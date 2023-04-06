«Арсенал» хочет купить защитника «Эвертона»

Защитник «Эвертона» Амаду Онана может продолжить карьеру в «Арсенале».
«Канониры» уже пытались подписать игрока зимой, летом они хотят предпринять новую попытку. Если «ириски» вылетят из АПЛ, то футболист, вероятно, захочет покинуть команду. Стоимость возможного трансфера оценивается в 60-70 миллионов евро.
Ранее появилась информация об интересе лондонцев к полузащитнику «Айнтрахта».
Теперь непосредственно к новости....Арсенал действительно интересуется этим игроком. Амаду входит в список тех игроков, за которыми тренерский штаб Артеты следит. Летом Артета хочет заполучить двух игроков в центр поля для подмены и конкокуренции Джаки и Парти. Онана проводит свой первый сезон в АПЛ и так уж вышло, что его Эвертон борется за выживание, но Онана один из лучших в этом составе ирисок, и если вдруг Эвертон покинет АПЛ то Амаду будет одним из тех,кого клубы из АПЛ захотят приобрести из стана ирисок
Теперь непосредственно к новости....Арсенал действительно интересуется этим игроком. Амаду входит в список тех игроков, за которыми тренерский штаб Артеты следит. Летом Артета хочет заполучить двух игроков в центр поля для подмены и конкокуренции Джаки и Парти. Онана проводит свой первый сезон в АПЛ и так уж вышло, что его Эвертон борется за выживание, но Онана один из лучших в этом составе ирисок, и если вдруг Эвертон покинет АПЛ то Амаду будет одним из тех,кого клубы из АПЛ захотят приобрести из стана ирисок