Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

На матче «Торпедо» — «Урал» присутствует не более 300 человек

вчера, 14:49
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Уралом».

Во время трансляции на «Матч ТВ» на «Арене Химки» было замечено множество пустых мест. Сообщается, что на встрече присутствуют до 200-300 зрителей.

На матче «Торпедо» — «Урал» присутствует не более 300 человек

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартак» — «Факел»
Вчера, 12:59
ПСЖ опубликовал обращение к болельщикам после вылета из Лиги чемпионов
10 марта
В Госдуме призвали отменить закон о Fan ID
09 марта
Месси не отреагировал на просьбу болельщика после поражения от «Баварии»
09 марта
Матч Иран — Россия, скорее всего, пройдёт без зрителей
09 марта
Матч Россия — Ирак пройдёт без Fan ID
09 марта
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:02
Их триста,но это спартанцы! А не спартаковцы...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:43
Володя, как я тебя понимаю- как никто.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:08
Виктор. я это прекрасно знаю. Но куда от неё деться. если ты в Москве проездом? Хорошо, что вообще удавалось затащить её на стадион.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:57
Володя, с женщинами на стадион ходить нельзя, также, как нам с ними по магазинам...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:37
Виктор, я сам был зрителем такого спарринга. В первой игре играли СпаМ - Шахтёр, а вот кто играл во второй игре уже не помню. т.к. жена больше одной игры не выдержала и мне пришлось с ней уйти со стадиона.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:38, ред.
В Столице...на матче Высшей Лиги - 200-300 зрителей....

Это край !!!!

Депутаты...АУ..!!!!
Веня диктов
Веня диктов
вчера в 17:29
Верные болелы Торпедо лучше дома в тепле футбол посмотрят,чем куда-то вваливать.А нужны ли эти триста в Рпл? Где-нибудь на Сахалине и то наверняка больше пришло бы.
Capral
Capral ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 17:02
Такой футбол, конечно- никому не нужен. Другое дело, глядя на Торпедо- вспоминаешь лучшие годы этой команды, её славную историю, яркую биографию и известных игроков. А на это Торпедо, конечно, больно смотреть- ни команды, ни стадиона...
ДСА
ДСА
вчера в 16:57
И для кого такой футбол?
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:36
Привет, Володя!!!
Признаться, таких подробностей уже не помню, да и в Москве никогда не был. Но я охотно тебе верю. А вот, что я помню, так это то, что даже на играх динамовских команд- Москвы, Киева и Тбилиси, в Столице, в середине 70-х, больше 15-17тыс., не собиралось. Ну а на играх команд помельче и того меньше. Не знаю, чем это объяснить, вроде и стабильность в стране была, и никто не голодал, да, и порядку было побольше, чем сейчас... Но, вот так.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:35
    andrefino13
    andrefino13
    вчера в 16:32
    После в*йны 1941 -1945 на Торпедо времен Стрельцова и времен ЦДКа Василия Сталина были поные стадионы ,потому что люди приходили на футбол отдохнуть и посмотреть на игру тех кто живёт и работает рядом с ними .
    andrefino13
    andrefino13
    вчера в 16:27
    Это отражение понимания оценки труда . Вопрос к директору футбола России . Дотационное производство ,сосущее деньги из бюджета страны или ИП ,там не нам понимать .
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:24, ред.
    Виктор, день добрый! Помнится, во второй половине 70-х, в Лужниках можно было посмотреть ДВА матча по ОДНОМУ билету! Первый матч заканчивался и через полчаса начинался следующий. А зрителей на стадионе было не многим больше, чем сегодня в Лужниках.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 16:19
    На матче «Торпедо» — «Урал» присутствует не более 300 человек
    --------------------
    Вот вам и ответ, почему играли в Химках, а не в Лужниках.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 15:47
    Дай бог, чтобы трибуны выдержали такой напор фанов
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 15:46
    Последствия введения ФанУйДи...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:45
    Болельщикам Урала далеко ехать, а у Торпедо их нет.
    4z5gt7vz38es
    4z5gt7vz38es
    вчера в 15:43
    Лол, дно пробито.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    вчера в 15:38
    Это еще много. Должно было придти вообще 30 человек )
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:27
    Зато самые преданные ( можно ещё , что нибудь про тельняшки вспомнить).
    8z2sf7scaq2w
    8z2sf7scaq2w
    вчера в 15:22
    Совсем не густо но по телеку идет репортаж
    112910415
    112910415
    вчера в 15:20
    Торпедо неплохой футбол показывает ...
    вот победит сегодня - и люди потянутся
    Capral
    Capral
    вчера в 15:16
    Очень похожее, наблюдалось в 1980г., в Москве, на ст.Локомотив, между хозяевами и земляками динамовцами. Тогда, тоже, приблизительно столько же зрителей присутствовало на игре, в холодный осенний вечер... Тот матч, закончился победой Локомотива-3:0. Интересно отметить, что в том сезоне, ДИНАМО, впервые в своей Славной истории, реально стояло на вылет, и только последний матч с Пахтакором решил судьбу Великого клуба.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 15:15
    Массовая забостовка?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 15:04
    Тем не менее это не так. На игре около 2000 зрителей. А на других матчах больше? В Сочи вчера вообще пусто было, хотя там погода получше московский.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:50
    Таковы реалии сегодняшнего Торпедо .
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     