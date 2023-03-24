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Роналду замешан в финансовых махинациях по делу «Ювентуса»

вчера, 11:55

В ходе расследований секретных соглашений о зарплатах футболистов «Ювентуса» был выявлен разговор между директорами клуба, в котором они подтвердили, что Криштиану Роналду подписал тайные документы с командой.

Прокуратура Турина продолжает изучать финансовую политику «бьянконери» за последние несколько лет, а именно тот факт, что туринский клуб скрывал реальные зарплаты игроков и выплачивал им деньги во время пандемии коронавируса. По итогам расследования был раскрыт еще один важный нюанс — разговор между несколькими директорами «Ювентуса» в WhatsApp, в котором они обсуждали ситуацию с заработной платой Роналду. В 13:42 23 апреля 2021 года секретарь клуба Паоло Морганти написал в группе WhatsApp: «Второй пункт по зарплате, Криштиану подписал. У него есть копии всех документов». Спортивный директор Федерико Керубини тогда ответил: «Хорошо!» В том же разговоре в WhatsApp глава юридического отдела «Ювентуса» Чезаре Габазио написал тремя днями ранее: «Первый, кто готов подписать контракт, — это Криштиану».

Роналду, по-видимому, отказался от заработной платы в размере 19 548 333,33 евро в сезоне 2020/21, на ранних стадиях пандемии коронавируса, и прокуратура Турина считает, что клуб в частном порядке согласился выплатить эту сумму португальцу, несмотря на объявление о своем решении заморозить заработную плату на несколько месяцев.

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Все комментарии
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 21:40
Труднее сказать в чем он не замешан
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ Johnes (раскрыть)
вчера в 21:10
Кто ж его посадит, он же памятник* 😁
balalay
balalay
вчера в 19:46
роналду это просто реальный феномyдамэн...
и я не сомневаюсь что маленький подленкий нырялду по имени ди мария известный совершением на поле всех видов подлостей, ударов и симуляций - тоже подписывал "тайные бумаги", у него на лице написано просто
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 18:48
И здесь Статист из дельфинария - первый!
Johnes
Johnes
вчера в 17:59
Пора сажать гламурного!
adekvat
adekvat
вчера в 16:16
Если бы не дупло рабочее давно бы посадили уже красотку.
adekvat
adekvat
вчера в 15:49
56ы еще не поняли, деньги в пакете, договариваться тэт о тэт.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:08
Бейте друг-друга покрепче,эуропейцы!!!
John 5mith
John 5mith
вчера в 14:45
Хм... Непонятно.
«Первый, кто готов подписать контракт, — это Криштиану»
А что, подписание контракта уже считается финансовой махинацией?
lotsman
lotsman
вчера в 14:34
Вор должен сидеть в тюрьме, как говорил Жеглов. Либо быстро в РПЛ, подписывать контракт.))
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:00
Сейчас начнут рассказывать его фанаты, что это просто невозможно, что по ватсап только Барселона обсуждает дела, что это просто Трееееш.
То с Ювентусом подписывает тайные соглашения, то с Майоргой, чтобы та не подавала на него в полицию за изнасилование и пытается откупиться.
minai
minai
вчера в 13:37
А "Старая Сеньора" то 31оватая оказалась.
dok66
dok66
вчера в 13:32
Меня не удивляет согласие Роналду подписать такое тайное соглашение по з\п. Меня удивляет факт , что такие конфиденциальные вещи обсуждаются в банальном Вацапе .
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:30
Придется Роналду в Россию перебираться, что бы скрыться от полицаев.
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:55
Ух ты какой, денег что ли не хватает? В таких делах учавствует.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 12:46
Ну что , паровозом теперь пойдет !
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:32
Забыли про спортивную состязательность в футболе. Всё чаще обсуждаются махинации, кто куда и за сколько переходит и кто кому что сказал.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ ответ Тамерлан Манафов (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:24
Копать теперь будет прокуратура .. А здесь просто обсуждают его "siuuu" по жизни... Если тебе не нравится - можешь просто не читать или игнорировать... Здесь есть такая функция, дружище... 😄..
ОПС
ОПС
вчера в 12:16
Почему то это не вызывает удивление.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 12:16, ред.
Вот цена его "рекордов"... Жулик с большой буквы... Или цыган на длинной дороге... Надо лишить его всех незаконных титулов в Италии...
Elliada
Elliada
вчера в 12:10
Роналду не впервые участвует в махинациях. В Испании его уже судили. Видимо, он не извлек урок. В этот раз нужно наказать жестче. Мало ему было развалить Ювентус на поле, решил еще финансово добить.
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:08
Бульдоги вцепились
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:07
И тут рекорд поставил.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 12:03
    Гость
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