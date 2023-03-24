Увольнение Нагельсманна может обойтись «Баварии» в 27 миллионов евро

Увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера «Баварии» может обойтись мюнхенскому клубу в 27 миллионов евро.
Данная сумма является зарплатой, которую клуб обязан выплатить тренеру по его контракту, который был рассчитан до 2026 года. За весь период работы в Мюнхене Нагельсманн должен был получить примерно 45 миллионов евро. Стороны имеют возможность заключить мировое соглашение. Вероятно, «Бавария» будет платить тренеру, пока тот не найдет себе новый клуб.
Предыдущим местом работы специалиста был «РБ Лейпциг», тогда «Бавария» заплатила «быкам» 25 млн евро за переход рулевого.
Ранее стало известно, кто стал новым главным тренером «Баварии».
Бавария в этом сезоне играла не ровно, но как минимум ни один турнир пока не провален, если бы и проиграли МС в 1/4, то ничего страшного бы не случилось, соперник то сильный. В итоге позвали Тухеля, он тренер хороший, но через 2 года со всеми поругается и придется опять искать нового, решение совсем не футбольное. Бавария по-прежнему главный фаворит Бундеслиги, несмотря на упущение лидерства, а в ЛЧ они выиграли у Барсы, Интера и ПСЖ. У Нагельсманна ещё будет шанс заявить о себе.
И всё равно есть ощущение, что Юлиан когда-нибудь вернется в Баварию, а убрали его не потому что плох, а потому что слишком молод для такой команды как Бавария. Да, он сильный тренер несмотря на возраст, но Бавария это главный бренд немецкого футбола. Юлиан еще наберется опыта и вернется.
Бавария в этом сезоне играла не ровно, но как минимум ни один турнир пока не провален, если бы и проиграли МС в 1/4, то ничего страшного бы не случилось, соперник то сильный. В итоге позвали Тухеля, он тренер хороший, но через 2 года со всеми поругается и придется опять искать нового, решение совсем не футбольное. Бавария по-прежнему главный фаворит Бундеслиги, несмотря на упущение лидерства, а в ЛЧ они выиграли у Барсы, Интера и ПСЖ. У Нагельсманна ещё будет шанс заявить о себе.
И всё равно есть ощущение, что Юлиан когда-нибудь вернется в Баварию, а убрали его не потому что плох, а потому что слишком молод для такой команды как Бавария. Да, он сильный тренер несмотря на возраст, но Бавария это главный бренд немецкого футбола. Юлиан еще наберется опыта и вернется.