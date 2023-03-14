С 15 марта Fan ID можно будет оформить онлайн

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вчера, 23:31

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило на своём официальном сайте о том, что желающие оформить карту болельщика (Fan ID) дистанционно, смогут сделать это начиная с 15 марта. В этот день сервис заработает в пилотном режиме.

Оформление возможно будет с помощью загранпаспорта на 10 лет, а также при помощи биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС). Для оформления карты болельщика онлайн необходима подтверждённая учётная запись на Госуслугах, действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом), смартфон с NFC-модулем и приложение «Госуслуги Карта болельщика», а также приложение «Госуслуги Биометрия» для подтверждения по биометрии.

С 15 марта также станет возможным подтверждение личности по биометрии через Госуслуги с компьютера, для этого потребуются камера и микрофон.