На автобус «Ливерпуля» напали после матча с «Манчестер Сити»

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вчера, 21:59

Автобус «Ливерпуля» подвергся атаке после матча с «Манчестер Сити».

Мерсисайдцы потерпели поражение от «горожан» в гостях со счётом 1:4 в рамках 29-го тура АПЛ .

Как сообщает The Athletic, в автобус был брошен кирпич, в результате треснуло стекло. Отмечается, что тренер «Ливерпуля» получил травму. Полиция проводит расследование инцидента.