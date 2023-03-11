Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» — «Факел»

На матче 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» ожидается около 7 тысяч зрителей.
Это с учётом проданных билетов и болельщиков, купивших абонементы и оформивших Fan ID. Также в эту посещаемость входят около тысячи воронежских болельщиков.
Встреча состоится сегодня в Москве.
Каждому депутату Fan ID....
Если футбол без зрителей мечта законодателей - пусть любуются...
Каждому депутату Fan ID....
Если футбол без зрителей мечта законодателей - пусть любуются...
Я думаю отменить фан иди нужно, но также запретить детям до 16ти лет распологаться рядом с фанатскими трибунами
Я думаю отменить фан иди нужно, но также запретить детям до 16ти лет распологаться рядом с фанатскими трибунами