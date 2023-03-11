«Атлетико» запросит у «Челси» 140 млн евро за Жоау Фелиша

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вчера, 21:49

Нападающий хочет перейти в «Челси» на постоянной основе.

«Атлетико» будет готов отпустить португальца, но запросит за его трансфер от 130 до 140 млн евро.

Фелиш выступает за «Челси» на правах аренды до конца сезона.