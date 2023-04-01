На автобус «Ливерпуля» напали после матча с «Манчестер Сити»

Автобус «Ливерпуля» подвергся атаке после матча с «Манчестер Сити».
Мерсисайдцы потерпели поражение от «горожан» в гостях со счётом 1:4 в рамках 29-го тура АПЛ.
Как сообщает The Athletic, в автобус был брошен кирпич, в результате треснуло стекло. Отмечается, что тренер «Ливерпуля» получил травму. Полиция проводит расследование инцидента.
Кирпичи прилетели............обычное дело...
Кирпичи прилетели............обычное дело...
Неужели кирпич прилетел в Главного?
Неужели кирпич прилетел в Главного?