«Челси» провёл переговоры с Почеттино

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вчера, 08:59

«Челси» провёл первые переговоры с аргентинским тренером , сообщает Sky Sports.

По информации источника, 51-летний специалист, которым лондонцы уже интересовались после увольнения Томаса Тухеля в сентябре, рассмотрит возможные варианты продолжения карьеры летом. На экс-наставника ПСЖ и «Тоттенхэма» дважды выходил «Реал». В последние месяцы Почеттино отклонил несколько предложений от различных европейских клубов.

На данный момент у «синих» есть 5 кандидатов на пост главного тренера.