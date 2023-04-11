«Барселона» проведёт пресс-конференцию по «делу Негрейры»

1681216115

вчера, 15:28

На следующей неделе состоится пресс-конференция «Барселоны» по поводу «дела Негрейры».

На вопросы журналистов будет отвечать президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Ранее глава «сине-гранатовых» отправил письмо в УЕФА и ФИФА по «делу Негрейры».

Мероприятие запланировано на 17 апреля.