На данный момент нет подтверждений слов Баэны в адрес Вальверде

На данный момент не найдено видеоподтверждений того, что полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна оскорблял футболиста «Реала» Федерико Вальверде во время поединка команд в Ла Лиге (2:3).
Ранее Баэна опроверг информацию о своей вине в этом эпизоде. Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте рассмотрит данный случай 17 апреля.
Отмечу что Вельверде ранее не проявлял особое неуважение жестокость или что то в этом роде.
Отмечу что Вельверде ранее не проявлял особое неуважение жестокость или что то в этом роде.