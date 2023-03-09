В Госдуме призвали отменить закон о Fan ID

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал отменить Fan ID.
Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан «электронную бирку» и отменять закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких «новшеств».
Сидеть в тёплом кресле ГД и впрячься в это дело по убедительной просьбе мистера Х - слишком малая толика ответственности для "самогО" Геннадия Андреевича.
Сидеть в тёплом кресле ГД и впрячься в это дело по убедительной просьбе мистера Х - слишком малая толика ответственности для "самогО" Геннадия Андреевича.
жёстко, настойчиво, до победы !
жёстко, настойчиво, до победы !
а когда я нажимал Вам на лайк, там написано: "Ответить'
а когда я нажимал Вам на лайк, там написано: "Ответить'
Наверно они хотят отменить, а потом хорошенько это дело отметить
Наверно они хотят отменить, а потом хорошенько это дело отметить