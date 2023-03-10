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ПСЖ опубликовал обращение к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов

10 марта 2023, 20:08

ПСЖ опубликовал обращение к болельщикам после вылета команды из Лиги чемпионов.

Мы вновь хотим поблагодарить вас за вашу самоотверженную и столь ценную поддержку в Мюнхене. Семья ПСЖ знает, как преодолевать трудности, восстанавливаться, оставаться командой, несмотря на сложности. Вместе мы всегда сильнее.

Мы должны думать о будущем, держа в уме главную цель клуба: выиграть Лигу 1. Завоевание 11-го титула чемпиона Франции, который станет новым рекордом — наш приоритет. Вместе мы строим будущее клуба.

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ПСЖ
Перевод с rmcsport.bfmtv.com
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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 17:14
Вообщето хотели ЛЧ но с липовым чемпионом мира 2022 они ее не возьмут, не будут же назначать липовые пенальти во всех матчах где играет Месси, а по другому в игре он ипотент
112910415
112910415
вчера в 14:39
гора родила мышь !
ничтожную мышь
Jon718875
Jon718875
вчера в 10:30
За столько лет были и обещания и извинения, а воз и ныне там
Бубнин
Бубнин
вчера в 03:07
"Перед матчем с "Баварией" мы должны думать о будущем, держа в уме главную цель клуба: выиграть Лигу 1"
Мурат Казбек 1
Мурат Казбек 1
вчера в 01:22
Хотя бы выиграли Лигу Конференцию не говоря уж Лигу Европы, выиграть ЛЧ это пока в ближащее время не светить, и это касается МС, на бумаге по составу выглядить фаворитом в еврокубках эти двое а на деле наоборот
minai
minai
10 марта в 23:15
"Мы вновь хотим поблагодарить вас за вашу самоотверженную поддержку, и если бы не арбитр Мешков .."
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1
10 марта в 23:13
Лига 1? Приоритет? Нет. Это ваш максимум. По крайней мере, с аргентинской обузой в составе.
alexamit
alexamit
10 марта в 23:01
Самое большее на что может рассчитывать ПСЖ и в дальнейшем, только лига 1.На более высокое у них нет боевого духа, как у немцев,англичан и даже итальянцев. Беззубая команда.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 марта в 22:21
Так и будут вечными фаворитами ЛЧ, только без кубка
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 марта в 22:12
Ну не сильный чемпионат...что тут поделать....
Сколько раз французы выигрывали ЛЧ за почти 70-ти летнее её существование??
1 раз...

Ну напичкаешь ты одну команду в чемпионате на млрд евро...ну и смысл...коль они весь сезон играют с неконкурентными командами...
А потом хлоп...и 1/8-я ЛЧ...
sir_Alex
sir_Alex
10 марта в 21:39
Болельщик ПСЖ уже привыкли.
Варвар7
Варвар7
10 марта в 21:32
Конечно после вылета из ЛЧ, только и остаётся говорить - наш приоритет выиграть Лигу 1, ах да ещё добавляя "Мы семья"!
k77pm7yw6e4h
k77pm7yw6e4h
10 марта в 21:27
Выиграть Лигу это всё мелко имея такой бюджет!
shlomo
shlomo
10 марта в 20:32
Имея такие деньги ставить столь скромную цель? Шейхи должны трижды подумать стоит ли и дальше делать ставку на клуб-неудачник. Победа в Лиге 1 была бы приоритетом для дошейховского ПСЖ, а при том что три самых высокооплачиваемых футболиста в Европе играют в клубе, где приоритетом является победа в Лиге 1? То есть получается что шейхи 11 лет вываливают столько денег, чтобы главной целью была лига 1??? Проще купить было.... Позорно, однако....
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