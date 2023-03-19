Стало известно, где хочет продолжить карьеру Фирмино.

Нападающий Роберто Фирмино, который по окончании текущего сезона покинет «Ливерпуль», хочет остаться в Европе.
В нынешнем розыгрыше АПЛ игрок забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 19 матчах.
У бразильца есть и другие варианты продолжения карьеры.
В Европе! Гениально!!!
А лучше сказать, что на планете Земля, это вообще 100% вариант!!!
Ну ещё есть вариант с нашей галактикой, точнее тут вообще без вариантов.
В Европе! Гениально!!!
А лучше сказать, что на планете Земля, это вообще 100% вариант!!!
Ну ещё есть вариант с нашей галактикой, точнее тут вообще без вариантов.
Может действительно...хватит пытаться конкурентничать...а пойти в МЛС или в Роналду Лигу....обеспечивать достаток правнукам....
Может действительно...хватит пытаться конкурентничать...а пойти в МЛС или в Роналду Лигу....обеспечивать достаток правнукам....