Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Месси в ближайшее время обсудит возможный переход в «Аль-Хиляль»

вчера, 08:15

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в ближайшее время встретится с руководством клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Диалог должен состояться 1 мая.

Саудиты готовы сделать аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом в истории с зарплатой около 400 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что переговоры между ПСЖ и Месси о новом контракте зашли в тупик.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Интер» установил цену за Онану. Вратарём интересуется «Челси»
Сегодня, 18:44
Слухи«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером Кейна
Сегодня, 15:16
Слухи«Челси» хочет подписать экс-игрока «Манчестер Сити»
Сегодня, 14:27
Слухи«Барселона» интересуется двумя игроками из чемпионата Англии
Сегодня, 13:28
СлухиПСЖ отпустит Месси бесплатно. Клуб изменит подход к комплектованию состава
Сегодня, 10:53
СлухиПСЖ общался с представителями нападающего «Айнтрахта»
Сегодня, 08:56
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:04
Как бы странно это не звучало, но от переезда Месси в Саудовскую Аравию, обоготится не только Лео, но и без того не бедные Саудиты! Месси это новые рекламные контракты, новая аудитория, новая ступень Ближневосточного футбола! Криштиану и Месси в одной лиге это космос для всего региона! Так что такой переход пойдет на пользу всем!
DraKoshka
DraKoshka
вчера в 12:58
Надеюсь, Лео вернётся в Барсу. Как ни крути, в гостях хорошо, но дома лучше)
амурец
амурец
вчера в 12:41
Ну в принципе его уровень
протон
протон
вчера в 12:36
В принципе вполне допускаю возможность подобных переговоров
xajaks
xajaks
вчера в 12:16
не обсуждайте слухи....
swed27
swed27 ответ nwcxe2d85775 (раскрыть)
вчера в 12:08
В том то и дело что все что можно было выиграть Месси выиграл Зачем ему шестое чемпионство Испании за 100-150 миллионов если можно за 400 тупо покатать мяч по азиатским полям
Alex12357
Alex12357
вчера в 11:59
Вот как жаба давит ,Аргентинский пасюк так и бегает где больше заплатят ,поэтому он и сбежал из Барселоны в ПСЖ !
aet5re22jthq
aet5re22jthq
вчера в 11:32
ой, а как же великое возвращение гоата в "родной дом"
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:26
Жадный гном не хватает ему денег
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:26
Поговорить - не значит перейти... А цифра озвучена - 400 лямов... Пусть Геша чухает опять своё место...
Nazi
Nazi
вчера в 11:13
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 11:09
    Дырявый гей-нарцисс изведётся совсем, его фанатам уже надо переживать за его психическое и физическое состояние.
    У дырявого осталась одна отдушина, что он рекордсмен по зарплате, но стоит Месси согласиться и всё нет у дырявого больше смысла жизни.
    Если честно, то хочу это увидеть.
    nwcxe2d85775
    nwcxe2d85775 ответ swed27 (раскрыть)
    вчера в 11:03
    Месси сейчас 35 лет и в этом возрасте он выиграл КА (34 года) и ЧМ (35 лет), а вы говорите, что в его возрасте не до титулов и регалии.
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    вчера в 10:13
    Обсудить та может обсудит, но вернётся всё таки в свою родную команду . Если от Барселоны поступит для него предложение то он наверняка зделает предпочтение в ее сторону. За деньгами он вряд ли побежит разве что если больше вариантов не будет. А Хави навернека захочет поработать со своим старым знакомым товарищем. И он наверняка принесет команде ещё достаточно положительных эмоций. Так что тут заинтересованы обе стороны чтобы воссоединиться!!!
    swed27
    swed27
    вчера в 10:02
    В возрасте Роналду и Месси уже не до титулов и регалий. Пора играть ради денег
    Elliada
    Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 09:42
    Если честно, мне порядком надоели комментарии про жадного Месси. Что такого он сделал, что его считают жадным? Просил платить ему 100 млн в год? За такого игрока и за прибыль, которую он приносил Барселоне, это оправданная зарплата. Разорил Барселону? В этот миф верят только хейтеры Месси. Было несколько статей с расследованиями журналистов, где было сказано, что Месси не причастен к финансовым проблемам Барселоны. Их проблемы - это следствие действий неумелого руководства.

