Букмекерская компания «Мелбет» наградила лучшего игрока марта Первой Лиги

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вчера, 12:19

признан лучшим игроком "Мелбет-Первой Лиги” после победы «Кубани» над «Шинником».

На протяжении шести матчей подряд Абдоков демонстрировал свой профессионализм и мастерство игры на поле. Именно благодаря его вкладу команда «Кубань» выиграла со счетом 2:0 у «Шинника» в последнем матче Мелбет — Первой лиги. Скорость, умение читать игру и отличная техника позволили Нури забить гол на 73-й минуте, что помогло «Кубани» одержать победу. В этом сезоне Нури уже забил 10 голов и помог своей команде покинуть зону вылета. Его профессионализм на поле продолжает восхищать болельщиков и экспертов.

Титульный партнер Первой лиги – букмекерская компания "Мелбет” отметила мастерство и вклад игрока в результат команды. В качестве приза представители "Мелбет” вручили Нури игровую консоль последнего поколения Nintendo Switch и игру "Ведьмак 3: Дикая охота”.



Награда от «Мелбет» признает труд и мастерство игрока, а также его вклад в развитие футбола в России. Представители «Мелбет» отметили великолепный результат Нури Абдокова в последнем матче и пожелали ему дальнейших успехов на поле.

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