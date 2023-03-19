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Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» игрока «Баварии»

вчера, 10:05

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберг может перейти в «Ливерпуль».

Главный тренер «красных» Юрген Клопп впечатлен уровнем игры футболиста и хочет пригласить его в свою команду.

Ранее появились подробности касательно вероятности этого трансфера.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:47
хочет видеть в команде каких-то людей ...
а то многие норовят убежать куда глаза глядят
sova147
sova147
вчера в 10:47
Клопп вероятно хочет работать там ещё долго
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:36
Ливерпуль показывает сейчас очень интересную игру, непонятную для нас всех, думаю Райан Гравенберг подумает 100 раз, прежде чем туда идти, в любому случае он понимает, если перейдёт, будет однозначно в основном составе, потому как скоро много кто уйдёт.
adekvat
adekvat
вчера в 10:21
В Баварии умное руководство, если отдадут, отдадут за хорошие деньги.
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