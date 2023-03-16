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7 болельщиков арестовали после беспорядков в Неаполе

вчера, 16:02
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)3 : 0Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Четверо болельщиков «Наполи» и трое фанатов «Айнтрахта» были арестованы после беспорядков в Неаполе.

Сообщается, что в ходе столкновений пострадали шесть полицейских.

Около 470 немецких ультрас были доставлены в полицейские участки, 120 из них уже отправили в Германию. В участке находятся ещё 350 человек.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:54
А 350 человек отправлены на курорты Италии???
Хоть бы уже написали,что судьба остальных неясна до суда.Что такое "арестовали"? Признаны нарушителями судом,а остальные ждут своей участи???
n3vqtmkdatq8
n3vqtmkdatq8
вчера в 17:28
Бомбило у немчуры из всех пуканов от полученной сухой пятёрочки
Capral
Capral
вчера в 16:50
Был в Неаполе, ох и грязный городишка...
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:34
Ну что, болельщики, которых и болельщиками можно назвать с большой натяжкой привлекают больше внимания, чем сам матч.... и обсуждают их а не игру. НАКАЗАТЬ всех по полной программе (и даже уголовно, чтобы повадно не было).
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:18
Горячие финские парни всегда будут
Гость
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