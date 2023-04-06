«Арсенал» хочет купить защитника «Эвертона»

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06 апреля 2023, 11:54

Защитник «Эвертона» может продолжить карьеру в «Арсенале».

«Канониры» уже пытались подписать игрока зимой, летом они хотят предпринять новую попытку. Если «ириски» вылетят из АПЛ , то футболист, вероятно, захочет покинуть команду. Стоимость возможного трансфера оценивается в 60-70 миллионов евро.

Ранее появилась информация об интересе лондонцев к полузащитнику «Айнтрахта».