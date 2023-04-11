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Энди Кэрролл поругался с болельщиком «Рединга» во время матча

вчера, 11:12

Нападающий «Рединга» Энди Кэрролл поругался с болельщиком своей команды во время матча Чемпионшипа против «Бирмингем Сити» (1:1).

Клуб из Беркшира вел в счете, но упустил победу в той игре. Один из поклонников команды по ходу поединка решил высказать свое негодование по поводу положения дел на поле. Игрок ответил болельщику, между ними произошел диалог на повышенных тонах. Собеседники обменялись колкостями, после этого Кэрролл отошел от трибуны, фанаты клуба ему аплодировали.

В апреле «Ройялс» были лишены 6 очков из-за нарушений финансовых правил. Команда идет на 22-м месте в чемпионате.

Энди Кэрролл поругался с болельщиком «Рединга» во время матча

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Варвар7
Варвар7
вчера в 12:41
Такие ситуации довольно часто встречаются по ходу футбольных матчей.
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