)
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 11:54
Молодец..
Колобокforever
Колобокforever
сегодня в 11:53
Так у него десяток гостиниц по всему миру - зачем ему играть в какой то футбол ?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:40
Не серьезно. Месси даром играть не будет.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:21
Представляю, как его будут встречать. Даже королей и президентов так не встречали
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:11
Хорошо ,что не забывает клуб где начинал играть.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:10
Ну Мессеныш сейчас себе может позволить все что угодно
p7rrnx2ffspq
p7rrnx2ffspq
сегодня в 11:03
Можно уже там и остаться
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 