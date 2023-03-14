Около ста болельщиков сборной Ирака посетят товарищеский матч с Россией

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, сколько болельщиков национальной команды прибудут на товарищеский матч с командой России.
Встреча состоится в Санкт-Петербурге 26 марта.
На товарищеском матче против сборной России будет присутствовать около ста болельщиков сборной Ирака. Это студенты-аспиранты, которые учатся по обмену в России.
Просто у меня рядом с домом пункт wildberries и последние призы получал именно там. В Ozon пока ещё не получал.
Думаю данная информация будет полезной не только мне, а так же и другим пользователям.
Просто у меня рядом с домом пункт wildberries и последние призы получал именно там. В Ozon пока ещё не получал.
Думаю данная информация будет полезной не только мне, а так же и другим пользователям.