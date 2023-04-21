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Нагельсманн отказался работать в «Челси»

вчера, 18:55

Экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отказался работать в «Челси».

Вероятно, это решение немца является окончательным. «Синих» на данный момент возглавляет исполняющий обязанности наставника Фрэнк Лэмпард.

Известно, что у специалиста есть и другие варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 22:02
протон.
Для Нагельсманна, сейчас, любое приглашение в топклуб- неоходимо для самоутверждения, после увольнения из Мюнхена. Челси, при всех его недостатках- не самый плохой выбор для молодого тренера. В Баварии сейчас обстановка еще хуже, всё бурлит и неизвестно, чем всё кончится... Конфликт за конфликтом.
протон
протон
вчера в 21:47
Capral По мне больше всего подходит вариант, что он отказал, так как в Челси уже не охотно идут. Не считаю сам Нигельсманна топом. Другой вопрос на каких условиях хотели пригласить и заключить контракт. на 5 лет или на пол года? да не вопрос если 5 годиков контракт уволят, то разбогатеет
протон
протон
вчера в 21:43
Сейчас многие тренеры понимают: в связи со стратегией в клубе Челси туда идти - это большой риск. Но в плане финансов сорвать куш от неустойки не плохо будет. Отказ Нигельсмана, думаю, говорит еще о том, что есть другие интерсные варианты для тренера. Опасно для карьеры идти в Челси. Сейчас уж слишком большой бардак, да и владелец сумасбродный в клубе.
Capral
Capral
вчера в 21:41, ред.
Вот новость для болельщиков Баварии! У Салихамиджича зреет конфликт с Тухелем, похожий на конфликт с Фликом.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:34
Да оно и к лучшему. Ему всего 35 годков, думаю тупо съели бы его часть игроков.
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:30
Почетино - Челси, Зидан - Ювентус, Тотенхэм - Нагельсман, ПСЖ - Моуриньо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:55
С таким руководством, это не удивительно.
Capral
Capral
вчера в 19:47
Не понимаю тех, кто преувеличивает способности и возможности Нагельсманна. Он самый обычный. Некоторым, он понравился после того, как уверенно разобрался с ПСЖ в ЛЧ. Но будем предельно объективными- французы были не в лучшем состоянии. Если взять его работу в Германии, то она была далека от совершенства и часто подвергалась критике в немецкой прессе. Его критиковали, и за отсутствие конструктива в игре, и за отсутствие свежих идей в отдельных играх, но главное, что послужило поводом к увольнению по словам руководства клуба- потеря авторитета Баварии в Бундеслиге. А поражения от Мёнхенгладбаха и Байера- переполнили чашу терпения боссов клуба.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:28
Сейчас Челси могут возглавить только в двух случаях.
Первый это случай с Лэмпардом по любви.
Второй только за большие деньги и на короткий срок.
Ни один адекватный тренер сейчас не пойдёт работать в середняк АПЛ, да ещё с кучей проблем.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:23
Мнение и желания нужно уважать
Capral
Capral
вчера в 19:17
Отказался или ему отказали- вот в чём вопрос...
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