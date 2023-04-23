Месси в ближайшее время обсудит возможный переход в «Аль-Хиляль»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в ближайшее время встретится с руководством клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Диалог должен состояться 1 мая.
Саудиты готовы сделать аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом в истории с зарплатой около 400 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что переговоры между ПСЖ и Месси о новом контракте зашли в тупик.
2. Где я осуждал переход Роналду? Человек никому не нужен в Европе, поэтому отправился крутить хвосты верблюдам.
3. Месси еще не перешел, чтобы делать какие-то параллели с Роналду.
4. Шантажировал Барселону? Он приносил гораздо больше денег, чем ему платили. Поэтому Барселона хочет его вернуть, им нужны деньги, а Месси это гарантия высокой прибыли. К тому же, Месси отрабатывал эти деньги. Тот же Мбаппе, который получает 200 млн, никак не отрабатывает зарплату. Как показало время, Барселона больше проиграла от ухода Месси, чем он.
2. Где я осуждал переход Роналду? Человек никому не нужен в Европе, поэтому отправился крутить хвосты верблюдам.
3. Месси еще не перешел, чтобы делать какие-то параллели с Роналду.
4. Шантажировал Барселону? Он приносил гораздо больше денег, чем ему платили. Поэтому Барселона хочет его вернуть, им нужны деньги, а Месси это гарантия высокой прибыли. К тому же, Месси отрабатывал эти деньги. Тот же Мбаппе, который получает 200 млн, никак не отрабатывает зарплату. Как показало время, Барселона больше проиграла от ухода Месси, чем он.
Если кого-то можно обвинить в жадности, то это Роналду. Вот несколько фактов:
1. Шантажировал Переса уходом, если ему не поднимут зарплату, когда узнал сколько получает Месси. Перес выкинул его из Реала.
2. Не согласился пойти на понижение зарплаты из-за пандемии. Просто потребовал платить ему зарплату в конверте в обход налоговой, из-за чего у Ювентуса сейчас проблемы.
3. Перешел в лигу верблюдов ради денег, хотя мог бы остаться в Европе за 1-2 млн в год, как Ибрагимович.
Если кого-то можно обвинить в жадности, то это Роналду. Вот несколько фактов:
1. Шантажировал Переса уходом, если ему не поднимут зарплату, когда узнал сколько получает Месси. Перес выкинул его из Реала.
2. Не согласился пойти на понижение зарплаты из-за пандемии. Просто потребовал платить ему зарплату в конверте в обход налоговой, из-за чего у Ювентуса сейчас проблемы.
3. Перешел в лигу верблюдов ради денег, хотя мог бы остаться в Европе за 1-2 млн в год, как Ибрагимович.