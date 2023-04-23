Месси в ближайшее время обсудит возможный переход в «Аль-Хиляль»

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вчера, 08:15

Нападающий ПСЖ в ближайшее время встретится с руководством клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Диалог должен состояться 1 мая.

Саудиты готовы сделать аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом в истории с зарплатой около 400 миллионов евро в год.