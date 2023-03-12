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Матч ЦСКА — «Крылья Советов» посетили менее 3 000 болельщиков

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:30, ред.
Невысокая посещаемость многих матчей РПЛ ни в коей мере не связана с пресловутым ФАН, как об этом с восторгом стали верещать адепты фанатского движения. Пришли бы фанаты на трибуны за воротами, это ещё плюс пара тысяч болельщиков, по-существу, крохи, которые роли в заполняемости не сыграли бы никакой. Центральные трибуны остались бы всё равно пустыми !
О причинах нежелания посещать стадионы надо бы спросить у болельщиков, и тогда бы перед нами сложилась полная и объективная причина игнорирования ими футбола.
Может, дело в элементарном: "нелётной" погоде или отсутствии интереса к происходящему на поле. Гадать об этом желания нет, так как оно сродни гаданию на кофейной гуще. С большой долей уверенности можно предположить, что потеплеет и... Через месяц - другой посмотрим, был ли я прав.
Олег Орешкин
Олег Орешкин
вчера в 21:58
А на что смотреть. На беззубую игру армейцев. Многочисленные ошибки Крыльев привели к необязательным голам. Следующий тур с Зенитом все покажет, как мы умеем играть.
pomor45
pomor45
вчера в 21:58
Это лучшие из кузьмичей и нормальных фанатов - костяк. Мясо нарастёт. Надо только позаботиться об условиях. Идут не только те, кто любит футбол, а и те кто хочет отдохнуть и развлечься, а не как радикальные фанаты, которым нужен не футбол, а возможность безнаказанно оттянуться своими выходками и матом. Какой-то там особенной любовью к футболу радикалы только прикрывают свою хулиганскую сущность.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 21:28, ред.
Ну сравним сколько будет на игру среди недели на кубок, думаю раз в 5-6 больше... З.Ы. Зато безопасно!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:03
Зато те кто пришли получили УДОВОЛЬСТВИЕ.)).
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:45
Fan_Id в действии - футбол для футболистов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:50, ред.
Скоро потеплеет и нас станет больше !!!!!
И возможно мы сможем увидеть что происходит на поле...
112910415
112910415
вчера в 19:49
посмотрим, как дальше
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:34
Тоже не плохо, всё таки ещё весьма холодно
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:33
Ничё,жертвы синхронизации! Помните,что этот акт самоубийства российского футбола пропихивался хозяйчиками лидеров всех сезонов российского чемпионата-Гинером,Миллером,Федуном и т.дд.Иных уж нет,а те-далече,а уцелевшие ждут с богом встречи.И божьего суда ,за презрение в отношении семи смертных грехов.Хоть я и неверующий.
ABir
ABir
вчера в 19:22
Мамы с детишками в такую погоду на футбол не ходят. Когда потеплеет они придут и на пару тысяч увеличат посещаемость
drug01
drug01 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 19:00
Вероятно решает всё погода!
cska1948
cska1948
вчера в 18:49
В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:48
Посещаемость резко пошла на спад
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