Один кандидат безумнее другого. Такими темпами ПСЖ будет тренировать Семак

Для Мбаппе ищут нового тренера.
Жозе Моуриньо
В этом списке будут фамилии бывших футболистов ПСЖ, за который Семак играл после ухода из ЦСКА. Сергея Богдановича катарцы не позовут, у них всё не настолько плохо с логикой. Но выбор Моуриньо тоже станет жестом смирения перед судьбой. Если Жозе станет главным тренером ПСЖ, то это значит, что более перспективные наставники со свежими идеями отказались от переезда в столицу Франции. Какие у Моуриньо плюсы? Фиксируем, что португалец до сих пор хорош в защите. «Рома» допускает мало верных голевых моментов, по xG соперников они вторые после везучей «Барселоны» в топ-5. Но разве с «Реалом» Моуриньо выиграл Лигу чемпионов? Жозе не в лучшей форме, хотя катарцы могут видеть в нем своего Анчелотти.
Зинедин Зидан
Не каждый бывший тренер «Реала» выиграет для вас Лигу чемпионов. Зидан, поскольку родом из Марселя, не спешил в ПСЖ, чтобы земляки не возмущались. Но тренерам такие переходы прощают чаще, чем игрокам. Но кто сказал, что Зидан справится? Возможно, даже Луис Энрике с его любовью к экспериментам лучше подходит ПСЖ, чем Зинедин, для которого важна четкая структура управления в клубе, как в «Реале». Зидан долго работал с одним составом, а когда пришло время перестановок в Мадриде, которые продолжает сейчас Анчелотти, то француз не справился и ушел во втором раз. В ПСЖ ситуация в команде и клуба намного сложнее, поэтому для Зидана переезд в Париж это большой риск. Наставник хотел в сборную Франции, но Дешам выбил себе новый контракт.
Юлиан Нагельсманн
Незрелый наставник для незрелой команды. В силу возраста Нагельсманну тяжело быть мудрым. Не станем выдумывать, что после тридцати мужчины такие же, как в восемнадцать лет. Но не каждый взрослеет настолько, чтобы работать в стиле Клоппа, Гвардиолы и Анчелотти в Лиге чемпионов. Зато Нагельсманна легко представить в роли атакующего антипода Аллегри, который тоже выходил в финалы Лиги чемпионов, где уступал с «Ювентусом». Юлиан вылетел с «Баварией» от «Вильярреала», но это перспективный наставник. ПСЖ его точно ведет, причем давно. Вот только «Челси» тоже задумался о приглашении немца. Если АПЛ интересует Юлиана сильнее, то вежливо откажет шейхам. А если согласится на работу в Париже, то может разругаться с Мбаппе и катарцами. Нагельсманн – талантливый наставник. К нему пойдут статусные новички, но самому Юлиану лучше найти клуб с поддержкой руководства. Леонардо давно ушел, но ПСЖ не стал дружелюбным к наставникам.
Конте и Манчини
Это безумные кандидаты. Антонио только что проливался в клубе, где раньше работал Почеттино. Тот самый Маурисио позже не справился с ПСЖ. У Манчини есть работа, возглавляет сборную Италии, чемпионов Европы, который не попали на ЧМ-2022. А на клубном уровне за рубежом Роберто может показать себя примерно так, как в Санкт-Петербурге. Манчини успешно утопил «Зенит». Также важно моральное состояние итальянцев. Конте за последнее время потерял Джан Пьеро Вентроне, помощника из штаба «шпор», а еще друзей Михайловича и Виалли. Манчини в похожем положении. Он работал с Джанлукой в сборной Италии. Роберто нес гроб Синиши во время похорон. Оба итальянца заговорили о ценности мгновений за пределами футбола, о семье и здоровье. В их моральном состоянии нырять в змеиное гнездо в Париже – гробить и без того раненую психику. Не желаем Конте и Манчини такой участи. Им нужно время, чтобы пройти в себя после потери знакомых и друзей. Конте может возглавить клуб в Италии, но в ПСЖ ему лучше не соваться, ведь может пережить еще одну неудачу.
Марсело Гальярдо
Это уже было? Аргентинский наставник Почеттино возглавлял ПСЖ. Как и Гальярдо, Маурисио раньше играл за парижский клуб. Марсело другой по подходу к работе, но «Куколке» в Европе скорее подойдет аналог «Атлетико», как у Симеоне. То есть европейская команда, которую можно спокойно строить годами. В ПСЖ бедного аргентинца сожрут с потрохами, как Почеттино и Гальтье. Причем после первых неудач. Гальярдо – опасная ставка и для самого ПСЖ. Зато не исключено, что французскую команду мог бы успешно развивать Артета. Но для такого развития событий нужно соблюсти одно условие. Бывший игрок парижан подходит, только если выдержит давление на финише в АПЛ и заберет у Гвардиолы чемпионство. Тогда это тренер, готовый к сражению за победу в Лиге чемпионов, пускай не с составом «канониров», где нет игроков, которые играют сами так часто, как Доннарумма, Рамос, Хакими, Месси и Мбаппе. Гальярдо, поскольку не работал в Европе, может стать еще одной неудачной ставкой в стиле Таты Мартинеса в «Барселоне».
Учтите также переговоры вокруг Манчестера. Если катарские шейхи в итоге купят «Манчестер Юнайтед», то могут закинуть парижскую игрушку. Так что ПСЖ оказался в подвешенном состоянии. Им непросто после скандала с Гальтье, которого могут судить, если докажут систематическое проявление исламофобии и расизма. Во Франции, как и в России, криминальная ответственность за подобные проступки. Но даже когда смотрим на игру команды, то сразу понимаем, что шансы Кристофа остаться в ПСЖ равны нулю. Впереди сложные выборы наставника. Лига 1 не турнир мечты для молодых тренеров. Опытные Гвардиола и Клопп не рвутся в Париж. А кто согласится, может в итоге пожалеть. Руководство франуцзского клуба часто допускает системные ошибки. В такой атмосфере под давлением буйных фанатов работать сложно. Не удивляет, что наставника выбирают в хаосе, выдергивая кандидатов в случайном порядке. Отставка Гальтье не была подготовлена загодя, хотя само его назначение значит, что никого лучше не нашли.
https://www.youtube.com/watch?v=kSnrQR9BS80