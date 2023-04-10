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Окружение Вальверде просило Баэну не жаловаться в полицию на Федерико

вчера, 10:42

Окружение полузащитника «Реала» Федерико Вальверде просило игрока «Вильярреала» Алекса Баэну не подавать жалобу на футболиста «сливочных» в полицию.

Баэна ответил, что данную просьбу получится выполнить в том случае, если представители уругвайца согласятся опровергнуть информацию о том, что Баэна оскорбил семью Вальверде.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:47
Баэну = Матерацци 2.0
протон
протон
вчера в 18:30
Если Феде такой "правильный пацан", после поступка которого ему рукоплескали местные фанаты Реала, то как они теперь прокомментируют просьбы не обращаться в полицию из-за удара? Это выглядит откровенно жалко. Нет, Феде, за поступки нужно отвечать, даже если на моральном уровне ты был прав.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:55
Пусть потом не обижается..и не говорит что его не просили...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:40
Вельверде не похож на того, кто поджидал бы просто так чтобы дать в лицо. Без оскорблений со стороны испанца не обошлось. Нужно наказать за оскорбления!
И не договариваться с гнилыми ни о чём. Пусть подаёт в полицию, там кроме штрафа ничего не грозит. Думаю и Реал будет на его стороне.
INGUSH
INGUSH
вчера в 16:39
Баэну этот терпила подлый! Сначала своим грязным языком спровоцировал конфликт.. Потом по-мужски решить духа не хватило!
adekvat
adekvat
вчера в 12:58
Стучать не хорошо. Литруху распили бы, да помирились.
dok66
dok66
вчера в 12:30
Скучно в Ла Лиге .решили замутить скандальчик . Думаю договорятся .
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 12:29
Стыдно должно быть тем кто поддерживает игрока вильереала. Два молодых парня поругались и на улице вышли и разобрались. Кто бы ни был виноват это дело между ними. Не стоит вообще обвинчть одного и защищать другого из за того что ты болеешь за тот или иной клуб
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:00, ред.
Хитрый мерзавец!
Оскорбления нет - и дела нет.
Он всё прекрасно понимает, что в противном случае его возненавидит большая часть футбольной братии, не говоря о футболистах Реал М. Да и игры королевичей с ФК «Вильярреал» будут носить ярлык "дерби", но в специфическом варианте...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:31
Тут дело пахнет миллионной компенсацией.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 11:02
Думаю полиция в таком случаи расставит все точки. Шантажировал ли Баэна ко всему прочему или всё-таки Феде должен понести наказание
Гость
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