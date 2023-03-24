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Увольнение Нагельсманна может обойтись «Баварии» в 27 миллионов евро

вчера, 21:14

Увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера «Баварии» может обойтись мюнхенскому клубу в 27 миллионов евро.

Данная сумма является зарплатой, которую клуб обязан выплатить тренеру по его контракту, который был рассчитан до 2026 года. За весь период работы в Мюнхене Нагельсманн должен был получить примерно 45 миллионов евро. Стороны имеют возможность заключить мировое соглашение. Вероятно, «Бавария» будет платить тренеру, пока тот не найдет себе новый клуб.

Предыдущим местом работы специалиста был «РБ Лейпциг», тогда «Бавария» заплатила «быкам» 25 млн евро за переход рулевого.

Ранее стало известно, кто стал новым главным тренером «Баварии».

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:20, ред.
После увольнения Тухеля из Челси, думал что вряд ли будет ещё более громкое увольнение в сезоне, но убрали Нагельсманна, видимо кому-то дорогу перешёл.
Бавария в этом сезоне играла не ровно, но как минимум ни один турнир пока не провален, если бы и проиграли МС в 1/4, то ничего страшного бы не случилось, соперник то сильный. В итоге позвали Тухеля, он тренер хороший, но через 2 года со всеми поругается и придется опять искать нового, решение совсем не футбольное. Бавария по-прежнему главный фаворит Бундеслиги, несмотря на упущение лидерства, а в ЛЧ они выиграли у Барсы, Интера и ПСЖ. У Нагельсманна ещё будет шанс заявить о себе.
И всё равно есть ощущение, что Юлиан когда-нибудь вернется в Баварию, а убрали его не потому что плох, а потому что слишком молод для такой команды как Бавария. Да, он сильный тренер несмотря на возраст, но Бавария это главный бренд немецкого футбола. Юлиан еще наберется опыта и вернется.
112910415
112910415
сегодня в 04:36
весеннее безумие овладело всегда практичными немецкими менеджерами !
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 04:13
Если честно вообще не понравилось как играет Бавария с Нагельсманом, как то слишком не уверенно, нет той немецкой машины которая как бульдозер прокатывалась по всем кроме Реала. Играют как средненький добротный клуб на подобии Лейпцига. .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:27
Там игроков на млрд....там хоть из бадминтона тренера поставь...всё равно в Германии расчемпионится и в ЛЧ до полуфинала дойдёт...
zooveterinar
zooveterinar ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 00:00
Тухель будет,в самый раз!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:17
Очень странное и необоснованное решение Баварии уволить Нагельсманна. Тренер хорошо справлялся, ни откуда не вылетел, команда вела борьбу за все трофеи. Еще неизвестно будет ли лучше Тухель тренировать, а уже на деньги попали мюнхенцы. Как бы потом не пришлось увольнять Тухеля и ему тоже платить неустойку.
Брулин
Брулин
вчера в 21:48
Экс-игрок «Баварии» Баббель: «Отношения Нагельсманна с журналисткой Bild были проблемой для клуба. Игроки не могли выражать свои мысли»
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:42
На ровном месте, сами себе устроили проблемы. И это совершенно не по менталитету немцев .
salleeh
salleeh
вчера в 21:30
Наконец то поняли в руководстве Баварии, что Нагельсман не совсем тот человек, который может добиться прогресса Баварии. Его уровень это Хофенхайм или в лучшем случае Лейпциг…
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:26
Как то на немцев даже не похоже - не практично и расточительно.
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