Матч ЦСКА — «Крылья Советов» посетили менее 3 000 болельщиков

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (4:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
На этой игре присутствовало 2680 зрителей. Это минимальный показатель для «армейцев» в этом сезоне.
|ЦСКА4 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (4:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
На этой игре присутствовало 2680 зрителей. Это минимальный показатель для «армейцев» в этом сезоне.
О причинах нежелания посещать стадионы надо бы спросить у болельщиков, и тогда бы перед нами сложилась полная и объективная причина игнорирования ими футбола.
Может, дело в элементарном: "нелётной" погоде или отсутствии интереса к происходящему на поле. Гадать об этом желания нет, так как оно сродни гаданию на кофейной гуще. С большой долей уверенности можно предположить, что потеплеет и... Через месяц - другой посмотрим, был ли я прав.
О причинах нежелания посещать стадионы надо бы спросить у болельщиков, и тогда бы перед нами сложилась полная и объективная причина игнорирования ими футбола.
Может, дело в элементарном: "нелётной" погоде или отсутствии интереса к происходящему на поле. Гадать об этом желания нет, так как оно сродни гаданию на кофейной гуще. С большой долей уверенности можно предположить, что потеплеет и... Через месяц - другой посмотрим, был ли я прав.
И возможно мы сможем увидеть что происходит на поле...
И возможно мы сможем увидеть что происходит на поле...