Стало известно, в каком клубе хочет работать Зидан

Зинедин Зидан не планирует возвращаться на пост главного тренера «Реала», хотя этот вариант не исключен.
Француз хочет работать в рамках долгосрочного проекта, ему интересен «Ювентус». Туринский коллектив является приоритетным местом работы для рулевого.
«Ювентусу» вернули 15 очков, команда занимает 3-е место в Серии А.
Это интересно. Вот здесь коллега желает ему выиграть ушастого после обновления состава, через 2-3 годика.
Мну присоединяется к этим пожеланием, но внутренний голос говорит...
Манчестер Сити номер один кто постарается пресечь путешествие в Италию заветного кубка. Далее, нет сомнения, что в Баварии грядут изменения и они тоже, по обыкновению будут не мальчиками для битья. И безусловно Реал М. всегда рядом и после встречи с МС тоже скорее всего пойдет на кардинальные изменения с перспективой. Это так, на первый взгляд, помним и других - ПСЖ...
Как Юве за 2-3 года обойти эти коллективы?
Это интересно. Вот здесь коллега желает ему выиграть ушастого после обновления состава, через 2-3 годика.
Мну присоединяется к этим пожеланием, но внутренний голос говорит...
Манчестер Сити номер один кто постарается пресечь путешествие в Италию заветного кубка. Далее, нет сомнения, что в Баварии грядут изменения и они тоже, по обыкновению будут не мальчиками для битья. И безусловно Реал М. всегда рядом и после встречи с МС тоже скорее всего пойдет на кардинальные изменения с перспективой. Это так, на первый взгляд, помним и других - ПСЖ...
Как Юве за 2-3 года обойти эти коллективы?