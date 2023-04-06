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«Арсенал» хочет купить защитника «Эвертона»

06 апреля 2023, 11:54

Защитник «Эвертона» Амаду Онана может продолжить карьеру в «Арсенале».

«Канониры» уже пытались подписать игрока зимой, летом они хотят предпринять новую попытку. Если «ириски» вылетят из АПЛ, то футболист, вероятно, захочет покинуть команду. Стоимость возможного трансфера оценивается в 60-70 миллионов евро.

Ранее появилась информация об интересе лондонцев к полузащитнику «Айнтрахта».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
06 апреля в 19:15
Хотелось бы поправить редактора, Онана является опорным полузащитником а не защитник!
Теперь непосредственно к новости....Арсенал действительно интересуется этим игроком. Амаду входит в список тех игроков, за которыми тренерский штаб Артеты следит. Летом Артета хочет заполучить двух игроков в центр поля для подмены и конкокуренции Джаки и Парти. Онана проводит свой первый сезон в АПЛ и так уж вышло, что его Эвертон борется за выживание, но Онана один из лучших в этом составе ирисок, и если вдруг Эвертон покинет АПЛ то Амаду будет одним из тех,кого клубы из АПЛ захотят приобрести из стана ирисок
Juventus CR7
Juventus CR7
06 апреля в 14:45
Арсеналу необходимо усиление, если они хотят и в последующих сезонах бороться за самые высокие позиции. Етот сезон команда проводит на одном уровне. Особых падений и не было. А в следующем вполне возможны качели. Так что такие точечные покупки команде как воздух необходимы. Ну с другой стороны Арсенал не МС или ПСЖ. Они не в состоянии брать несколько игроков по 80 лимонов за одно окно. В этом аспекте им следует искать кандидатуры где на игроков стоимость чуть ниже!!!
Ironigor
Ironigor
06 апреля в 13:12
Арсенал хочет укрепить свою защиту. Есть время и выбор . Онана достойная кандидатура.
Гость
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