В Госдуме призвали отменить закон о Fan ID

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал отменить Fan ID.

Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан «электронную бирку» и отменять закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких «новшеств».