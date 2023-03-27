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«Реал», скорее всего, не будет делать трансферы летом и оставит Анчелотти

вчера, 15:12

Карло Анчелотти может остаться на должности главного тренера «Реала».

По данным источника, мадридский клуб не планирует особого усиления состава этим летом. Поэтому «сливочные», скорее всего, оставят итальянского специалиста у руля команды, ведь он хорошо управляет раздевалкой и не просит о трансферах.

Анчелотти обсуждает с руководством все планы клуба, однако результаты в Кубке Испании и Лиге чемпионов могут повлиять на будущее итальянца.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:18
Реал конечно же большой и великий клуб, но у них нет нефтяных скважин для того, что бы осуществлять безумные трансферы, а Перес хочет именно этого. В планы Переса входит приобретение Килиана Мбаппе и Эрлинга Холланда, а для этого нужны оооочень большие деньги, вот старина Перес и затянул пояс посильнее, а при помощи умного и опытного тренера Карло Анчелотти выжимает последние соки из своих легенд (Модрича,Крооса,Бензема,Карвахаля) тем самым экономя деньги и надеясь на то, что еще и выиграть что нибудь получится с этими игроками....
По хорошему сливочным нужно менять пол состава, иначе процес омоложения состава будет очень болезненным! А что касается главного тренера, то упустив Томаса Тухеля, лучше уж оставить старину Анчи(хотя тому поступило очень интересное предложение от ФФБ), т.к из свободных тренеров нет авторитетных, а такие как Нагельсман или условный Почеттино попросту будут плясать под дудку Переса и при первых же неудачах он их уволит и глазом не моргнет!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:30
А через год надо будет менять пол состава... Никто не молодеет... И Кросс с Модричем подавно ..
drug01
drug01 ответ 938yeys46ua8 (раскрыть)
вчера в 16:14
Может это просто была шумиха?
Elliada
Elliada
вчера в 16:03
Похоже, что Реал решил не тратить деньги летом, чтобы через год подписать Холанда или Мбаппе
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:29, ред.
Карло лучше уйти спокойно, работать в сб. Бразилии. Этот сезон показал, что нынешний состав Реала уже изжил себя. Дальше будет ещё тяжелее. Только требования останутся прежними - выиграть всё. А ресурсов Анчелотти не дадут. И для чего это нужно старику ? Перес под такие условия Рауля поставит. Он и возникать не будет, и с возрастными игроками найдет контакт.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:24
После таких заявлений в поддержку Нагельсмана от Баварии его скоропостижно и уволили... Кстати неплохая кандидатура для тренера Реала нарисовалась...:)))

Анчелотти лучше пойти спокойно работать в сборную Бразилии. Этот сезон показал, что нынешний состав Реала уже изжил себя. Дальше будет ещё тяжелее. Только требования останутся прежними - выиграть всё. А ресурсов Анчелотти не дадут. И для чего это нужно старику ? Перес под такие условия Рауля поставит. Он и возникать не будет, и с возрастными игроками найдет контакт.

Ну а так что, Перес точно нашел какое то озеро молодости, куда, по видимому, хочет окунуть всю старую банду. Иначе, я просто не могу объяснить, почему дед не вкладывается в новых игроков, хотя бы точечно.....
938yeys46ua8
938yeys46ua8
вчера в 15:14
Не особо в это верится, походу там уже решили попрощаться с Карло
Гость
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