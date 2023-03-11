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«Атлетико» запросит у «Челси» 140 млн евро за Жоау Фелиша

вчера, 21:49

Нападающий Жоау Фелиш хочет перейти в «Челси» на постоянной основе.

«Атлетико» будет готов отпустить португальца, но запросит за его трансфер от 130 до 140 млн евро.

Фелиш выступает за «Челси» на правах аренды до конца сезона.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:15, ред.
Как правило... реалии таковы что деньги зачастую достаются не умным...а наглым и бессовестным...(не имею ввиду англичан)...
Не бывал в Англии...и не собираюсь...
Как в прочем и не испытываю к англичанам ни любви ни ненависти...
Знаю что они где там есть...на небольшом острове)))
А лёгкий безобидный троллинг в их адрес присутствует только благодаря выводам по их поступкам...
1.Придумать футбол - и лишь 1 раз из 22-х попыток выиграть ЧМ (в 1966-м)
2.Ассоциировать себя самой сильной Лигой....и ни разу не выиграть ЧЕ...
3.Назваться АПЛ - а две лучшие команды встречающиеся в финале ЛЧ имеют в старте одного англичанина из 22-х игроков...
4.Условно...напичкать команду игроками более чем на 1 млрд евро...затем арендовать стомиллионного Фелиша....и сидеть в центре таблицы...
5.Около 70% билетов на финальный матч ЛЧ-2022 оказались поддельными. Как вы думаете кто мог купить 22 тысячи недешёвых простых бумажек??))))
6.Сколько тренеров англичан выиграло АПЛ за последние 30 лет? - Ноль....
7.Сколько англичан выиграли Золотой Мяч за последние 40 лет? - Один...
Список можно продолжать до бесконечности...)))

Чьё то выражение "Денег больше чем ума" - конечно грубоватое и неуважительное...согласен...может и не совсем уместно...

Пожалуй "Денег больше чем уменья" больше подходит..))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:53, ред.
"благо у англичан как обычно...денег больше чем ума...."

Вы определённо не бывали в Англии. Эта народность напрочь лишена таких качеств как чувство долга, сострадание и умеренность в своих потребностях...
Наличие же исключительного ума - их единственная из добродетелей и главная причина процветания в этом мире. Ну а наличие денег и богатства - лишь его (ума) следствие.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:32, ред.
Как в старом анекдоте...
Стоит мужик на рынке и продаёт лом.
- Почём лом?
- 5 тыщ долларов.
- Почему так дорого? Он что - золотой?
- Да нет. Просто деньги очень нужны...

По факту - Фелиш классный игрок...приятно смотреть за его действиями в Челси....
Не оправдались вложения в игрока в Мадриде....можно и перепродать...благо у англичан как обычно...денег больше чем ума....
Им же состава на 1,03 Млрд. € не достаточно чтоб быть хотя бы в 8-ке лучших в АПЛ...
3ton
3ton
сегодня в 07:59
Те игры , которые я видел , он меня впечатлил .
В Челси он заиграл , а в Атлетико блеклая тень.
По статистке он на поле один из лучших в Челси
Странно , что он так в Атлетико не играл
Не для его футбол Симеоне
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:27
Ставят ценник на 140, по итогу сходятся на той цифры которая изначально им была выгодна, как в магазине. 90-100 и уйдёт
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:30
Нормальная современная цена!
протон
протон
сегодня в 00:33
Челси с такими вложениями. Пора показывать езультат.
Tex
Tex
вчера в 22:35
1 гол в 7 матчах... 140 лямов, ну да
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:06
За этот пшик?!
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:59
Ну можно дать 20 миллионов и черную бревно-лукаку в нагрузку, но не более.140 сильно круто за него.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:52
До свидания с такими запросами! 👋🏽
Он и на четверть этой суммы не играет.
Гость
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