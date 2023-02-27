ФИФА объявила о назначении бразильской модели Лимы послом болельщиков

ФИФА объявила о назначении бразильской супермодели, актрисы и бизнес-леди Адрианы Лимы глобальным послом болельщиков.
В этой роли Адриана будет участвовать в разработке и продвижении глобальных инициатив с болельщиками со всего мира. Сегодня она будет вручать награду болельщиков на церемонии The Best FIFA Football Awards.
Как избушку, если передом к Баба-Яге, а к лесу задом. Сказка в общем.
Как избушку, если передом к Баба-Яге, а к лесу задом. Сказка в общем.
Я говорю о том что ещё с утра были ставки в матчах на точный счёт и всё остальное, а сейчас ничего этого нет. Как теперь я должен сражаться на равных с теми кто уже успел сделать такие ставки. А ведь такие ставки гораздо с высшими коэффициентами, тем что сейчас остались. Это совершенно не справедливо. Прошу вас разобраться с данной проблемой.
Я говорю о том что ещё с утра были ставки в матчах на точный счёт и всё остальное, а сейчас ничего этого нет. Как теперь я должен сражаться на равных с теми кто уже успел сделать такие ставки. А ведь такие ставки гораздо с высшими коэффициентами, тем что сейчас остались. Это совершенно не справедливо. Прошу вас разобраться с данной проблемой.