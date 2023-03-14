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ПСЖ отложил продление контрактов с Месси и Рамосом до конца сезона

вчера, 22:59

ПСЖ отложил вопрос продления контракта с нападающим Лионелем Месси и защитником Серхио Рамосом до конца сезона, сообщает L’Equipe.

По информации источника, парижане опасаются новых санкций за возможные дополнительные нарушения финансового фэйр-плей, поэтому лидеры команды могут покинуть клуб. «Пари Сен-Жермен» уже был оштрафован на 10 млн евро, любое новое нарушение может привести к штрафу в 45 млн.

Не исключено, что чемпионов Франции покинут и другие футболисты, в том числе Карлос Солер, Ренату Санчеш, Хуан Бернат и Фабиан Руис, так как их соглашения истекают летом. Кроме того, в аренде находятся Джорджиньо Вейналдум, Кейлор Навас и Леандро Паредес, с которыми клубу также возможно придётся расстаться, или искать другие варианты с арендой.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 08:29
правильно пора обоим на покой
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:25
Обоих в МЛС.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:37
Обоих срочно заменить, тянут команду на дно
drug01
drug01 ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 00:13
Осенью всё решат!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:42
Возвращаться надо обоим в Испанию.
karnager
karnager
вчера в 23:37
В Саудовскую Аравию оба
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 23:14
Этого и следовало ожидать... Куда торопиться..
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