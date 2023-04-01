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На автобус «Ливерпуля» напали после матча с «Манчестер Сити»

вчера, 21:59
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Автобус «Ливерпуля» подвергся атаке после матча с «Манчестер Сити».

Мерсисайдцы потерпели поражение от «горожан» в гостях со счётом 1:4 в рамках 29-го тура АПЛ.

Как сообщает The Athletic, в автобус был брошен кирпич, в результате треснуло стекло. Отмечается, что тренер «Ливерпуля» получил травму. Полиция проводит расследование инцидента.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:01, ред.
Весна...Апрель...Манчестер...
Кирпичи прилетели............обычное дело...
протон
протон
сегодня в 07:54
Скорее фанаты самого же Ливерпуля после позора яростно атаковали своих
yubz3nf9rdzv
yubz3nf9rdzv
сегодня в 05:50
Скорей всего свои, проигрывать никто не любит
Gahi
Gahi
сегодня в 02:18
Во-первых нужно выяснить кто это сделал, свои фанаты или фанаты хозяев и что послужило этому. Но кто бы это не был, так поступать нельзя и соответственно виновные должны понести наказание.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:18
Кирпич в стекло автобуса это еще не самое страшное, в Африке и у латиносов могут и из огнестрельного пальнуть.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:04
Это любовь.
Elliada
Elliada
вчера в 22:20
Понятное дело, кто кинул кирпич. У фанатов Ливерпуля лопнуло терпение.
Rupertt
Rupertt
вчера в 22:05
Свои же фанаты бросили, надоело им смотреть на эту тухлятину.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:04
Кто из тренеров пострадал?
Неужели кирпич прилетел в Главного?
Гость
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