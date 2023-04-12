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Кассано: «Моуриньо – заклинатель змей, окружённый некомпетентными людьми»

вчера, 16:15

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано ответил на критику со стороны главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо.

Я перешел в «Рому» и провел там пять замечательных лет. Я дал болельщикам клуба возможность сходить с ума и радоваться, люди в Риме меня любят. Спросите у Тотти, де Росси и Бруно Конти.

Моуриньо может выиграть все, что возможно, но он выставляет «Рому» в непристойном свете. Он брал всевозможные титулы, но его футбол всегда был ужасен.

Ему следует понять, что он плохой тренер. Он – заклинатель змей, окружённый некомпетентными людьми. Его футбол отстал от времени, ему повезло тренировать великих мастеров. Я всегда играл, чтобы развлекать болельщиков. Когда я вижу игру его команд, мне стыдно за то, что я люблю футбол.

Как только он решит закончить карьеру, всем будет ***** (всё равно).

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 02:25
вот это он правильно сказал... кто уважает моуриньо - тот не уважает футбол
вспомнить его пепе и карвалью, топтавших лежащих на газоне футболистов, ди мария который избивал за пределами поля упавших футболистов ногами - был куплен в реал моуриньо.... вся мepзость футбола символизируется моуриньо и из балотелли сделал ничтожество тоже он
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 23:00, ред.
Моуриньо это ассистент тренера, который в свое время проявил себя как тренер и задержался. Думаю, что он хорош, кто бы что не говорил. Да, он скупал звёзд и т.п., но тренерское чутьё у него есть, и наличие большого количества титулов это подтверждает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:59, ред.
Кассано - 4 титула...
Моуриньо - 26 титулов...

......без комментариев.....
Mi6
Mi6
вчера в 18:37
И он прав, как бы не было ни странно
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 18:26
Ну так футбол Кассано тоже отстал от времени, поэтому его пинали из каждого клуба где он находился. Именно находился, потому что я не помню чтобы он играл.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:17
Кому-то нравится, кому-то нет.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:52
То, что футбол Жозе отстал от жизни - это чистая правда.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:10
Антонио Кассано закончил карьеру и всем ***** (всё равно).
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:07
Небось насолил ему когда-то теперь ноет, что жизнь не удалась из-за Моуриньо.
shlomo
shlomo
вчера в 16:34
Ну очень хотелось бы услышать что ответит ему "особенныЙ"....
7awq632ncx57
7awq632ncx57
вчера в 16:33
Кончился твой Моуриньо уже давно.
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