ПСЖ готов заплатить 180 млн евро за Кварацхелию

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в ПСЖ.
Парижский клуб хочет заполучить грузина этим летом. Парижане готовы заплатить за трансфер вингера 180 млн евро.
В нынешнем сезоне Хвича провёл 29 матчей за «Наполи», записав на свой счёт 13 голов и 15 результативных передач.
-Да.Пожалуйста.100 млн евро.
-Нет вы нас не поняли. Мы из Парижа. Мы готовы заплатить 180 млн.
-Да.Пожалуйста.100 млн евро.
-Нет вы нас не поняли. Мы из Парижа. Мы готовы заплатить 180 млн.
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Посмотрите с 1 мин. 20 сек.