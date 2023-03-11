На матче «Торпедо» — «Урал» присутствует не более 300 человек

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вчера, 14:49

В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Уралом».

Во время трансляции на «Матч ТВ» на «Арене Химки» было замечено множество пустых мест. Сообщается, что на встрече присутствуют до 200-300 зрителей.