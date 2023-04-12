Кассано: «Моуриньо – заклинатель змей, окружённый некомпетентными людьми»

Экс-игрок сборной Италии ответил на критику со стороны главного тренера «Ромы» .

Я перешел в «Рому» и провел там пять замечательных лет. Я дал болельщикам клуба возможность сходить с ума и радоваться, люди в Риме меня любят. Спросите у Тотти, де Росси и Бруно Конти.

Моуриньо может выиграть все, что возможно, но он выставляет «Рому» в непристойном свете. Он брал всевозможные титулы, но его футбол всегда был ужасен.

Ему следует понять, что он плохой тренер. Он – заклинатель змей, окружённый некомпетентными людьми. Его футбол отстал от времени, ему повезло тренировать великих мастеров. Я всегда играл, чтобы развлекать болельщиков. Когда я вижу игру его команд, мне стыдно за то, что я люблю футбол.

Как только он решит закончить карьеру, всем будет ***** (всё равно).