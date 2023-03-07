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Анчелотти могут уволить даже в случае наличия трофеев в текущем сезоне

вчера, 13:10

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может быть уволен даже в том случае, если команда возьмет трофеи по итогам текущего сезона.

Итальянский специалист выглядит обеспокоенным, атмосфера в команде испортилась, во многом это обусловлено решениями наставника: Эдуардо Камавингу пытались использовать слева в защите, а недостаток игровой практики у ряда других исполнителей также не сказывается благотворно на обстановке в составе.

Анчелотти осознаёт, что отсутствие трофеев приведёт к его увольнению, но даже их наличие не является гарантией.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 20:32
Если так будет, то года через 2, его снова вернут, это же Реал.
Павел Якунин
Павел Якунин
вчера в 19:57
Так или иначе второй заход удачный. ЛЧ взял, это дорогого стоит.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 18:57
Пора, пора убирать юзера, нужен строитель.
Ванечка
Ванечка
вчера в 18:32
Можно было бы и не продолжать заголовок а остановиться "Анчелотти могут уволить."
112910415
112910415
вчера в 17:32
пока сомнительно, посмотрим
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 17:25, ред.
Папа Карло всё равно топ-тренер, выиграл всё что мог, невозможно всегда быть на пике, спады бывают всегда, их не избежать
Elliada
Elliada
вчера в 14:59
Благодарность по-реаловски
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 14:45
Уходить надо было прошлым летом... На пике... А сейчас придётся нехотя доигрывать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:43, ред.
А это не реклама ?
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 14:39
Не смотря на результаты, Карло в любом случае доигрывает этот сезон.
В следующем позовут Тухеля. И массовая перестройка команды.
Колобокforever
Колобокforever
вчера в 13:42
Победила молодость !
8qewvfua9p4k
8qewvfua9p4k
вчера в 13:31
Пора папе Карло на пенсию
Гость
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