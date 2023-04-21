Экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отказался работать в «Челси».
Вероятно, это решение немца является окончательным. «Синих» на данный момент возглавляет исполняющий обязанности наставника Фрэнк Лэмпард.
Известно, что у специалиста есть и другие варианты продолжения карьеры.
Для Нагельсманна, сейчас, любое приглашение в топклуб- неоходимо для самоутверждения, после увольнения из Мюнхена. Челси, при всех его недостатках- не самый плохой выбор для молодого тренера. В Баварии сейчас обстановка еще хуже, всё бурлит и неизвестно, чем всё кончится... Конфликт за конфликтом.
Для Нагельсманна, сейчас, любое приглашение в топклуб- неоходимо для самоутверждения, после увольнения из Мюнхена. Челси, при всех его недостатках- не самый плохой выбор для молодого тренера. В Баварии сейчас обстановка еще хуже, всё бурлит и неизвестно, чем всё кончится... Конфликт за конфликтом.
Первый это случай с Лэмпардом по любви.
Второй только за большие деньги и на короткий срок.
Ни один адекватный тренер сейчас не пойдёт работать в середняк АПЛ, да ещё с кучей проблем.
Первый это случай с Лэмпардом по любви.
Второй только за большие деньги и на короткий срок.
Ни один адекватный тренер сейчас не пойдёт работать в середняк АПЛ, да ещё с кучей проблем.