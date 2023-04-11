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Матерацци рассказал, чем он разозлил Зидана в финале чемпионата мира 2006

вчера, 11:28

Экс-футболист сборной Италии Марко Матерацци рассказал о том, что именно он заявил бывшему игроку национальной команды Франции Зинедину Зидану в финале чемпионата мира 2006 года. Зидан ударил Матерацци и получил красную карточку. Чемпионом мира стала Италия.

Мой трэш-ток – ничто по сравнению с тем, что говорят в НБА. Он предложил мне свою футболку. А я ответил: «Нет, я бы предпочел твою сестру».

Я не ожидал этого, удар Зидана — безумный поступок.

Многие газеты меня уничтожали. Один лондонский таблоид написал обо мне очень оскорбительные слова. Я выиграл у них в суде.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:40
Помню сколько хейта было в сторону Матерацци, а ведь по-сути, ничего такого страшного не было сказано, особенно в контексте футбольного матча, да ещё и финала ЧМ. Зидан славился своей несдержанностью, на чём и сыграл Матерацци.
Realistroni
Realistroni ответ 9qc487997g7g (раскрыть)
вчера в 19:20
Якобы, сказал.
9qc487997g7g
9qc487997g7g ответ Realistroni (раскрыть)
вчера в 15:21
Ну вот видишь он всё таки сказал, что то плохое про его мать. Так же и Матерацци яко бы сказал про его сестру. Марко же не знал его сестру лично, возможно и не видел её никогда и то было только предположения. Может Марко просто не понравилась футболка, а предпочёл бы он что угодно, его сестру, машину, дом, куртку и т.д. но только не футболку.
А провокатором был получается Зидан, когда с издевательством предлагал свою футболку.
А за мать можно и спросить и вполне серьёзно, но Зидан выбрал работу, деньги, а не честь матери.
Если бы про мою мать так сказали, то этот человек стал бы моим врагом на всю жизнь и моё мнение не изменило бы даже извинения. Мама это святое. Но как вижу не для всех. Не зря про таких говорят "мать родную продаст".
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:26
Это уже история... И она мало кого интересует...
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov ответ tden4pw6eqdg (раскрыть)
вчера в 13:41, ред.
Пруфы про то что Роналду оскорбил мать Зидана ? Ты думаешь если Зидан так поступил с маттерацци, то не сделал бы такое , а то и хуже с Роналду ? 😄
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
вчера в 13:38, ред.
Ему не надоело эту хрень нести столько лет ?
salleeh
salleeh
вчера в 13:37
Бить надо было точно, но в нос, так чтобы Матерацци не смог доигрывать матч. А лучше всего, конечно после матча, всё таки подвёл он сборную Франции…
DraKoshka
DraKoshka ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 13:28
Вы когда-нибудь бывали в Европе и Штатах?.. По менталитету американцы гораздо более закрепощённей европейцев, и скверные шутки про матерей там не являются нормой. В прочем, как и в любом адекватном обществе.
Realistroni
Realistroni ответ tden4pw6eqdg (раскрыть)
вчера в 13:10, ред.
А что Зидан должен был сделать? Прямо на поле с головы пробить? Зашел в раздевалку, там и поговорил. А про мать - эта новость высосана из пальца. Когда Роналду заменили, он возмутился и, якобы, что-то сказал про мать Зидана. Якобы.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 13:07
Удар Зидана - лучший ответ на такое оскорбление.
Жаль, что это был удар в грудь, а не в лицо.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:07, ред.
Естественно Матерацции, поступил плохо, большинство в европейском футболе такого не поймут и сочтут за оскорбление, а он походу живёт в своём измерении (где-то в США). Штаты и Европы совсем разные по менталитету, сравнивать общение и шутки тут и там это глупо, в США высказывания типа: " Я мать твою имел, и она не плохо справлялась, да и твоя неплоха была тоже, бро", они вместе над этим посмеются, обсудят и разойдутся. Марко нашёл с чем сравнивать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:21
Вспомнили этот некогда громкий скандал в связи с нынешним конфликтом произошедшим в матче чемпионата Испании.
ОПС
ОПС
вчера в 12:08
А может нам и не совсем интересно это знать через 17 лет. Или это так, просто чтобы напомнить о себе, пусть даже как то не так.
5g8mcvb77f6v
5g8mcvb77f6v
вчера в 11:59
Это ещё легко отделался
tden4pw6eqdg
tden4pw6eqdg
вчера в 11:54
Конечно у Матерацци получилась неудачная шутка и я его не оправдываю, но тут скорее всего вопрос в поведении Зидана.
Ну во первых он подвёл сборную и возможно его удаление лишила Францию чемпионства на ЧМ 2006.
Ну, а самое главное поведения Зидана тогда в 2006 году, где он за сестру готов был пожертвовать чемпионством, страной и Зидан образца 2016 года, когда Роналду оскорблял мать Зидана, а Зидан проглотил язык и стоял оптикал. Да ещё потом и попытался оправдать Роналду тем, что это было сказано на эмоциях.
Да Матерацци сказал подлость, а Зидан превратился в тряпку, которая ради денег будет слушать оскорбления своей матери.
Гость
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