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С 15 марта Fan ID можно будет оформить онлайн

вчера, 23:31

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило на своём официальном сайте о том, что желающие оформить карту болельщика (Fan ID) дистанционно, смогут сделать это начиная с 15 марта. В этот день сервис заработает в пилотном режиме.

Оформление возможно будет с помощью загранпаспорта на 10 лет, а также при помощи биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС). Для оформления карты болельщика онлайн необходима подтверждённая учётная запись на Госуслугах, действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом), смартфон с NFC-модулем и приложение «Госуслуги Карта болельщика», а также приложение «Госуслуги Биометрия» для подтверждения по биометрии.

С 15 марта также станет возможным подтверждение личности по биометрии через Госуслуги с компьютера, для этого потребуются камера и микрофон.

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Источник: pravo.gov.ru
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Все комментарии
Cockfighting
Cockfighting
сегодня в 09:58
Серьёзно? А как же я его месяц назад онлайн оформил? Получается что у меня левый fan id? Или вы меня вводите в заблуждение?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 06:55
До тупоголовых чиновников и идиотов из РФС, всё равно не доходит что принятый закон уничтожил посещаемость итак днищенского турнира под названием РФПЛ. Признать своей поражение считай шаг назад, отступление
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:27
Ну всё, теперь все повалят на стадионы 🏟 , смотреть по Матч ТВ !)))
протон
протон ответ Tex (раскрыть)
сегодня в 01:03, ред.
Царь значит окояный виноват. кнут до пряник
Tex
Tex ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:59, ред.
Классическая ситуация, царь хороший - бояре плохие. Но то, что эти бояре вместе с государем когда то чемоданчики за либералами из 90 носили и с тех пор не разлей вода, так большинство все еще понять не может. Этот закон точно такой же репрессивный как и тысячи других. Сделан он как раз для того, что бы ограничивать по любому желанию абсолютно любого, как и тысячи других. И как и про другие никто мнение не спрашивал, так и про этот не спрашивали и спрашивать не будут. И вы самое главное забываете, чиновника не народ назначает и ответственен он как раз перед тем, кто его назначил.
протон
протон
вчера в 23:55
До сих пор нет ответов на логичные вопросы. Например, для чего вообще нужен Fan ID? Ведь реальной проблемы, которую бы он разрешал, не существует.
Но сейчас уже ясно, что никто на стадионах ничего скандировать не будет лишнего. Хватает и других цензурных законов, которые затыкают людям рты и запрещают высказываться, поэтому и нужды в Fan ID никакой нет.
Нужно продолжать бойкотировать фан уйди, пока его не отменят.
Государство в лице минцифры не понимает, что народ протестует против цифрового рабства?
Почему государевы люди прикидываются дурачками? Болельщики и фанаты сразу сказали - мы против! Или не будет FanID или не будет болельщиков! Полный игнор и неуважение к своему народу.
Я бы на месте государя принародно извинился перед болельщиками за бестолковых твердолобых государевых дъячков, которые переусердствовали там, где это делать не нужно. Не нужно настраивать народ против себя... на таких мелочах. Против народа идти - последнее дело.
Я могу только сказать походу Журова, Роднина и Коля Кувалда рассчитывают на премию
протон
протон
вчера в 23:50
Допустим я под все критерии попадаю. Но пока принципиально не буду оформлять. Мне и в мфц не впадлу было бы сходить один раз ради футбола, но, как и многие другие, принципиально не делаю этого.
Хотелось прочитать что Фан ид будет отменен, но нет. Хорошая попытка, но нет
Гость
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