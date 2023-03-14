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Около ста болельщиков сборной Ирака посетят товарищеский матч с Россией

вчера, 17:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ИракИрак27.03.2023 Не начался

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, сколько болельщиков национальной команды прибудут на товарищеский матч с командой России.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге 26 марта.

На товарищеском матче против сборной России будет присутствовать около ста болельщиков сборной Ирака. Это студенты-аспиранты, которые учатся по обмену в России.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:37
Ну хоть кто-то, а то в е за наших
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:14
Хоть где-то дают бесплатные посещения по футболу на свою сборную.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:05
Ну что, студентов можно и бесплатно пригласить на этот матч.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:15
Спасибо за разъяснения!
Просто у меня рядом с домом пункт wildberries и последние призы получал именно там. В Ozon пока ещё не получал.
Думаю данная информация будет полезной не только мне, а так же и другим пользователям.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:06
Дело в том что мы уже давно доставляем как через Wildberries так и через Ozon, в случае со вторым система такая же, только вместо QR-кода штрихкод, который так же как в другом случае нужно показать в пункте выдачи адрес которого написан в письме от нас.
Гость
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