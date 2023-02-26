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Портал Transfermarkt составил рейтинг наиболее дорогих трансферов России

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Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:11
Варвар7

Ваш каламбур вызывает мощное чувство стыда, хотя к счастью я не являюсь его автором. Дабы Вам было известно, Петросян уже давно используется как имя нарицательное, обозначающее посредственный уровень юмора.
протон
протон
27 февраля в 00:16
Итоги этой десятки:
Локо +12 млн
Краснодар +4.5 млн
Спартак +7-7+4-4 = 0 млн
ЦСКА +4-6= -2 млн
Динамо -4.2 млн
Зенит -4.5 млн
Варвар7
Варвар7
26 февраля в 23:38
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Варвар7 (раскрыть)
    26 февраля в 22:50
      Союзник противников
      Союзник противников
      26 февраля в 22:01
      НА 36 млн евреек продали,на 21,2 закупили...Мелочёвку не учитываем.Даже и не знаю,удовлетворяет такой расклад,или как всегда...
      Варвар7
      Варвар7
      26 февраля в 21:52
      Футболист Бека Бека - сделал ручкой Пока Пока...
      Гость
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