Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2022/2023

На данный момент нет подтверждений слов Баэны в адрес Вальверде

вчера, 13:26

На данный момент не найдено видеоподтверждений того, что полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна оскорблял футболиста «Реала» Федерико Вальверде во время поединка команд в Ла Лиге (2:3).

Ранее Баэна опроверг информацию о своей вине в этом эпизоде. Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте рассмотрит данный случай 17 апреля.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» проведёт пресс-конференцию по «делу Негрейры»
Вчера, 15:28
Матерацци рассказал, чем он разозлил Зидана в финале чемпионата мира 2006
Вчера, 11:28
Энди Кэрролл поругался с болельщиком «Рединга» во время матча
Вчера, 11:12 Фото
Баэна: «Ложь бьёт больнее, чем кулак»
Вчера, 08:56
«Вы не хотите играть!» Роналду — соперникам в матче за «Аль-Наср»
10 апреля
СлухиОкружение Вальверде просило Баэну не жаловаться в полицию на Федерико
10 апреля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:52
Профессиональный футболист, который не был замечен в скандалах и грязи ни на поле, ни за его пределами, который показывает профессионализм и приверженность делу, который провел уже столько матчей в карьере, включая важнейшие, проходил через исторические победы и обидные поражения, то есть человек уже прочувствовал многое за свою не слишком долгую карьеру. И тут вдруг, имея такой бэкграунд за спиной, Вальверде решил специально подойти и вломить после матча какому-то челу, который всего-то назвал его "нехорошим человеком" или и вовсе потому, что Реал невероятно обидно и жестоко влетел Вильярреалу (никогда же такого не было при Вальверде)... А теперь серьезно, на топ-уровне в современном плюшевом футболе с его толерантностью и политкорректностью ни один футболист не пойдет бить лица ни во время матча, ни после, если провокация направлена на самого футболиста. Этим никого не удивить как бы да и сами футболисты отлично понимают чем может грозить такая ответка, поэтому ничем кроме максимум толкучки на поле такое не заканчивается. Для вызова такой реакции, чтобы футболист пошел на какую-то парковку после матча, надо действительно выйти за грань и меня искренне удивляют люди, которые не могут или не хотят это понять
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:33
Конечно нет, и не будет, Алекс на мороз упал, ничего не знаю, моя Хата с краю.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 16:15
Ну тогда зачем он наехал на него. Тем более это он осознанно делал а не на эмоциях.

Отмечу что Вельверде ранее не проявлял особое неуважение жестокость или что то в этом роде.
9uhxzx45pg55
9uhxzx45pg55
вчера в 14:54
Нас ждёт увлекательное шоу.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 14:03
Мде, кажется Федя попал. Там сроки то солидные по дискве...
ДСА
ДСА
вчера в 13:47
Вальверде всё придумал, что бы отмазаться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 