Портал Transfermarkt составил рейтинг наиболее дорогих трансферов России

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг наиболее дорогих трансферов РПЛ текущего сезона. Список возглавил Алексис Бека Бека, перешедший из «Локомотива» в «Ниццу».
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг наиболее дорогих трансферов РПЛ текущего сезона. Список возглавил Алексис Бека Бека, перешедший из «Локомотива» в «Ниццу».
Ваш каламбур вызывает мощное чувство стыда, хотя к счастью я не являюсь его автором. Дабы Вам было известно, Петросян уже давно используется как имя нарицательное, обозначающее посредственный уровень юмора.
Ваш каламбур вызывает мощное чувство стыда, хотя к счастью я не являюсь его автором. Дабы Вам было известно, Петросян уже давно используется как имя нарицательное, обозначающее посредственный уровень юмора.
Локо +12 млн
Краснодар +4.5 млн
Спартак +7-7+4-4 = 0 млн
ЦСКА +4-6= -2 млн
Динамо -4.2 млн
Зенит -4.5 млн
Локо +12 млн
Краснодар +4.5 млн
Спартак +7-7+4-4 = 0 млн
ЦСКА +4-6= -2 млн
Динамо -4.2 млн
Зенит -4.5 млн