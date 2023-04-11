На данный момент нет подтверждений слов Баэны в адрес Вальверде

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вчера, 13:26

На данный момент не найдено видеоподтверждений того, что полузащитник «Вильярреала» оскорблял футболиста «Реала» во время поединка команд в Ла Лиге (2:3).

Ранее Баэна опроверг информацию о своей вине в этом эпизоде. Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте рассмотрит данный случай 17 апреля.