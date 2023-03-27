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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Все клубы МЛС готовы платить зарплату Месси, если он перейдёт в лигу

вчера, 14:38

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может продолжить карьеру в МЛС этим летом, а команды американской лиги уже разработали план по приглашению Лео.

«Интер Майами», к переходу в который близок аргентинец, не может позволить себе полностью выплачивать Месси всю зарплату. В связи с этим команды МЛС провели совместное собрание, на котором было принято решение, что каждый клуб будет выплачивать часть зарплаты Лионеля. При этом нападающий сможет сам выбрать, в какую команду он захочет перейти.

Такое решение клубов МЛС связано с тем, что при приходе Лео в лигу сумма телевизионного контракта МЛС значительно увеличится.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:36
Вы считаете, что Месси мечтает или хотя бы держит в уме выиграть "какой - то" кубок Франции ? Сомневаюсь в этом. Думаю, что он со всеми своими титулами и регалиями даже не подозревает о его существовании.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:32
А я почему-то "спросил у тополя, у ясеня..." (песенное) не где моя любимая; может, всё дело в том, что янки хотят видеть у себя лучшего футболиста Мира и хоть и не надолго, но прикоснуться к лучшим образцам футбольного искусства ? Денег у них и так хватает, стадионы на играх заполнены под завязку, поэтому меркантильные интересы, на мой взгляд, в данном случае отступают не на второй - на третий план.
Два года как минимум Месси ещё может поиграть на высшем уровне и порадовать "тамошних" любителей футбола. Почему и нет ?
Ironigor
Ironigor ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:43, ред.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 18:27
    Ну вот, стоило подумать, так сразу и появился ответ на твой первый коммент)
    Ironigor
    Ironigor ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 18:17, ред.
    То что сейчас предлагают команды МЛС, это происходит в первый раз, такого прецедента в истории МЛС ещё не было. А о чём ты пишешь, это внутриние действия между клубами, что происходит довольно часто и ничего общего с ситуацией с Месси НЕТ ! В случае с Месси у клубов появятся дополнительные деньги в связи с продажей телевизионных просмотров , рекламных проектов и т.д. Популяризация МЛС !!! Вот тебе и вся логика !)
    Кстати тоже самое происходит и с Роном в Саудовской Аравии. Там часть его зарплаты платит государство.
    w7xu5kuybmdx
    w7xu5kuybmdx
    вчера в 18:06
    Вряд ли кому-то из МЛС всё-таки удастся огномиться, недоросль скорее к арабам двинет
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:56
    Хорхе Месси : "Пока НБА и НХЛ не подключатся - мы никуда не поедем !!!"
    dok66
    dok66
    вчера в 17:46
    Смахивает на корпоративный сговор , а насколько он легитивен ? Думаю еще 1-2 года он останется в Европе , а дальше посмотрим кто больше даст .
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 17:26
    Включи логику.
    Ironigor
    Ironigor ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 17:14
    Какое отношение всё что ты пишешь, имеет к тому что написано про Месси ???
    shur
    shur ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 17:09
    ...НХЛ это государство в государстве...!!!
    shur
    shur
    вчера в 17:08
    ...закачивай мелкий, Я тебе социалку свою отдам...!!!
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 16:49
    Давно известно, что Месси своей гениальностью и именем приносит большие деньги... Так было везде .. Многие хотят иметь его в составе... Барса это тоже понимает... Драка за него ещё будет... Лучший игрок мира без работы в Европе не останется... У него ещё есть незаконченые дела в ЛЧ... Хотя теперь, после ЧМ, это уже и не главное...
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 16:48
    Все хотят видеть у себя лучшего футболиста в истории!
    Ради этого готовы на всё. Когда такое было, чтобы все команды лиги готовы были скинуться на зарплату? Но рано уходить ему из Европы, ещё сможет выиграть много титулов и стать самым титулованным игроком в истории футбола!
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 16:44
    В МЛС тоже особая система, которая ближе к НХЛ. Все игроки делятся на несколько категорий по статусу. У каждой категории определенные рамки з/п. Установлен потолок зарплат. Но для супер-звезд есть исключение, и они в потолок не включены. У каждой команды одинаковое число мест для них, которые они могут обменивать или продавать.
    9d67xn8kjjgs
    9d67xn8kjjgs
    вчера в 16:28
    Это какая-то дикость.
    Ironigor
    Ironigor ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 16:26, ред.
    В НХЛ совершенно другая история. И в НХЛ просто так никто некому не платит за игрока без какой-то собственной выгоды . Там целая система таких взаимоотношений и всё легально. А с Месси совершенно другая история.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 16:09
    В НХЛ, где тоже существует потолок зарплат, такая практика встречается. Например, игрок находится на контракте, но из-за травмы уже больше играть не будет совсем, и его обменивают для освобождения места в зарплатой ведомости в другую команду, или даже несколько клубов берут на себя его зарплату в обмен на право выбора на драфте.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 15:56
    А что так можно? Платить игроку командам соперников... Но-хау.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 15:55
    У павлина в золотой клетке будет истерика.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ 311 (раскрыть)
    вчера в 15:52
    Надо,но на ставках.
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 15:45
    Команда за которую будет играть Месси в каждом туре должна определяться жеребьевкой.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 15:45
    Там у них давно коммунизм,видимо.Вот и "общая жена" появилась-обобществление в пути!!!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:30
    Этот сериал с Месси и его зарплатой когда нибудь кончится?))
    Carradona
    Carradona ответ Nazi (раскрыть)
    вчера в 15:27
    Из его зарплаты?)
    Carradona
    Carradona ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 15:26, ред.
    Еще чемпионат РПЛ нужно в коллекцию
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:26
    Все клубы МЛС готовы платить зарплату Месси, если он перейдёт в лигу .
    Воо , ещё одни гении , фанаты Месси или просто сектанты собрались . Играть значит он будет в условном Интер Майами , создавать проблемы и забивать остальным командам (терпилам) . Так ещё за это ему ещё и деньги 💰 💰 💰 надо будет им платить !))) Сверх разум в обществе англосаксов берёт верх над здравомыслием !)
    alexgurzan
    alexgurzan ответ 311 (раскрыть)
    вчера в 15:21
    .
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 15:17
    Не порите чушь,очередной пиар Меськи!!!
    Elliada
    Elliada
    вчера в 15:05
    Конечно, МЛС по уровню и привлекательности сильно выше Ближнего Востока и Азии, но всё равно это пенсия. Месси рано уходить. Как минимум, он должен выиграть единственный трофей, который ему не покорился, - Кубок Франции. По максимуму - стать самым титулованным футболистом в истории, имея в активе европейские трофеи, а не мусорные кубки штатов, как у Дани Алвеса; стать лучшим бомбардиром и ассистентом в истории ЛЧ и попытаться выиграть ЛЧ. Тогда уже можно в МЛС.
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