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Стало известно, где хочет продолжить карьеру Фирмино

вчера, 09:30

Нападающий Роберто Фирмино, который по окончании текущего сезона покинет «Ливерпуль», хочет остаться в Европе.

В нынешнем розыгрыше АПЛ игрок забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 19 матчах.

У бразильца есть и другие варианты продолжения карьеры.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:36
Фермино классный игрок, желающих его пригласить будет достаточно, поэтому выбор у него будет
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:26
Стало известно, где хочет продолжить карьеру Фирмино.
В Европе! Гениально!!!
А лучше сказать, что на планете Земля, это вообще 100% вариант!!!
Ну ещё есть вариант с нашей галактикой, точнее тут вообще без вариантов.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 10:22
Молодец... Играть надо в Европе... На высоком уровне ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:49
32-й год...
Может действительно...хватит пытаться конкурентничать...а пойти в МЛС или в Роналду Лигу....обеспечивать достаток правнукам....
Гость
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