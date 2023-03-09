Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

«Арсенал» не купит Осимхена летом

вчера, 20:12

Нападающий Виктор Осимхен не перейдет летом из «Наполи» в «Арсенал».

По слухам, «канониры» считают, что у них уже достаточно игроков группы атаки в составе. Помимо этого, высокая цена на футболиста также отталкивает лондонцев. Вероятно, «Арсенал» летом в первую очередь будет стремиться усилить полузащиту.

Другие клубы АПЛ по-прежнему следят за нападающим.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПСЖ намерен купить игрока «Манчестер Сити»
Сегодня, 00:28
СлухиМесси не перейдёт в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2023 году
Вчера, 23:34
Слухи«Барселона» готова снизить цену на Фати
Вчера, 21:25
СлухиМесси хочет остаться в ПСЖ
Вчера, 21:13
Слухи«Интер» нашёл замену Джеко
Вчера, 20:51
Слухи«Тоттенхэм» включился в борьбу за полузащитника «Ювентуса»
Вчера, 19:57
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:20
Чесно, если бы даже Арсенал участвовал в гонке за игроком, то точно был бы позади Челси и МЮ и это как минимум....т.к помимо условных 100 лямов которые нужно будет заплатить Наполи, еще и условия личного контракта нужно удовлетворить, а финансово мы ограничены...
А так, как болельщик Арсенала признаюсь, хотел бы видеть его в составе Арсенала. Его скоростные качества Артета бы использовал идеально
cwncpk7vgknb
cwncpk7vgknb
вчера в 20:43
Если решили усилить полузащиту тогда он им не нужен
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:34
И для чего эта новость. Он и так на расхват , без работы точно не останется.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:30
На Витю сейчас цена будет заоблачная
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 