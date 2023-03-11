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Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» — «Факел»

вчера, 12:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

На матче 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» ожидается около 7 тысяч зрителей.

Это с учётом проданных билетов и болельщиков, купивших абонементы и оформивших Fan ID. Также в эту посещаемость входят около тысячи воронежских болельщиков.

Встреча состоится сегодня в Москве.

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Все комментарии
Веня диктов
Веня диктов
вчера в 17:56
Да и без этого ай ди в15- милионной МОСКВЕ 20 тысяч уже аншлаг был.А сейчас даже дворник за бесплатно на промеса не пойдет.
Vyatcheslav
Vyatcheslav
вчера в 16:33
Ну вот теперь и московские стадионы хлебнут по полной от фан айди. Может тогда чинуши обратят внимание, чтобы закон отменить. На провинцию никогда не обращали внимания.
ABir
ABir
вчера в 16:21
Будем смотреть по ТВ и ждать отмены вредоносного закона вредоносных законодателей
Zak11
Zak11
вчера в 15:16
Респект нашим фанам что до сих пор не ходят на футбол. Надо гнуть свою линию до конца!
112910415
112910415
вчера в 14:35
что скажет бывший министр транспорта ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:49
Арены в музеи....
Каждому депутату Fan ID....
Если футбол без зрителей мечта законодателей - пусть любуются...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:35
Тот случай когда Спартак не имеет никакого отношения к посещаемости.
Я думаю отменить фан иди нужно, но также запретить детям до 16ти лет распологаться рядом с фанатскими трибунами
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:29
А чего хотели ? Что бы болельщики булки раздвинули перед чинушами ,которые к футболу не имеют ни какого отношения ? С....ки !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:16
Самый популярный клуб России, что ещё сказать...
enwee3vw8cnr
enwee3vw8cnr
вчера в 13:04
Жаль что погода не очень футбольная но игра будет жаркой
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