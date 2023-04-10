«Вы не хотите играть!» Роналду — соперникам в матче за «Аль-Наср»

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поругался с игроками команды «Аль-Фейха» во время матча чемпионата Саудовской Аравии (0:0).
Португалец был зол из-за того, что оппоненты, по его мнению, тянули время, чтобы не проиграть. Он кричал:
Вы не хотите играть!
«Аль-Наср» борется за чемпионство, на данный момент коллектив идет на 2-м месте. Свои доводы Роналду активно дополнял жестами. Партнеры Криштиану по команде спокойно попрощались с соперниками после поединка.
Мне кажется, что Рон вполне может стать посмешищем, если не выиграет чемпионат с командой, которая до его перехода была самым главным фаворитом у буков всех мастей
Мне кажется, что Рон вполне может стать посмешищем, если не выиграет чемпионат с командой, которая до его перехода была самым главным фаворитом у буков всех мастей
Но, если даже с помощью извне, Роналду не выиграет чемпионат, то это действительно позор.
Но, если даже с помощью извне, Роналду не выиграет чемпионат, то это действительно позор.