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ФИФА объявила о назначении бразильской модели Лимы послом болельщиков

27 февраля 2023, 15:48

ФИФА объявила о назначении бразильской супермодели, актрисы и бизнес-леди Адрианы Лимы глобальным послом болельщиков.

В этой роли Адриана будет участвовать в разработке и продвижении глобальных инициатив с болельщиками со всего мира. Сегодня она будет вручать награду болельщиков на церемонии The Best FIFA Football Awards.

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Перевод с fifa.com
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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
27 февраля в 16:47, ред.
Модель...41 год...мать троих детей...
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
27 февраля в 16:21
Благодарю вас. ✊️ Хороший матч правда уже прошёл. Но постараюсь с этими что нибудь сообразить . ✌️😉
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
27 февраля в 16:12
Поправили, коэффициенты уже должны появиться, проверяйте.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 16:09
Кто такая, Почему Не знаю? ( С)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 февраля в 16:02
У этой Лимы все глобально наверно..
Как избушку, если передом к Баба-Яге, а к лесу задом. Сказка в общем.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
27 февраля в 15:58
Благодарю вас. ✊️
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
27 февраля в 15:57
Уже работаем над этой проблемой.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
27 февраля в 15:53
Да я не о том , что они корректны или нет .
Я говорю о том что ещё с утра были ставки в матчах на точный счёт и всё остальное, а сейчас ничего этого нет. Как теперь я должен сражаться на равных с теми кто уже успел сделать такие ставки. А ведь такие ставки гораздо с высшими коэффициентами, тем что сейчас остались. Это совершенно не справедливо. Прошу вас разобраться с данной проблемой.
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