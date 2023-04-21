«Челси» провёл переговоры с Почеттино

«Челси» провёл первые переговоры с аргентинским тренером Маурисио Почеттино, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 51-летний специалист, которым лондонцы уже интересовались после увольнения Томаса Тухеля в сентябре, рассмотрит возможные варианты продолжения карьеры летом. На экс-наставника ПСЖ и «Тоттенхэма» дважды выходил «Реал». В последние месяцы Почеттино отклонил несколько предложений от различных европейских клубов.
На данный момент у «синих» есть 5 кандидатов на пост главного тренера.
Изначально соглашусь у Абрамовича тоже не сразу пошло но там хоть выстраивалась четкая стратегия а что мы видим сейчас..
Каковы собственно говоря заслуги Почеттино как тренера , толком не показал игру у шпор, и в ПСЖ за что был уволен с поста.
Как то читал комментарий Д. Дрогба "«Я не узнаю свой клуб. При Абрамовиче покупали много игроков, но с умом. Сейчас стратегия иная»
Изначально соглашусь у Абрамовича тоже не сразу пошло но там хоть выстраивалась четкая стратегия а что мы видим сейчас..
Каковы собственно говоря заслуги Почеттино как тренера , толком не показал игру у шпор, и в ПСЖ за что был уволен с поста.
Как то читал комментарий Д. Дрогба "«Я не узнаю свой клуб. При Абрамовиче покупали много игроков, но с умом. Сейчас стратегия иная»