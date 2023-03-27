Все клубы МЛС готовы платить зарплату Месси, если он перейдёт в лигу .

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может продолжить карьеру в МЛС этим летом, а команды американской лиги уже разработали план по приглашению Лео.
«Интер Майами», к переходу в который близок аргентинец, не может позволить себе полностью выплачивать Месси всю зарплату. В связи с этим команды МЛС провели совместное собрание, на котором было принято решение, что каждый клуб будет выплачивать часть зарплаты Лионеля. При этом нападающий сможет сам выбрать, в какую команду он захочет перейти.
Такое решение клубов МЛС связано с тем, что при приходе Лео в лигу сумма телевизионного контракта МЛС значительно увеличится.
Кстати тоже самое происходит и с Роном в Саудовской Аравии. Там часть его зарплаты платит государство.
Кстати тоже самое происходит и с Роном в Саудовской Аравии. Там часть его зарплаты платит государство.