7 болельщиков арестовали после беспорядков в Неаполе

1678971762

вчера, 16:02

Четверо болельщиков «Наполи» и трое фанатов «Айнтрахта» были арестованы после беспорядков в Неаполе.

Сообщается, что в ходе столкновений пострадали шесть полицейских.

Около 470 немецких ультрас были доставлены в полицейские участки, 120 из них уже отправили в Германию. В участке находятся ещё 350 человек.