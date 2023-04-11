Баэна: «Ложь бьёт больнее, чем кулак»

Полузащитник «Вильярреала» опубликовал заявление на тему конфликта с игроком «Реала» .

В прошлую субботу по завершении матча против «Реала» на меня напал коллега. После этого эпизода стали появляться некоторые заявления, сделанные якобы кем-то из его окружения, в которых говорилось, что я пожелал зла члену его семьи. С тех пор не было опубликовано ни одного подтверждения этим словам, хотя иначе и быть не могло.

Несчастье было использовано для того, чтобы оправдать агрессию, и ложь бьёт больнее, чем кулак. Нанесенный моей семье ущерб непоправим, ему нет оправдания. Моим близким угрожали, приходили оскорбления. Вчера я сообщил обо всем этом полиции. Пусть правосудие этим займется.

Сейчас моя единственная задача – думать о работе и помогать клубу в достижении результата.