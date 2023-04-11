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Баэна: «Ложь бьёт больнее, чем кулак»

вчера, 08:56

Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна опубликовал заявление на тему конфликта с игроком «Реала» Федерико Вальверде.

В прошлую субботу по завершении матча против «Реала» на меня напал коллега. После этого эпизода стали появляться некоторые заявления, сделанные якобы кем-то из его окружения, в которых говорилось, что я пожелал зла члену его семьи. С тех пор не было опубликовано ни одного подтверждения этим словам, хотя иначе и быть не могло.

Несчастье было использовано для того, чтобы оправдать агрессию, и ложь бьёт больнее, чем кулак. Нанесенный моей семье ущерб непоправим, ему нет оправдания. Моим близким угрожали, приходили оскорбления. Вчера я сообщил обо всем этом полиции. Пусть правосудие этим займется.

Сейчас моя единственная задача – думать о работе и помогать клубу в достижении результата.

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 18:29
Вы это лицо посмотрите...Сразу видно, гнилой человек...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 13:15
Да, именно, оскорбления бьёт сильнее, поэтому Вальверде стал ждать Баэну, чтобы врезать хотя бы.
Hamman
Hamman
вчера в 10:56, ред.
Большую яму копает этот Баена. Как бы сам в неё не угодил...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:05
Простая мысль : если не было опубликовано не одного подтверждения это означает только то, что человек не хочет чтобы тема семьи лишний раз муссировалась в прессе и родные для него люди обсуждались в ней.
lotsman
lotsman
вчера в 09:59
Это так. Путём навета можно и убить и разрушить.
sova147
sova147
вчера в 09:34
Такие отношения не на пользу футбола, хотелось-бы чтобы такие моменты встречались реже..
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:23, ред.
Смотри как всё вылилось по другому, теперь Вальверде - нехороший человек, а этого надо жалеть, потому как угрожающие письма стали присылать ему и его семье, это было ясно изначально. Это же игрок Реал М, а за этим клубом стоят большое количество фанатов, вот тебе и результат. Не будут же они присылать открытки с наилучшими пожеланиями, чтобы Алекс, в будущем так не говорил и не оскорблял семью кого-либо. Понятное дело нет доказательств, этот разговор был только между ними двоими и никто точно не знает, что там было, кто врёт, а кто нет. Мне кажется, если это был бы незначительный конфликт по игре, который родился на поле, никто бы не ждал никого после матча, значит всё таки было что-то серьёзное.
8rrf8f3h79wy
8rrf8f3h79wy
вчера в 09:22
Не надо всё принимать так близко к сердцу
Гость
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