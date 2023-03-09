«Арсенал» не купит Осимхена летом

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вчера, 20:12

Нападающий не перейдет летом из «Наполи» в «Арсенал».

По слухам, «канониры» считают, что у них уже достаточно игроков группы атаки в составе. Помимо этого, высокая цена на футболиста также отталкивает лондонцев. Вероятно, «Арсенал» летом в первую очередь будет стремиться усилить полузащиту.