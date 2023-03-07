Анчелотти могут уволить даже в случае наличия трофеев в текущем сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен даже в том случае, если команда возьмет трофеи по итогам текущего сезона.
Итальянский специалист выглядит обеспокоенным, атмосфера в команде испортилась, во многом это обусловлено решениями наставника: Эдуардо Камавингу пытались использовать слева в защите, а недостаток игровой практики у ряда других исполнителей также не сказывается благотворно на обстановке в составе.
Анчелотти осознаёт, что отсутствие трофеев приведёт к его увольнению, но даже их наличие не является гарантией.
В следующем позовут Тухеля. И массовая перестройка команды.
В следующем позовут Тухеля. И массовая перестройка команды.