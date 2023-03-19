Стало известно, где хочет продолжить карьеру Фирмино.

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вчера, 09:30

Нападающий , который по окончании текущего сезона покинет «Ливерпуль», хочет остаться в Европе.

В нынешнем розыгрыше АПЛ игрок забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 19 матчах.

У бразильца есть и другие варианты продолжения карьеры.