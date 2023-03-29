Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКотировки и букмекеры

Бонус на День рождения от БК «Мелбет»

вчера, 15:40

БК «Мелбет» продолжает развивать многоуровневую программу лояльности и представляет новую акцию – «Бонус на День рождения». Теперь именинники БК «Мелбет» могут рассчитывать на бонус до 20 000 в течение 7 дней после даты рождения, указанной при прохождении идентификации. Размер бонуса зависит от результатов игры именинника в предшествующем месяце.

Отыграть бонус — легко!

Достаточно заключить всего лишь 1 успешный экспресс из 3 событий с кф от 1,5 каждое. В случае успешного отыгрыша сумма бонуса поступит на основной баланс игрока. Срок действия бонуса 7 дней.

Новая акция станет приятным дополнением обширной системы вознаграждений постоянных игроков БК «Мелбет». При этом команда «Мелбет» по-прежнему приветствует обратную связь игроков, которую можно оставить в социальных сетях букмекера.

Подробности акции на сайте букмекера.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Матч «Арсенала» в Кубке Англии изучат на предмет подозрительных ставок
11 января
Букмекер отказывается отдавать болельщику выигрыш за ставку на Месси
03 января
От Почеттино до Руни и Венгера. Их видят сменщиками Саутгейта
22 декабря 2022Сергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии5
Канадский рэпер поставил 1 млн долларов на победу Аргентины в финале ЧМ
18 декабря 2022 Фото
Бразилия — фаворит чемпионата мира 2022 года в Катаре
02 июня 2022 Фото
Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта 2022
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 