Малуда считает, что Мбаппе может перейти в «Челси»

Бывший футболист «Челси» Флоран Малуда считает, что лондонский клуб может подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Я хотел бы, чтобы «Челси» подписал Килиана Мбаппе, я думаю, «синие» должны выбирать лучших игроков, таких как Мбаппе. Особенно, когда я вижу, сколько клуб тратит на других футболистов.
Это зависит от его готовности перейти в «Челси». Я хочу, чтобы «синие» создали команду с молодыми игроками вокруг Мбаппе. Он выиграл много трофеев, он жаждет большего, так что «Челси» должен искать именно такого игрока.
разве что Малуда ...
разве что Малуда ...
Не..., не реально. Для этого Мбаппе должен под "пластиком" находиться поболе, нежели Малуда, который и кинул промеж затяжки подобную "мысль".
Не..., не реально. Для этого Мбаппе должен под "пластиком" находиться поболе, нежели Малуда, который и кинул промеж затяжки подобную "мысль".