ПСЖ отложил продление контрактов с Месси и Рамосом до конца сезона

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вчера, 22:59

ПСЖ отложил вопрос продления контракта с нападающим и защитником до конца сезона, сообщает L’Equipe.

По информации источника, парижане опасаются новых санкций за возможные дополнительные нарушения финансового фэйр-плей, поэтому лидеры команды могут покинуть клуб. «Пари Сен-Жермен» уже был оштрафован на 10 млн евро, любое новое нарушение может привести к штрафу в 45 млн.

Не исключено, что чемпионов Франции покинут и другие футболисты, в том числе Карлос Солер, Ренату Санчеш, Хуан Бернат и Фабиан Руис, так как их соглашения истекают летом. Кроме того, в аренде находятся Джорджиньо Вейналдум, Кейлор Навас и Леандро Паредес, с которыми клубу также возможно придётся расстаться, или искать другие варианты с арендой.