Все клубы МЛС готовы платить зарплату Месси, если он перейдёт в лигу .

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вчера, 14:38

Нападающий ПСЖ может продолжить карьеру в МЛС этим летом, а команды американской лиги уже разработали план по приглашению Лео.

«Интер Майами», к переходу в который близок аргентинец, не может позволить себе полностью выплачивать Месси всю зарплату. В связи с этим команды МЛС провели совместное собрание, на котором было принято решение, что каждый клуб будет выплачивать часть зарплаты Лионеля. При этом нападающий сможет сам выбрать, в какую команду он захочет перейти.