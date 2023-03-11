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Малуда считает, что Мбаппе может перейти в «Челси»

вчера, 23:59

Бывший футболист «Челси» Флоран Малуда считает, что лондонский клуб может подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Я хотел бы, чтобы «Челси» подписал Килиана Мбаппе, я думаю, «синие» должны выбирать лучших игроков, таких как Мбаппе. Особенно, когда я вижу, сколько клуб тратит на других футболистов.

Это зависит от его готовности перейти в «Челси». Я хочу, чтобы «синие» создали команду с молодыми игроками вокруг Мбаппе. Он выиграл много трофеев, он жаждет большего, так что «Челси» должен искать именно такого игрока.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:07
Вы уже не знаете кому бы пристроить Камерунского Эму,в Камерун ,на Родину!!!
sir_Alex
sir_Alex ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 08:14
    Comentarios
    Comentarios ответ ДАША Д (раскрыть)
    сегодня в 06:41
    А разве он там был
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 06:26
    Мбаппе языком мелет, а всё равно остаётся в Челси.
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:19
    мало кто так считает !
    разве что Малуда ...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 05:41
    Это решать Мбаппе, а не Малоде...
    Rupertt
    Rupertt
    сегодня в 05:17
    Да у них денег на него не хватит, ПСЖ хочет стадион купить, а значит Мбаппе продадут за почти 200млн, а ещё хорошую зарплату ему нужно выплачивать, мин 35 в год
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 04:33
    Фантазер ты меня называла фантазёр!
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:41, ред.
    Ещё один прорецатель , великий Малуда , футбольный Нострадамус !))
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 01:40
    Каким бы он не был крутым, не хочется видеть такого футболиста в клубе…у него 7 пятниц на неделе.
    Zola
    Zola
    сегодня в 01:08
    А я считаю что не может!
    hs7bc45t7zkn
    hs7bc45t7zkn ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 00:50
    Мечтать никогда не вредно
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:19
    Клопп вчера уже курнул, и кажется, даже обкурился... Не находишь, не?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:13, ред.
    В Челси ? Сейчас ?!
    Не..., не реально. Для этого Мбаппе должен под "пластиком" находиться поболе, нежели Малуда, который и кинул промеж затяжки подобную "мысль".
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:07
    Малуда - большой оригинал и мечтатель.
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