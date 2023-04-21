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«Челси» провёл переговоры с Почеттино

вчера, 08:59

«Челси» провёл первые переговоры с аргентинским тренером Маурисио Почеттино, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 51-летний специалист, которым лондонцы уже интересовались после увольнения Томаса Тухеля в сентябре, рассмотрит возможные варианты продолжения карьеры летом. На экс-наставника ПСЖ и «Тоттенхэма» дважды выходил «Реал». В последние месяцы Почеттино отклонил несколько предложений от различных европейских клубов.

На данный момент у «синих» есть 5 кандидатов на пост главного тренера.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:19
Вывел в финал ЛЧ, где проиграл лишь по воле случая и это не есть результат? За все-то унылые годы?
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 11:07
Сейчас любой тренер дважды подумает, прежде чем возглавить Челси
drug01
drug01
вчера в 10:28
Из пяти кандидатов надо выбрать одного? А что если трёх вместе!!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:16
Челси нужно быстрее избавляться от Лэмпарда.
Илья85
Илья85 ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:09
Четкая стратегия ари покупке Шевченко,Креспо,Торесса. Изначально все было почти также ,плюс минус .просто ,по проишествию времени и выигранных трофеев кажется ,что при Абрамовиче было лучше . Да ,было лучше ,но через несколько лет. А здесь, время пркажет
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:55
Что то не очень рвутся в Челси...
протон
протон
вчера в 09:36
Лучше бы арабы купили клуб. Может, было к лучшему. Такая стратегия у клуба покупают игроков, а выстроить игру не могут. В общем, Челси купи - продай, как аукцион. Толку, что возглавит Почеттино? Все привыкли, что при Абрамовиче тренеров так часто меняли. Да, но при Роме были результаты. А сейчас что? Без боли в душе смотреть на страдания клуба Челси просто не возможно.
Изначально соглашусь у Абрамовича тоже не сразу пошло но там хоть выстраивалась четкая стратегия а что мы видим сейчас..
Каковы собственно говоря заслуги Почеттино как тренера , толком не показал игру у шпор, и в ПСЖ за что был уволен с поста.
Как то читал комментарий Д. Дрогба "«Я не узнаю свой клуб. При Абрамовиче покупали много игроков, но с умом. Сейчас стратегия иная»
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:27
Да какой Почеттино. Нагельсманна давай !)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:05
Статус тренера соответствует статусу клуба.
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