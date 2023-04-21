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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2022/2023

Стало известно, в каком клубе хочет работать Зидан

вчера, 17:43

Зинедин Зидан не планирует возвращаться на пост главного тренера «Реала», хотя этот вариант не исключен.

Француз хочет работать в рамках долгосрочного проекта, ему интересен «Ювентус». Туринский коллектив является приоритетным местом работы для рулевого.

«Ювентусу» вернули 15 очков, команда занимает 3-е место в Серии А.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:31
Всеми чакрами только за ! Главное , чтобы руководство не протупило, как бывало не раз
eleven LC
eleven LC
вчера в 19:14
Зидан в Ювентусе это практически гарантия титулов!
An Jo
An Jo
вчера в 19:09
Какая чудесная новость!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:58
Зидан в Ювентус?
Это интересно. Вот здесь коллега желает ему выиграть ушастого после обновления состава, через 2-3 годика.
Мну присоединяется к этим пожеланием, но внутренний голос говорит...
Манчестер Сити номер один кто постарается пресечь путешествие в Италию заветного кубка. Далее, нет сомнения, что в Баварии грядут изменения и они тоже, по обыкновению будут не мальчиками для битья. И безусловно Реал М. всегда рядом и после встречи с МС тоже скорее всего пойдет на кардинальные изменения с перспективой. Это так, на первый взгляд, помним и других - ПСЖ...
Как Юве за 2-3 года обойти эти коллективы?
swed27
swed27
вчера в 18:35
А почему бы не возглавить ПСЖ и не попытаться выиграть лигу чемпионов
gjfekhry4nn2
gjfekhry4nn2
вчера в 18:27
Что то у Зидана хотелка сильно уж большая.
За последнее время только и слышно, что Зидан хочет этого, того и прочего, а по факту он никому не нужен.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:09
Хороший выбор,но ждут ли его там?
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:09, ред.
Давай, Зидан тебе дорога в прямиком в Ювентус. Самое время забрать команду себе под крыло, вывести синьорину из этой ямы. Нужно ЛЧ, а не ЛЕ, хочется интересных матчей, а не сухих со Спортингом. Делать победы как с Реал М, выиграть ЛЧ, взять чемпионство, ну ясное дело, что на это нужно 2-3 годика, подождём, уж Зидану то время выделят, не выгонят как Нагельсмана. И чистку состава сделать, и взять себе новых игроков, свежих, чтобы команду взбодрили.
shur
shur
вчера в 17:58
..ну пока Дешам, Анчеллоти рулевые, нужна практика конечно...!
bt2tj3x7a8wa
bt2tj3x7a8wa
вчера в 17:53
Всяко лучше нынешнего синьориного физручка будет
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