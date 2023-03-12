Матч ЦСКА — «Крылья Советов» посетили менее 3 000 болельщиков

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вчера, 18:43

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (4:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

На этой игре присутствовало 2680 зрителей. Это минимальный показатель для «армейцев» в этом сезоне.