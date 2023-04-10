Окружение Вальверде просило Баэну не жаловаться в полицию на Федерико

Окружение полузащитника «Реала» Федерико Вальверде просило игрока «Вильярреала» Алекса Баэну не подавать жалобу на футболиста «сливочных» в полицию.
Баэна ответил, что данную просьбу получится выполнить в том случае, если представители уругвайца согласятся опровергнуть информацию о том, что Баэна оскорбил семью Вальверде.
И не договариваться с гнилыми ни о чём. Пусть подаёт в полицию, там кроме штрафа ничего не грозит. Думаю и Реал будет на его стороне.
И не договариваться с гнилыми ни о чём. Пусть подаёт в полицию, там кроме штрафа ничего не грозит. Думаю и Реал будет на его стороне.
Оскорбления нет - и дела нет.
Он всё прекрасно понимает, что в противном случае его возненавидит большая часть футбольной братии, не говоря о футболистах Реал М. Да и игры королевичей с ФК «Вильярреал» будут носить ярлык "дерби", но в специфическом варианте...
Оскорбления нет - и дела нет.
Он всё прекрасно понимает, что в противном случае его возненавидит большая часть футбольной братии, не говоря о футболистах Реал М. Да и игры королевичей с ФК «Вильярреал» будут носить ярлык "дерби", но в специфическом варианте...