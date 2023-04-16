Драка с «Зенитом», помощь рефери с «Динамо» и победа вдевятером. «Спартак» создаёт шоу

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сегодня, 13:25

Много ошибок, зато весело.

Безумная победа над «Торпедо»

Три пенальти за тайм, два из которых не реализовали – большая редкость в футболе. Три одиннадцатиметровых за матч у одной команды тоже не часто увидишь. Бальде пробил с «точки» в перекладину, а удар Литвинова потащил Бабурин. Повезло, что случился еще один пенальти. Но странно, что опытный Зобнин не пошел бить вторым, мог реализовать оба. Звоночек на тему инфантильности, Литвинов посчитал, что он выше в иерархии, когда нет Соболева и Промеса. «Спартак», разумеется, сминал «Торпедо» в первом тайме, ведь хуже в РПЛ только «Химки». Но команда Абаскаля решила подарить тренеру после дня рождения повод обратиться к кардиологу. Если наставник «Торпедо» получил красную карточку в конце первого тайма и полез через забор смотреть дикую игру с трибун, то у «красно-белых» в субботу досрочно уходили после перерыва футболисты. Литвинов и Мартинс получили по красной карточке, причем вторая очень глупая, за аплодисменты арбитру. Поскольку по ударам в створ счет 6:7, то можно констатировать, что «Спартак» едва не нарвался на ничью.

Эпичная драка против «Зенита»

Сам матч ничем интересным не запомнился, нулевая ничья, немного нервозная, не лучшая по качеству футбола со стороны обеих команд. В серии пенальти подопечные Семака били точнее, выиграли 4:2, что не изменило их судьбу в Кубке, так как из группы не вышли. А поединок запомнился из-за невероятной драки, в которой шесть человек получили красные карточки. Наверное, можно было наказать даже больше игроков. «Зенит» настаивал, что сроки отстранения должны быть иными, пошли в Спортивный арбитражный суд, но проиграли. Жалоба отклонена, дисквалификации от КДК оставлены в силе. А в истории сохранены кадры, где Николсон машет кулаками, Барриос, Родригао и Малком толкаются и дерутся, а Соболев и Селихов представляют себя на сельской драке в 90-х, потому что активно прибежали бить соперников. Из некрасивого – хватало нападений со спины, из эпичного – оказалось, что на четыре десятка взрослых мужиков ни у кого нет поставленного удара. Златан засмеял бы каждого, комментируя подобные видео. Если видишь причину ударить, прекрасно понимая, что сильно накажут, то бей честно и того, кто крупнее, а не подло толпой тех, кто легче и намного ниже.

Восемь разгромов соперников

Веселье не ограничивается удалениями и драками. В результативный футбол команда Абаскаля играть умеет. «Спартак» восемь раз побеждал с разницей в три мяча и крупнее. Прихлопнули 3:0 «Зенит» в Кубке. Немножко отомстили за 0:4 в Суперкубке, так как неудачи в группе завели Семака в ловушку с «Динамо» в Пути регионов и привели к вылету из турнира. «Спартак» забивал по четыре мяча «Краснодару» и «Оренбургу» в двух турах подряд. Потом, правда, уступил Личке в ответном матче, то есть опыт не умножают. Зато дважды громили более слабый «Факел». Пять мячей получили «Химки» и «Крылья Советов». Могли разгромно обыграть «Локомотив», но Миранчук помешал. Восемь разгромов это немало, ведь у «Зенита» всего на два больше.

Поражения от Семака и Карпина

«Спартак» умеет весело проиграть, поэтому в Суперкубке получили четыре мяча, причем пропускали от Сергеева и Кассьерры, которым голы в серьезных матчах теперь даются с трудом. «Зенит» удачно реализовал моменты, 4 гола после 5 ударов в створ. У «Спартака» была одна атака с привлечением чужого голкипера, так что на победу и трофей точно не рассчитывали. Также оборону Абаскаля в похожем стиле, с чудесной реализацией 4 из 5 ударов в створ, разбил Карпин. «Ростов» пропустил дважды, но на 70-й минуте счет стал 4:1, это уверенная победа южан. Между прочим, конкуренты в борьбе за второе место сыграют в конце месяца. А сегодня Карпин принимает дома «Зенит».

Дикая перестрелка с «Динамо»

«Спартаку» тоже иногда помогают арбитры. Например, официально установлено, что в день ничьей с «Ахматом» можно было назначить пенальти в ворота Селихова. И поскольку подробно рассказываем, когда ошибки не в пользу «красно-белых», а реакция клуба и фанатов всегда бурная, то справедливо констатировать и помощь рефери. Например, против «Динамо». В ЭСК РФС уверены, что Соболева стоило удалить, а пенальти в пользу «Спартака», который позволил избежать поражения, назначили неверно. Это мнение людей с лицензиями арбитров ФИФА . А мнение многих, кто смотрел дерби – дайте два таких матча. Игра получилась огненной, количество ляпов с двух сторон зашкаливало. Но так создается не элитарное, а пролетарское футбольное шоу. «Спартак» давил, а «Динамо» пользовалось ошибками Селихова. Также соседи помогали Абаскалю не проиграть собственными ляпами в защите. Ничья 3:3 стала одним из украшений сезона.

Вывод. «Спартак» портачит, но это их судьба