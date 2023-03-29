Бонус на День рождения от БК «Мелбет»

1680093650

вчера, 15:40

БК «Мелбет» продолжает развивать многоуровневую программу лояльности и представляет новую акцию – «Бонус на День рождения». Теперь именинники БК «Мелбет» могут рассчитывать на бонус до 20 000 в течение 7 дней после даты рождения, указанной при прохождении идентификации. Размер бонуса зависит от результатов игры именинника в предшествующем месяце.

Отыграть бонус — легко!

Достаточно заключить всего лишь 1 успешный экспресс из 3 событий с кф от 1,5 каждое. В случае успешного отыгрыша сумма бонуса поступит на основной баланс игрока. Срок действия бонуса 7 дней.

Новая акция станет приятным дополнением обширной системы вознаграждений постоянных игроков БК «Мелбет». При этом команда «Мелбет» по-прежнему приветствует обратную связь игроков, которую можно оставить в социальных сетях букмекера.

Подробности акции на сайте букмекера.