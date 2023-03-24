Роналду замешан в финансовых махинациях по делу «Ювентуса»

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вчера, 11:55

В ходе расследований секретных соглашений о зарплатах футболистов «Ювентуса» был выявлен разговор между директорами клуба, в котором они подтвердили, что подписал тайные документы с командой.

Прокуратура Турина продолжает изучать финансовую политику «бьянконери» за последние несколько лет, а именно тот факт, что туринский клуб скрывал реальные зарплаты игроков и выплачивал им деньги во время пандемии коронавируса. По итогам расследования был раскрыт еще один важный нюанс — разговор между несколькими директорами «Ювентуса» в WhatsApp, в котором они обсуждали ситуацию с заработной платой Роналду. В 13:42 23 апреля 2021 года секретарь клуба Паоло Морганти написал в группе WhatsApp: «Второй пункт по зарплате, Криштиану подписал. У него есть копии всех документов». Спортивный директор Федерико Керубини тогда ответил: «Хорошо!» В том же разговоре в WhatsApp глава юридического отдела «Ювентуса» Чезаре Габазио написал тремя днями ранее: «Первый, кто готов подписать контракт, — это Криштиану».

Роналду, по-видимому, отказался от заработной платы в размере 19 548 333,33 евро в сезоне 2020/21, на ранних стадиях пандемии коронавируса, и прокуратура Турина считает, что клуб в частном порядке согласился выплатить эту сумму португальцу, несмотря на объявление о своем решении заморозить заработную плату на несколько месяцев.