«Атлетико» запросит у «Челси» 140 млн евро за Жоау Фелиша

Нападающий Жоау Фелиш хочет перейти в «Челси» на постоянной основе.
«Атлетико» будет готов отпустить португальца, но запросит за его трансфер от 130 до 140 млн евро.
Фелиш выступает за «Челси» на правах аренды до конца сезона.
Нападающий Жоау Фелиш хочет перейти в «Челси» на постоянной основе.
«Атлетико» будет готов отпустить португальца, но запросит за его трансфер от 130 до 140 млн евро.
Фелиш выступает за «Челси» на правах аренды до конца сезона.
Не бывал в Англии...и не собираюсь...
Как в прочем и не испытываю к англичанам ни любви ни ненависти...
Знаю что они где там есть...на небольшом острове)))
А лёгкий безобидный троллинг в их адрес присутствует только благодаря выводам по их поступкам...
1.Придумать футбол - и лишь 1 раз из 22-х попыток выиграть ЧМ (в 1966-м)
2.Ассоциировать себя самой сильной Лигой....и ни разу не выиграть ЧЕ...
3.Назваться АПЛ - а две лучшие команды встречающиеся в финале ЛЧ имеют в старте одного англичанина из 22-х игроков...
4.Условно...напичкать команду игроками более чем на 1 млрд евро...затем арендовать стомиллионного Фелиша....и сидеть в центре таблицы...
5.Около 70% билетов на финальный матч ЛЧ-2022 оказались поддельными. Как вы думаете кто мог купить 22 тысячи недешёвых простых бумажек??))))
6.Сколько тренеров англичан выиграло АПЛ за последние 30 лет? - Ноль....
7.Сколько англичан выиграли Золотой Мяч за последние 40 лет? - Один...
Список можно продолжать до бесконечности...)))
Чьё то выражение "Денег больше чем ума" - конечно грубоватое и неуважительное...согласен...может и не совсем уместно...
Пожалуй "Денег больше чем уменья" больше подходит..))
Не бывал в Англии...и не собираюсь...
Как в прочем и не испытываю к англичанам ни любви ни ненависти...
Знаю что они где там есть...на небольшом острове)))
А лёгкий безобидный троллинг в их адрес присутствует только благодаря выводам по их поступкам...
1.Придумать футбол - и лишь 1 раз из 22-х попыток выиграть ЧМ (в 1966-м)
2.Ассоциировать себя самой сильной Лигой....и ни разу не выиграть ЧЕ...
3.Назваться АПЛ - а две лучшие команды встречающиеся в финале ЛЧ имеют в старте одного англичанина из 22-х игроков...
4.Условно...напичкать команду игроками более чем на 1 млрд евро...затем арендовать стомиллионного Фелиша....и сидеть в центре таблицы...
5.Около 70% билетов на финальный матч ЛЧ-2022 оказались поддельными. Как вы думаете кто мог купить 22 тысячи недешёвых простых бумажек??))))
6.Сколько тренеров англичан выиграло АПЛ за последние 30 лет? - Ноль....
7.Сколько англичан выиграли Золотой Мяч за последние 40 лет? - Один...
Список можно продолжать до бесконечности...)))
Чьё то выражение "Денег больше чем ума" - конечно грубоватое и неуважительное...согласен...может и не совсем уместно...
Пожалуй "Денег больше чем уменья" больше подходит..))
Вы определённо не бывали в Англии. Эта народность напрочь лишена таких качеств как чувство долга, сострадание и умеренность в своих потребностях...
Наличие же исключительного ума - их единственная из добродетелей и главная причина процветания в этом мире. Ну а наличие денег и богатства - лишь его (ума) следствие.
Вы определённо не бывали в Англии. Эта народность напрочь лишена таких качеств как чувство долга, сострадание и умеренность в своих потребностях...
Наличие же исключительного ума - их единственная из добродетелей и главная причина процветания в этом мире. Ну а наличие денег и богатства - лишь его (ума) следствие.
Стоит мужик на рынке и продаёт лом.
- Почём лом?
- 5 тыщ долларов.
- Почему так дорого? Он что - золотой?
- Да нет. Просто деньги очень нужны...
По факту - Фелиш классный игрок...приятно смотреть за его действиями в Челси....
Не оправдались вложения в игрока в Мадриде....можно и перепродать...благо у англичан как обычно...денег больше чем ума....
Им же состава на 1,03 Млрд. € не достаточно чтоб быть хотя бы в 8-ке лучших в АПЛ...
Стоит мужик на рынке и продаёт лом.
- Почём лом?
- 5 тыщ долларов.
- Почему так дорого? Он что - золотой?
- Да нет. Просто деньги очень нужны...
По факту - Фелиш классный игрок...приятно смотреть за его действиями в Челси....
Не оправдались вложения в игрока в Мадриде....можно и перепродать...благо у англичан как обычно...денег больше чем ума....
Им же состава на 1,03 Млрд. € не достаточно чтоб быть хотя бы в 8-ке лучших в АПЛ...
В Челси он заиграл , а в Атлетико блеклая тень.
По статистке он на поле один из лучших в Челси
Странно , что он так в Атлетико не играл
Не для его футбол Симеоне
В Челси он заиграл , а в Атлетико блеклая тень.
По статистке он на поле один из лучших в Челси
Странно , что он так в Атлетико не играл
Не для его футбол Симеоне
Он и на четверть этой суммы не играет.
Он и на четверть этой суммы не играет.