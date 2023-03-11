На матче «Торпедо» — «Урал» присутствует не более 300 человек

В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Уралом».
Во время трансляции на «Матч ТВ» на «Арене Химки» было замечено множество пустых мест. Сообщается, что на встрече присутствуют до 200-300 зрителей.
В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Уралом».
Во время трансляции на «Матч ТВ» на «Арене Химки» было замечено множество пустых мест. Сообщается, что на встрече присутствуют до 200-300 зрителей.
Это край !!!!
Депутаты...АУ..!!!!
Это край !!!!
Депутаты...АУ..!!!!
Признаться, таких подробностей уже не помню, да и в Москве никогда не был. Но я охотно тебе верю. А вот, что я помню, так это то, что даже на играх динамовских команд- Москвы, Киева и Тбилиси, в Столице, в середине 70-х, больше 15-17тыс., не собиралось. Ну а на играх команд помельче и того меньше. Не знаю, чем это объяснить, вроде и стабильность в стране была, и никто не голодал, да, и порядку было побольше, чем сейчас... Но, вот так.
Признаться, таких подробностей уже не помню, да и в Москве никогда не был. Но я охотно тебе верю. А вот, что я помню, так это то, что даже на играх динамовских команд- Москвы, Киева и Тбилиси, в Столице, в середине 70-х, больше 15-17тыс., не собиралось. Ну а на играх команд помельче и того меньше. Не знаю, чем это объяснить, вроде и стабильность в стране была, и никто не голодал, да, и порядку было побольше, чем сейчас... Но, вот так.
А ты случайно не знаешь какой день недели был вчера, отвечу Пятница - рабочий день. И на матче Сочи - Оренбург присутствовало 1800 болельщиков.
Спасибо тебе Толя за понимание.
А ты случайно не знаешь какой день недели был вчера, отвечу Пятница - рабочий день. И на матче Сочи - Оренбург присутствовало 1800 болельщиков.
Спасибо тебе Толя за понимание.
--------------------
Вот вам и ответ, почему играли в Химках, а не в Лужниках.
--------------------
Вот вам и ответ, почему играли в Химках, а не в Лужниках.
вот победит сегодня - и люди потянутся
вот победит сегодня - и люди потянутся