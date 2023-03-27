«Реал», скорее всего, не будет делать трансферы летом и оставит Анчелотти

Карло Анчелотти может остаться на должности главного тренера «Реала».
По данным источника, мадридский клуб не планирует особого усиления состава этим летом. Поэтому «сливочные», скорее всего, оставят итальянского специалиста у руля команды, ведь он хорошо управляет раздевалкой и не просит о трансферах.
Анчелотти обсуждает с руководством все планы клуба, однако результаты в Кубке Испании и Лиге чемпионов могут повлиять на будущее итальянца.
Анчелотти лучше пойти спокойно работать в сборную Бразилии. Этот сезон показал, что нынешний состав Реала уже изжил себя. Дальше будет ещё тяжелее. Только требования останутся прежними - выиграть всё. А ресурсов Анчелотти не дадут. И для чего это нужно старику ? Перес под такие условия Рауля поставит. Он и возникать не будет, и с возрастными игроками найдет контакт.
Ну а так что, Перес точно нашел какое то озеро молодости, куда, по видимому, хочет окунуть всю старую банду. Иначе, я просто не могу объяснить, почему дед не вкладывается в новых игроков, хотя бы точечно.....
Анчелотти лучше пойти спокойно работать в сборную Бразилии. Этот сезон показал, что нынешний состав Реала уже изжил себя. Дальше будет ещё тяжелее. Только требования останутся прежними - выиграть всё. А ресурсов Анчелотти не дадут. И для чего это нужно старику ? Перес под такие условия Рауля поставит. Он и возникать не будет, и с возрастными игроками найдет контакт.
Ну а так что, Перес точно нашел какое то озеро молодости, куда, по видимому, хочет окунуть всю старую банду. Иначе, я просто не могу объяснить, почему дед не вкладывается в новых игроков, хотя бы точечно.....