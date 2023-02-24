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Определились все участники женского чемпионата мира 2023 года

сегодня, 00:40

Определились все участники женского чемпионата мира 2023 года.

Турнир пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа.

Группа А: Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Швейцария.

Группа B: Австралия, Ирландия, Нигерия, Канада.

Группа C: Испания, Коста-Рика, Замбия, Япония.

Группа D: Англия, Гаити, Дания, КНР.

Группа E: США, Вьетнам, Нидерланды, Португалия.

Группа F: Франция, Ямайка, Бразилия, Панама.

Группа G: Швеция, ЮАР, Италия, Аргентина.

Группа H: Германия, Марокко, Колумбия, Южная Корея.

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Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 00:43
Кому нужен этот срач Им детей рожать и мужей убложать вот ихнея стезя
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:43
Группa С и группа G думаю самые интересные.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 00:42
А кто здесь рулит
Может Ямайка
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