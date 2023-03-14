С 15 марта Fan ID можно будет оформить онлайн

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило на своём официальном сайте о том, что желающие оформить карту болельщика (Fan ID) дистанционно, смогут сделать это начиная с 15 марта. В этот день сервис заработает в пилотном режиме.
Оформление возможно будет с помощью загранпаспорта на 10 лет, а также при помощи биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС). Для оформления карты болельщика онлайн необходима подтверждённая учётная запись на Госуслугах, действительный 10-летний загранпаспорт (с чипом), смартфон с NFC-модулем и приложение «Госуслуги Карта болельщика», а также приложение «Госуслуги Биометрия» для подтверждения по биометрии.
С 15 марта также станет возможным подтверждение личности по биометрии через Госуслуги с компьютера, для этого потребуются камера и микрофон.
Но сейчас уже ясно, что никто на стадионах ничего скандировать не будет лишнего. Хватает и других цензурных законов, которые затыкают людям рты и запрещают высказываться, поэтому и нужды в Fan ID никакой нет.
Нужно продолжать бойкотировать фан уйди, пока его не отменят.
Государство в лице минцифры не понимает, что народ протестует против цифрового рабства?
Почему государевы люди прикидываются дурачками? Болельщики и фанаты сразу сказали - мы против! Или не будет FanID или не будет болельщиков! Полный игнор и неуважение к своему народу.
Я бы на месте государя принародно извинился перед болельщиками за бестолковых твердолобых государевых дъячков, которые переусердствовали там, где это делать не нужно. Не нужно настраивать народ против себя... на таких мелочах. Против народа идти - последнее дело.
Я могу только сказать походу Журова, Роднина и Коля Кувалда рассчитывают на премию
Но сейчас уже ясно, что никто на стадионах ничего скандировать не будет лишнего. Хватает и других цензурных законов, которые затыкают людям рты и запрещают высказываться, поэтому и нужды в Fan ID никакой нет.
Нужно продолжать бойкотировать фан уйди, пока его не отменят.
Государство в лице минцифры не понимает, что народ протестует против цифрового рабства?
Почему государевы люди прикидываются дурачками? Болельщики и фанаты сразу сказали - мы против! Или не будет FanID или не будет болельщиков! Полный игнор и неуважение к своему народу.
Я бы на месте государя принародно извинился перед болельщиками за бестолковых твердолобых государевых дъячков, которые переусердствовали там, где это делать не нужно. Не нужно настраивать народ против себя... на таких мелочах. Против народа идти - последнее дело.
Я могу только сказать походу Журова, Роднина и Коля Кувалда рассчитывают на премию
Хотелось прочитать что Фан ид будет отменен, но нет. Хорошая попытка, но нет
Хотелось прочитать что Фан ид будет отменен, но нет. Хорошая попытка, но нет