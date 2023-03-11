Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» — «Факел»

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вчера, 12:59

На матче 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» ожидается около 7 тысяч зрителей.

Это с учётом проданных билетов и болельщиков, купивших абонементы и оформивших Fan ID. Также в эту посещаемость входят около тысячи воронежских болельщиков.

Встреча состоится сегодня в Москве.