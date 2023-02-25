Месси сыграет товарищеский матч за родной клуб «Ньюэллс Олд Бойз»

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сегодня, 11:03

Нападающий ПСЖ вернётся в «Ньюэллс Олд Бойз», где он начинал карьеру в молодёжной команде.

16 июня этого года Лео сыграет за родной клуб в товарищеском матче в честь , который недавно завершил карьеру.

Кроме того, бывший партнёр Месси по сборной Аргентины и его хороший друг заявил, что Лионель серьезно рассматривает возможность вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз» в качестве игрока на постоянной основе.