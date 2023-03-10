ПСЖ опубликовал обращение к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов

ПСЖ опубликовал обращение к болельщикам после вылета команды из Лиги чемпионов.

Мы вновь хотим поблагодарить вас за вашу самоотверженную и столь ценную поддержку в Мюнхене. Семья ПСЖ знает, как преодолевать трудности, восстанавливаться, оставаться командой, несмотря на сложности. Вместе мы всегда сильнее.

Мы должны думать о будущем, держа в уме главную цель клуба: выиграть Лигу 1. Завоевание 11-го титула чемпиона Франции, который станет новым рекордом — наш приоритет. Вместе мы строим будущее клуба.