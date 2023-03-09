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В Госдуме призвали отменить закон о Fan ID

09 марта 2023, 16:11

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал отменить Fan ID.

Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан «электронную бирку» и отменять закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких «новшеств».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:32
Думаете представители КПРФ себя по другому ведут на корпоративах? или думаете дети не знают в 5 лет матерных слов? Причина не в этом, фан иди не для того, он для кого.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
10 марта в 23:14
В случае отмены ФАН по призыву лидера КПРФ, предлагаю ему вместе со своими внучатами посетить стадион с фанатами, посмотреть на них и послушать, что они скандируют и как себя ведут.
Сидеть в тёплом кресле ГД и впрячься в это дело по убедительной просьбе мистера Х - слишком малая толика ответственности для "самогО" Геннадия Андреевича.
ABir
ABir
09 марта в 23:07
И обязательно надо публично призвать к ответственности тех, кто этот бредовый закон протолкнул и доказывал его важность и необходимость
Loko57
Loko57
09 марта в 20:11
Что-то поздно они все спохватились!
Jon718875
Jon718875 ответ Трезвый повар (раскрыть)
09 марта в 19:55
Когда они отменят, мы хорошенько отметим
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
09 марта в 19:11
Как это "ЧТО"? Через год выборы...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 марта в 18:19, ред.
Даже будет интересно посмотреть дебаты....))
112910415
112910415
09 марта в 18:14
ну, борись, политик !
жёстко, настойчиво, до победы !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Варвар7 (раскрыть)
09 марта в 18:00
Пусть хоть как изгаляются , нас .........рать ! Главное - что бы отменили .
lotsman
lotsman
09 марта в 17:23
Дешёвую популярность своей партии хочет заработать. Знает, что закон не отменят, но может смело говорить, вот мол,мы боролись за народ, мы с народом.
asraeil
asraeil
09 марта в 17:11
Дешевая спекуляция и не более того.. а по факту поговорили и забыли
ДСА
ДСА
09 марта в 17:08
Вот теперь это в Конституционном суде докажи, все возможности то есть. А языком трепать каждый может.
Союзник противников
Союзник противников
09 марта в 16:58
Генка,тебе то что? На КПРФ в мини-футболе ай-ди не нужно.Чтобы вспомнили???
nubom
nubom ответ Трезвый повар (раскрыть)
09 марта в 16:28
"...В заголовке написано отметить. В тексте статьи написано отменить..."
а когда я нажимал Вам на лайк, там написано: "Ответить'
Варвар7
Варвар7
09 марта в 16:15
Сейчас политики на перегонки начнут пиарится на Fan ID...
Трезвый повар
Трезвый повар
09 марта в 16:14
В Госдуме призвали отметить или отменить fan id? В заголовке написано отметить. В тексте статьи написано отменить
Наверно они хотят отменить, а потом хорошенько это дело отметить
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