Увольнение Нагельсманна может обойтись «Баварии» в 27 миллионов евро

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вчера, 21:14

Увольнение с поста главного тренера «Баварии» может обойтись мюнхенскому клубу в 27 миллионов евро.

Данная сумма является зарплатой, которую клуб обязан выплатить тренеру по его контракту, который был рассчитан до 2026 года. За весь период работы в Мюнхене Нагельсманн должен был получить примерно 45 миллионов евро. Стороны имеют возможность заключить мировое соглашение. Вероятно, «Бавария» будет платить тренеру, пока тот не найдет себе новый клуб.

Предыдущим местом работы специалиста был «РБ Лейпциг», тогда «Бавария» заплатила «быкам» 25 млн евро за переход рулевого.

Ранее стало известно, кто стал новым главным тренером «Баварии».