Месси сыграет товарищеский матч за родной клуб «Ньюэллс Олд Бойз»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси вернётся в «Ньюэллс Олд Бойз», где он начинал карьеру в молодёжной команде.
16 июня этого года Лео сыграет за родной клуб в товарищеском матче в честь Макси Родригеса, который недавно завершил карьеру.
Кроме того, бывший партнёр Месси по сборной Аргентины и его хороший друг Серхио Агуэро заявил, что Лионель серьезно рассматривает возможность вернуться в «Ньюэллс Олд Бойз» в качестве игрока на постоянной основе.
А ОАЭ? Короче, надо у папы Месси спросить о планах на будущее, сын походу ещё не в теме)
А ОАЭ? Короче, надо у папы Месси спросить о планах на будущее, сын походу ещё не в теме)