Стало известно, в каком клубе хочет работать Зидан

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вчера, 17:43

не планирует возвращаться на пост главного тренера «Реала», хотя этот вариант не исключен.

Француз хочет работать в рамках долгосрочного проекта, ему интересен «Ювентус». Туринский коллектив является приоритетным местом работы для рулевого.

«Ювентусу» вернули 15 очков, команда занимает 3-е место в Серии А.