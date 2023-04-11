Матерацци рассказал, чем он разозлил Зидана в финале чемпионата мира 2006

Экс-футболист сборной Италии Марко Матерацци рассказал о том, что именно он заявил бывшему игроку национальной команды Франции Зинедину Зидану в финале чемпионата мира 2006 года. Зидан ударил Матерацци и получил красную карточку. Чемпионом мира стала Италия.
Мой трэш-ток – ничто по сравнению с тем, что говорят в НБА. Он предложил мне свою футболку. А я ответил: «Нет, я бы предпочел твою сестру».
Я не ожидал этого, удар Зидана — безумный поступок.
Многие газеты меня уничтожали. Один лондонский таблоид написал обо мне очень оскорбительные слова. Я выиграл у них в суде.
Ну во первых он подвёл сборную и возможно его удаление лишила Францию чемпионства на ЧМ 2006.
Ну, а самое главное поведения Зидана тогда в 2006 году, где он за сестру готов был пожертвовать чемпионством, страной и Зидан образца 2016 года, когда Роналду оскорблял мать Зидана, а Зидан проглотил язык и стоял оптикал. Да ещё потом и попытался оправдать Роналду тем, что это было сказано на эмоциях.
Да Матерацци сказал подлость, а Зидан превратился в тряпку, которая ради денег будет слушать оскорбления своей матери.
Ну во первых он подвёл сборную и возможно его удаление лишила Францию чемпионства на ЧМ 2006.
Ну, а самое главное поведения Зидана тогда в 2006 году, где он за сестру готов был пожертвовать чемпионством, страной и Зидан образца 2016 года, когда Роналду оскорблял мать Зидана, а Зидан проглотил язык и стоял оптикал. Да ещё потом и попытался оправдать Роналду тем, что это было сказано на эмоциях.
Да Матерацци сказал подлость, а Зидан превратился в тряпку, которая ради денег будет слушать оскорбления своей матери.