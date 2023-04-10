«Вы не хотите играть!» Роналду — соперникам в матче за «Аль-Наср»

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вчера, 11:42

Нападающий клуба «Аль-Наср» поругался с игроками команды «Аль-Фейха» во время матча чемпионата Саудовской Аравии (0:0).

Португалец был зол из-за того, что оппоненты, по его мнению, тянули время, чтобы не проиграть. Он кричал:

Вы не хотите играть!

«Аль-Наср» борется за чемпионство, на данный момент коллектив идет на 2-м месте. Свои доводы Роналду активно дополнял жестами. Партнеры Криштиану по команде спокойно попрощались с соперниками после поединка.