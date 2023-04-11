Матерацци рассказал, чем он разозлил Зидана в финале чемпионата мира 2006

Экс-футболист сборной Италии рассказал о том, что именно он заявил бывшему игроку национальной команды Франции в финале чемпионата мира 2006 года. Зидан ударил Матерацци и получил красную карточку. Чемпионом мира стала Италия.

Мой трэш-ток – ничто по сравнению с тем, что говорят в НБА . Он предложил мне свою футболку. А я ответил: «Нет, я бы предпочел твою сестру».

Я не ожидал этого, удар Зидана — безумный поступок.

Многие газеты меня уничтожали. Один лондонский таблоид написал обо мне очень оскорбительные слова. Я выиграл у них в суде.