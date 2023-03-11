Малуда считает, что Мбаппе может перейти в «Челси»

Бывший футболист «Челси» считает, что лондонский клуб может подписать нападающего ПСЖ .

Я хотел бы, чтобы «Челси» подписал Килиана Мбаппе, я думаю, «синие» должны выбирать лучших игроков, таких как Мбаппе. Особенно, когда я вижу, сколько клуб тратит на других футболистов.

Это зависит от его готовности перейти в «Челси». Я хочу, чтобы «синие» создали команду с молодыми игроками вокруг Мбаппе. Он выиграл много трофеев, он жаждет большего, так что «Челси» должен искать именно такого игрока.