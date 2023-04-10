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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

«Вы не хотите играть!» Роналду — соперникам в матче за «Аль-Наср»

вчера, 11:42
Аль-ФейхаЛоготип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)0 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поругался с игроками команды «Аль-Фейха» во время матча чемпионата Саудовской Аравии (0:0).

Португалец был зол из-за того, что оппоненты, по его мнению, тянули время, чтобы не проиграть. Он кричал:

Вы не хотите играть!

«Аль-Наср» борется за чемпионство, на данный момент коллектив идет на 2-м месте. Свои доводы Роналду активно дополнял жестами. Партнеры Криштиану по команде спокойно попрощались с соперниками после поединка.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:27
Недолго он там наиграет. Найдёт повод и свалит.
balalay
balalay
вчера в 19:56
животное
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:47
Когда у него не идёт игра, виноваты соперники, партнёры по команде, тренер, все они не на его уровне.
Поэтому они начинают скатываться всё ниже.
Скоро выйдет интервью с Морганом!
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 16:52
Я то думал он их зуями покрыл многоэтажным. Новость ниачем.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:44
Роланду научит их "арабскую родину" любить...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:07
"...Партнеры Криштиану по команде спокойно попрощались с соперниками после поединка"

Крис что то пропустил?)
Восток дело тонкое....)
Elliada
Elliada ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 13:55
Я думаю, что Роналду всё-таки выиграет чемпионат. Точнее, ему помогут выиграть. Победа Роналду в чемпионате СА позволит привлечь внимание к лиге и к азиатской ЛЧ. На самом деле, уже помогают. Добавляют по 10-15 минут к матчу (время тянут везде, но столько времени нигде не добавляют), пенальти дают почти в каждой игре. У Роналду 4 из 11 голов с пенальти + 1 пенальти он уступил товарищу. Для сравнения, в первом полугодии Аль-Насру только 1 раз дали пенальти, а тут за 3 месяца уже 5 пенальти дали.

Но, если даже с помощью извне, Роналду не выиграет чемпионат, то это действительно позор.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:39
Ну это человек такой, он таким был всегда, слишком эмоциональным в плане побед и поражений. Даже если Роналду упал и он это считает за фол, уж будь добр судья, давай карточку иначе проблем будет выше крыши, сопли, крики. Да он и сам наверно понимает и видел это всё, что до него команда хорошо играла и лидировала в таблице и нельзя было этот результат ухудшать с приходом такого опытного футболиста. На самом деле Шейхам на эти 1-5 места глубоко всё равно, да и на футбол тоже, к ним пришёл человек, короче говоря ходячий хайп, реклама, бабло само льётся, футбол на 2ом плане.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:37
Время тянули?... Хе.. Так судьи там добавляют по 20 минут... А вообще дословный перевод звучит так : Вы не хотели расступаться передо мной, я ж здесь привык к этому.... Гребаная Южная Африка.... А-ха-ха-ха...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 239fen54msdj (раскрыть)
вчера в 13:20
И тогда ответил удручённый психолог : "Уважаемый нарцисс,Вы не мой клиент! Психиатр-через два коттеджа от моего!".
239fen54msdj
239fen54msdj
вчера в 13:12
После игры Роналду сразу отправился к своему психологу.
Психолог: "Ты одинок? С тобой никто не хочет играть? У тебя депрессия?
Роналду: "Да доктор они не хотят играть со мной..."
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 13:06
Полностью согласен, по поводу "экспертов", что предлагают в РПЛ андердогам и записным неудачникам сыграть в открытый футбол с топами чемпионата.
С другой стороны это объясняет, почему эти "эксперты" на ТВ выступают, а не тренируют сами...
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:05
За +4 до Роналду не помню, было +3, если не изменяет память. Но это не меняет главного - Команда стала играть хуже, тут ты прав. Замечание Роналду в адрес соперника просто бред конечно. Начнем с того, что соперник по матчу идет на 11 месте и явно не в состоянии на равных играть с лидером чемпионата. Однако в пользу этих ребят говорит то, что они не пропустили и набрали в матче с одним из лидеров одно очко, что само по себе достижение. Ну а уж как они это сделали, это уже другой вопрос. А Рону не плохо было бы вопрос задать самому себе и партнерам, почему они не хотели или не смогли забить команде с 11 места за 90 минут хотя бы одного мяча.
Мне кажется, что Рон вполне может стать посмешищем, если не выиграет чемпионат с командой, которая до его перехода была самым главным фаворитом у буков всех мастей
112910415
112910415
вчера в 13:00
" Вы не хотите пропускать ! "
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:53
Опять двадцать пять! Похоже на уровень наших "икспердов",требующих от условного "торпедо" играть в бесшабашную рубку с условным "зенитом"
Каждый достигает своей цели,исходя из правильной оценки имеющихся ресурсов.А ты,нарцисс,раздражённый неудачник и 8,раз не смог забить и победить очередной наср...Или фейх...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:48
Скоро дырявый и на своих партнёров будет так кричать, потом захандрит из-за своей беспомощности, устроит скандал и свалит в южную Африку.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:45
Ну не хотят они играть с дырявым...
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:40
А сам почему не играл?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:31
Ну в жизни все бывает. Значит не могли забить гол в первом тайме.

Кстати некоторые команды почти с самого начала тянут время. Я не про этих вообще.
Elliada
Elliada
вчера в 12:30
До перехода Роналду Аль-Наср был на первом месте с запасом +4 очков, теперь на втором месте с отставанием 3 очка. Эффект Роналду.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 12:28
А что соперники 90 минут время тянули??? Обычно тянут время в концовке матча. Кто мешал Роналду и его команде забить в первом тайме и частично во втором???
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 12:25
Причем тут права качать? Так в мире тысячи футболистов говорят сопернику чтобы не тянули время. Но закинули только роналду как будто никто в мире так до этого не делал. А ты и такие как ты будете раздувать какой то всемирный заговор из этого
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:25
Одни не хотели играть, а другие не могли. Вот и скатали по нулям.
ОПС
ОПС
вчера в 12:12
И там уже начал права качать. Хочет пополнять свой голевой запас, а тем это особо ни к чему. У них там свои права.
Гость
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