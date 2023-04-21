Нагельсманн отказался работать в «Челси»

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вчера, 18:55

Экс-тренер «Баварии» отказался работать в «Челси».

Вероятно, это решение немца является окончательным. «Синих» на данный момент возглавляет исполняющий обязанности наставника Фрэнк Лэмпард.

Известно, что у специалиста есть и другие варианты продолжения карьеры.