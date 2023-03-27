«Реал», скорее всего, не будет делать трансферы летом и оставит Анчелотти

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вчера, 15:12

может остаться на должности главного тренера «Реала».

По данным источника, мадридский клуб не планирует особого усиления состава этим летом. Поэтому «сливочные», скорее всего, оставят итальянского специалиста у руля команды, ведь он хорошо управляет раздевалкой и не просит о трансферах.

Анчелотти обсуждает с руководством все планы клуба, однако результаты в Кубке Испании и Лиге чемпионов могут повлиять на будущее итальянца.