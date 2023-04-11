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«Барселона» проведёт пресс-конференцию по «делу Негрейры»

вчера, 15:28

На следующей неделе состоится пресс-конференция «Барселоны» по поводу «дела Негрейры».

На вопросы журналистов будет отвечать президент каталонского клуба Жоан Лапорта. Ранее глава «сине-гранатовых» отправил письмо в УЕФА и ФИФА по «делу Негрейры».

Мероприятие запланировано на 17 апреля.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:59
Какого хрена Лапорта должен оправдываться за отсутствия доказательств подкупа и коррупции?... Где презумпция невиновности?.. Походу Лапорта набз..ел на пустом месте...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:12
Еврики и акции всех помирят)
протон
протон
вчера в 19:22
Вот было бы забавно, если представители Барсы открыто заявили бы на пресс-конференции, что клуб прижали из-за попытки создания СуперЛиги. Как бы на это отреагировал тот самый Чеферин или Тебас ?
Пресс- конференция была перенесена на несколько дней из-за того, что якобы у Лапорты, были вопросы, на которых у него не было ответа, 17 числа будет очень важный день в этом самом деле, надеюсь президент раскидает все вопросы по полочкам и всех хейтеров на место!
112910415
112910415
вчера в 18:11
отсиживаться в углу - бесплодно !
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:55
УЕФА под суд!
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:51
Театр
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:14
Посмотрим что будут говорить на ней и в каком векторе все это будут объяснять
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 16:03
«Барселона» проведёт пресс-конференцию по «делу Негрейры»
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:49
Тактика защиты уже хорошо продумана, должны отбиться.
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