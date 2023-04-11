«Барселона» проведёт пресс-конференцию по «делу Негрейры»

На следующей неделе состоится пресс-конференция «Барселоны» по поводу «дела Негрейры».
На вопросы журналистов будет отвечать президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Ранее глава «сине-гранатовых» отправил письмо в УЕФА и ФИФА по «делу Негрейры».
Мероприятие запланировано на 17 апреля.
Пресс- конференция была перенесена на несколько дней из-за того, что якобы у Лапорты, были вопросы, на которых у него не было ответа, 17 числа будет очень важный день в этом самом деле, надеюсь президент раскидает все вопросы по полочкам и всех хейтеров на место!
Пресс- конференция была перенесена на несколько дней из-за того, что якобы у Лапорты, были вопросы, на которых у него не было ответа, 17 числа будет очень важный день в этом самом деле, надеюсь президент раскидает все вопросы по полочкам и всех хейтеров на место!
https://www.youtube.com/watch?v=PNBpfNrE9lI