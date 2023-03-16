7 болельщиков арестовали после беспорядков в Неаполе

Четверо болельщиков «Наполи» и трое фанатов «Айнтрахта» были арестованы после беспорядков в Неаполе.
Сообщается, что в ходе столкновений пострадали шесть полицейских.
Около 470 немецких ультрас были доставлены в полицейские участки, 120 из них уже отправили в Германию. В участке находятся ещё 350 человек.
Хоть бы уже написали,что судьба остальных неясна до суда.Что такое "арестовали"? Признаны нарушителями судом,а остальные ждут своей участи???
Хоть бы уже написали,что судьба остальных неясна до суда.Что такое "арестовали"? Признаны нарушителями судом,а остальные ждут своей участи???