    Если кого-то можно обвинить в жадности, то это Роналду. Вот несколько фактов:

    1. Шантажировал Переса уходом, если ему не поднимут зарплату, когда узнал сколько получает Месси. Перес выкинул его из Реала.

    2. Не согласился пойти на понижение зарплаты из-за пандемии. Просто потребовал платить ему зарплату в конверте в обход налоговой, из-за чего у Ювентуса сейчас проблемы.

    3. Перешел в лигу верблюдов ради денег, хотя мог бы остаться в Европе за 1-2 млн в год, как Ибрагимович.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 09:39
    Видать жадный гном не смог договорится с Барселоной, что ж раз он такой благородный и жить не может без Барселоны, не пошел в своё время на понижение зп, тем самым едва не поставил клуб на грань банкротства. Больше ни ему не Роналду такие деньги никто не заплатит
    Elliada
    Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 09:35
    1. Месси предлагают больше денег, чем предложили Роналду. В 2 раза больше. Это логично. Лучшему футболисту больше денег, менее лучшему - меньше денег.

    2. Где я осуждал переход Роналду? Человек никому не нужен в Европе, поэтому отправился крутить хвосты верблюдам.

    3. Месси еще не перешел, чтобы делать какие-то параллели с Роналду.

    4. Шантажировал Барселону? Он приносил гораздо больше денег, чем ему платили. Поэтому Барселона хочет его вернуть, им нужны деньги, а Месси это гарантия высокой прибыли. К тому же, Месси отрабатывал эти деньги. Тот же Мбаппе, который получает 200 млн, никак не отрабатывает зарплату. Как показало время, Барселона больше проиграла от ухода Месси, чем он.
    cska1948
    cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 09:27
    Значит Рона можно и нужно осуждать, хотя он старше Месси. Но Месси критики не подлежит, чтобы он не сделал. Я же вам говорил, что он выберет ДЕНЬГИ, а вы нет, нет, Месси не такой. Да он такой был, есть и будет ВСЮ свою жизнь. Вспомните, как он шантажировал уходом свою "любимую" Барсу перед КАЖДЫМ новым подписанием контракта. Вот и сейчас морочит всем голову,выжидает, кто больше предложит.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 09:18
    Месси ведёт переговоры с ПСЖ, Месси ведёт переговоры с Барсой, Месси ведёт переговоры с Аль-Хиляль. Не удивлюсь, если завтра появится новость о том, что Месси ведёт переговоры с вологодским Динамо.
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 09:16
    Нельзя ему ещё туда идти, рановато ехать в пустыню. Нужно ещё поиграть в Европе, показать себя, поиграть для себя, Лига Чемпионов, Лига Европы, этот движ ему ещё нужен, там он заскучает, завянет как цветок. Туда ехать можно после 1-2 лет игры в Европе, вон как Роналду изменился, болеть начал, ну я думаю у Месси нет такой предрасположенности к болезням как у Криша, но всё же, всякое может быть. Поэтому Аль-Хиляль, пусть подождёт немного, успеет ещё подписать аргентинца, никуда он не денется.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 08:52
    Да пусть идёт, на пивко себе деньжат подмолотит)
    Elliada
    Elliada
    вчера в 08:46
    Если Месси согласится, никто его не осудит. Всё-таки, 400 млн в год. Человек выиграл всё, добился всего. В общем, прошел футбол на самом высоком уровне. Но я считаю, что ему не надо туда. СА это место для неликвида. Месси еще может сыграть 2-3 года на высоком уровне, забить много голов и отдать голевых передач, а также выиграть несколько трофеев.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 08:43
    Опять пошли слухи про арабские команды,Месси собирался отстаться в Европе.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 08:42
    Рано ему еще в Аравию. Роналду туда уехал потому что был никому не нужен в Европе, а на Месси спрос будет.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 08:36
    Ни чего их арабов не учит, взяли одного звездилу который чухает себе между ног постоянно, а играть не играет. Бабки девать куда не знают.
    u85a9fxthxcz
    u85a9fxthxcz
    вчера в 08:36
    Больше похоже на слухи
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     