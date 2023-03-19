Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» игрока «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберг может перейти в «Ливерпуль».
Главный тренер «красных» Юрген Клопп впечатлен уровнем игры футболиста и хочет пригласить его в свою команду.
Ранее появились подробности касательно вероятности этого трансфера.
Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберг может перейти в «Ливерпуль».
Главный тренер «красных» Юрген Клопп впечатлен уровнем игры футболиста и хочет пригласить его в свою команду.
Ранее появились подробности касательно вероятности этого трансфера.
а то многие норовят убежать куда глаза глядят
а то многие норовят убежать куда глаза глядят