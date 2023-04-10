Окружение Вальверде просило Баэну не жаловаться в полицию на Федерико

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вчера, 10:42

Окружение полузащитника «Реала» просило игрока «Вильярреала» не подавать жалобу на футболиста «сливочных» в полицию.

Баэна ответил, что данную просьбу получится выполнить в том случае, если представители уругвайца согласятся опровергнуть информацию о том, что Баэна оскорбил семью Вальверде.