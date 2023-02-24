Определились все участники женского чемпионата мира 2023 года.
Турнир пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.
Группа А: Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Швейцария.
Группа B: Австралия, Ирландия, Нигерия, Канада.
Группа C: Испания, Коста-Рика, Замбия, Япония.
Группа D: Англия, Гаити, Дания, КНР.
Группа E: США, Вьетнам, Нидерланды, Португалия.
Группа F: Франция, Ямайка, Бразилия, Панама.
Группа G: Швеция, ЮАР, Италия, Аргентина.
Группа H: Германия, Марокко, Колумбия, Южная Корея.
Может Ямайка
Может Ямайка