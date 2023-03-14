Около ста болельщиков сборной Ирака посетят товарищеский матч с Россией

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, сколько болельщиков национальной команды прибудут на товарищеский матч с командой России.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге 26 марта.

На товарищеском матче против сборной России будет присутствовать около ста болельщиков сборной Ирака. Это студенты-аспиранты, которые учатся по обмену в России.