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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ готов заплатить 180 млн евро за Кварацхелию

вчера, 21:27

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в ПСЖ.

Парижский клуб хочет заполучить грузина этим летом. Парижане готовы заплатить за трансфер вингера 180 млн евро.

В нынешнем сезоне Хвича провёл 29 матчей за «Наполи», записав на свой счёт 13 голов и 15 результативных передач.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 11:52, ред.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 00:06
    Не выдержит грузин денег.
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    вчера в 22:54
    Если не дурак не пойдет
    112910415
    112910415
    вчера в 22:33
    фантазируют инсайдеры не по-детски )
    shur
    shur
    вчера в 22:19, ред.
    ...пацану надо сделать настоящий мужской выбор, либо денежный мешок, либо приличную футбольную карьеру,
    ну не вечно же в статусе чемпиона Франции ходить и всего лишь...!
    cska1948
    cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:18
    Вообще-то "МЫ", эмир Катара, не из Парижу и даже не из Старгорода, "МЫ" из Дохи.
    cska1948
    cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 22:07
    Как зачем? Чтобы ошеломить конкурентов и отбить у них охоту торговаться. Как это сделал О.Бендер на аукционе. После того, как кто-то крикнул - 145, Бендер выкрикнул - ДВЕСТИ! Видимо шейхи знакомы с классикой советской литературы.
    Посмотрите с 1 мин. 20 сек.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:01
    -Добрый день. Можно приобрести Кварацхелию??
    -Да.Пожалуйста.100 млн евро.
    -Нет вы нас не поняли. Мы из Парижа. Мы готовы заплатить 180 млн.
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 21:51
    Вот непойму от куда береться ценник?! Ну красная цена что Месси,что Кристинке полтос в лучшие времена .этим то инвалидом куда больше 20-ки))))
    SSC Napoli
    SSC Napoli
    вчера в 21:51
    Хрен вам а не грузина!
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    вчера в 21:46
    А почему не 380 миллионов? Как то не обьективно ко всем относятся с правилам фейр плей. Отношение в этом плане должно быть одинаково ко всем клубам.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 21:36
    Ну наверное, потому что у него отступные не прописаны...
    Elliada
    Elliada
    вчера в 21:31
    На трансфермаркете его цена 60 млн, зачем платить 180 млн???
    izrafel
    izrafel
    вчера в 21:28
    Если оставить ПСЖ может заплатить.... то можно ставить любую фамилию футболиста...:)))
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