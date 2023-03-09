«Арсенал» не купит Осимхена летом

Нападающий Виктор Осимхен не перейдет летом из «Наполи» в «Арсенал».
По слухам, «канониры» считают, что у них уже достаточно игроков группы атаки в составе. Помимо этого, высокая цена на футболиста также отталкивает лондонцев. Вероятно, «Арсенал» летом в первую очередь будет стремиться усилить полузащиту.
Другие клубы АПЛ по-прежнему следят за нападающим.
А так, как болельщик Арсенала признаюсь, хотел бы видеть его в составе Арсенала. Его скоростные качества Артета бы использовал идеально
А так, как болельщик Арсенала признаюсь, хотел бы видеть его в составе Арсенала. Его скоростные качества Артета бы использовал идеально