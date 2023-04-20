Один кандидат безумнее другого. Такими темпами ПСЖ будет тренировать Семак

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сегодня, 14:31

Для Мбаппе ищут нового тренера.

Жозе Моуриньо

В этом списке будут фамилии бывших футболистов ПСЖ , за который Семак играл после ухода из ЦСКА . Сергея Богдановича катарцы не позовут, у них всё не настолько плохо с логикой. Но выбор Моуриньо тоже станет жестом смирения перед судьбой. Если Жозе станет главным тренером ПСЖ , то это значит, что более перспективные наставники со свежими идеями отказались от переезда в столицу Франции. Какие у Моуриньо плюсы? Фиксируем, что португалец до сих пор хорош в защите. «Рома» допускает мало верных голевых моментов, по xG соперников они вторые после везучей «Барселоны» в топ-5. Но разве с «Реалом» Моуриньо выиграл Лигу чемпионов? Жозе не в лучшей форме, хотя катарцы могут видеть в нем своего Анчелотти.

Зинедин Зидан

Не каждый бывший тренер «Реала» выиграет для вас Лигу чемпионов. Зидан, поскольку родом из Марселя, не спешил в ПСЖ , чтобы земляки не возмущались. Но тренерам такие переходы прощают чаще, чем игрокам. Но кто сказал, что Зидан справится? Возможно, даже Луис Энрике с его любовью к экспериментам лучше подходит ПСЖ , чем Зинедин, для которого важна четкая структура управления в клубе, как в «Реале». Зидан долго работал с одним составом, а когда пришло время перестановок в Мадриде, которые продолжает сейчас Анчелотти, то француз не справился и ушел во втором раз. В ПСЖ ситуация в команде и клуба намного сложнее, поэтому для Зидана переезд в Париж это большой риск. Наставник хотел в сборную Франции, но Дешам выбил себе новый контракт.

Юлиан Нагельсманн

Незрелый наставник для незрелой команды. В силу возраста Нагельсманну тяжело быть мудрым. Не станем выдумывать, что после тридцати мужчины такие же, как в восемнадцать лет. Но не каждый взрослеет настолько, чтобы работать в стиле Клоппа, Гвардиолы и Анчелотти в Лиге чемпионов. Зато Нагельсманна легко представить в роли атакующего антипода Аллегри, который тоже выходил в финалы Лиги чемпионов, где уступал с «Ювентусом». Юлиан вылетел с «Баварией» от «Вильярреала», но это перспективный наставник. ПСЖ его точно ведет, причем давно. Вот только «Челси» тоже задумался о приглашении немца. Если АПЛ интересует Юлиана сильнее, то вежливо откажет шейхам. А если согласится на работу в Париже, то может разругаться с Мбаппе и катарцами. Нагельсманн – талантливый наставник. К нему пойдут статусные новички, но самому Юлиану лучше найти клуб с поддержкой руководства. Леонардо давно ушел, но ПСЖ не стал дружелюбным к наставникам.

Конте и Манчини

Это безумные кандидаты. Антонио только что проливался в клубе, где раньше работал Почеттино. Тот самый Маурисио позже не справился с ПСЖ . У Манчини есть работа, возглавляет сборную Италии, чемпионов Европы, который не попали на ЧМ -2022. А на клубном уровне за рубежом Роберто может показать себя примерно так, как в Санкт-Петербурге. Манчини успешно утопил «Зенит». Также важно моральное состояние итальянцев. Конте за последнее время потерял Джан Пьеро Вентроне, помощника из штаба «шпор», а еще друзей Михайловича и Виалли. Манчини в похожем положении. Он работал с Джанлукой в сборной Италии. Роберто нес гроб Синиши во время похорон. Оба итальянца заговорили о ценности мгновений за пределами футбола, о семье и здоровье. В их моральном состоянии нырять в змеиное гнездо в Париже – гробить и без того раненую психику. Не желаем Конте и Манчини такой участи. Им нужно время, чтобы пройти в себя после потери знакомых и друзей. Конте может возглавить клуб в Италии, но в ПСЖ ему лучше не соваться, ведь может пережить еще одну неудачу.

Марсело Гальярдо

Это уже было? Аргентинский наставник Почеттино возглавлял ПСЖ . Как и Гальярдо, Маурисио раньше играл за парижский клуб. Марсело другой по подходу к работе, но «Куколке» в Европе скорее подойдет аналог «Атлетико», как у Симеоне. То есть европейская команда, которую можно спокойно строить годами. В ПСЖ бедного аргентинца сожрут с потрохами, как Почеттино и Гальтье. Причем после первых неудач. Гальярдо – опасная ставка и для самого ПСЖ . Зато не исключено, что французскую команду мог бы успешно развивать Артета. Но для такого развития событий нужно соблюсти одно условие. Бывший игрок парижан подходит, только если выдержит давление на финише в АПЛ и заберет у Гвардиолы чемпионство. Тогда это тренер, готовый к сражению за победу в Лиге чемпионов, пускай не с составом «канониров», где нет игроков, которые играют сами так часто, как Доннарумма, Рамос, Хакими, Месси и Мбаппе. Гальярдо, поскольку не работал в Европе, может стать еще одной неудачной ставкой в стиле Таты Мартинеса в «Барселоне».